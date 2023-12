„Konečně jim došlo, proč vyhrál Babiš.“ Tak se Fiala začal snažit. Stejně moc nepřesvědčil

V mediálních kruzích premiér Petr Fiala (ODS) se svým vánočním projevem zabodoval a od novinářů a komentátorů zaznívají nejčastěji pochvalná slova zejména k Fialovu optimismu. „Bezpochyby to nejlepší, co dosud premiér na veřejnosti pronesl,“ chválí předsedu vlády například komentátor Honzejk a míní, že premiérův tým přebral heslo „Bude líp“ od opozičního lídra Andreje Babiše (ANO). Podle novináře Vratislava Dostála však otázkou je, zdali onu premiérovu naději pocítí i běžní lidé. „Třeba až se na jejich peněženkách začnou projevovat důsledky vládního konsolidačního balíčku,“ poznačil.

„Nebylo to lehké období. Nebylo snadné pro nikoho a ani pro vládu. Snažili jsme se včas přijmout taková opatření, aby si se všemi těmi krizemi lidé i firmy dokázali poradit. Zároveň jsme se museli postarat o dostatek energií především pro zimní období. Souběžně jsme pracovali na tom, aby se stárnoucí a nezabezpečená energetická infrastruktura naší země začala co nejrychleji měnit. A k tomu všemu jsme plnili náš vládní program. Ať už jde o nezbytné reformy, nebo o zastavení nebezpečného zadlužování,“ řekl ve svém vánočním projevu premiér a pokračoval s tím, že příští rok už bude mnohem lepší.

Fiala pak zmínil, že v příštím roce „skončí neustálé zdražování“ a reálné mzdy dle něj začnou opět růst. „Projeví se to pozitivně ve vašich rodinných rozpočtech a úsporách,“ poznačil a uvedl, že se jeho vládě mělo podařit „dostat pod kontrolu prudké zadlužování naší země“. „V roce 2024 deficit veřejných financí poklesne díky ozdravnému balíčku a dalším rozhodnutím naší vlády výrazně pod 3 procenta hrubého domácího produktu, což je obecně uznávaná hranice dobrého hospodaření státu. Česká republika tedy začne mít příští rok po mnoha letech zdravé veřejné finance,“ zaznělo od ministerského předsedy směrem k občanům.

Premiérův projev následně ohodnotili kladně představitelé vládních koaličních stran, avšak zároveň zaznívala hodnocení coby „projev plný fikcí“ či padaly dotazy, zdali je český premiér „mimo realitu?“



Kdo se však dívá na premiérův přednes kladně, je komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, který dokonce míní, že šlo „bezpochyby o to nejlepšímu, co dosud premiér na veřejnosti pronesl“.



„Po stránce formální byl stručný a úderný, po stránce obsahové pak účastný a nadějeplný. Prostě – bez jakékoli ironie – kvalitní naplnění žánru ‚projev předsedy vlády na konci roku‘,“ míní novinář, avšak ve svém komentáři pro Hospodářské noviny zároveň poznačil, že rizikem pro Fialu je že celý svůj politický bank v proslovu „vsadil na budoucnost, kterou nemá zcela ve svých rukou“. „A v metodě oslovování veřejnosti se poněkud přiblížil svému hlavnímu politickému protivníkovi, kterého právem obviňuje z populismu. Obojí se mu nakonec může vymstít,“ dodal.

Svá slova následně Honzejk shrnul i na facebooku, kde poznačil, že „Fialovi lidé zjevně pochopili, že nevystačí se strašením návratem Andreje Babiše, ale že jádro marketingového sdělení musí vždy stát na příslibu lepší budoucnosti, nebo alespoň lepšího produktu, než nabízí konkurence“.



„Konečně jim došlo, proč Babišovo ‚Ano, bude líp‘ fungovalo a funguje skvěle. Je docela zábavné sledovat, jak se nyní obsah sloganu pokouší otočit a použít proti původnímu majiteli. ‚Ano, bude líp‘ by se klidně mohl jmenovat i Fialův vánoční projev,“ myslí si Honzejk, že se Fialův tým při přípravě vánočního projevu inspiroval u strategie a hlavního hesla opozičního lídra.

Pozitivně se k nadějnému tónu premiéra staví také novinář Aktuálně.cz Radek Bartoníček. „Řekl bych, že ještě nikdy se nesnažil premiér tolik jako nyní dát lidem najevo sounáležitost s nelehkou životní situací mnoha z nich. To mě zaujalo nejvíc. Prostě projev, ve kterém se snažil dát lidem naději. To není na škodu,“ ohodnotil.

Řekl bych, že ještě nikdy se nesnažil premiér tolik jako nyní dát lidem najevo sounáležitost s nelehkou životní situací mnoha z nich. To mě zaujalo nejvíc. Prostě projev, ve kterém se snažil dát lidem naději. To není na škodu. https://t.co/54G9dBUWsg prostřednictvím @Aktualnecz — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) December 26, 2023

Z opozičního ANO přitom k projevu šéfa vlády superlativy neplynuly a šéf stínové vlády opozičního hnutí ANO Karel Havlíček mínil, že je Fiala odtržený od běžných lidí a odmítá si připustit odpovědnost za současnou situaci.

Novinář Respektu Marek Švehla oproti tomu má Fialův projev za „vítanou dávku optimismu do dalšího roku“. „Havlíčkova reakce projevem nervozity z toho, že se Fialův optimismus dřív nebo později skutečně přenese i na lidi,“ myslí si.

Fialův projev byl vítanou dávkou optimismu do dalšího roku. Havlíčkova reakce projevem nervozity z toho, že se Fialův optimismus dřív nebo později skutečně přenese i na lidi. — Marek Svehla (@mareksvehla) December 26, 2023

„Petr Fiala svůj vánoční projev pojal optimisticky a s vyhlídkou na lepší zítřky. Nejen že věří, že to nejhorší máme za sebou, podle něj dokonce přichází rok naděje. Otázka je, zda to pocítí také běžní lidé. Třeba až se na jejich peněženkách začnou projevovat důsledky vládního konsolidačního balíčku,“ poznačil k projevu premiér novinář Vratislav Dostál na serveru Info.cz.

„Vcelku realistické ale také je – jak si kdysi na jednu desku jako motto napsala legendární rocková kapela z Valašského Meziříčí, jejíž frontman se shodou okolností jmenuje stejně jako předseda naší vlády – že ‚z nejhoršího jsme uvnitř‘,“ doplnil.

Vcelku realistické ale také je – jak si kdysi na jednu desku jako motto napsala legendární rocková kapela z Valašského Meziříčí, jejíž frontman se shodou okolností jmenuje stejně jako předseda naší vlády – že „z nejhoršího jsme uvnitř“. https://t.co/CRZPdc1Rgl — Vratislav Dostál (@VrataDostal) December 26, 2023

Pojďme se zkusit domluvit na tom, že politická funkce není předpokladem pro pronášení slavnostních projevů k národu. A pokud už to někdo musí dělat, ať si na to kromě prezidenta zaplatí prostor stejně jako jiní inzerenti. Někteří by si měli zaplatit taky napsání toho projevu. — Ondřej Fér | @ondrejfer@threads.net (@ondrejfer) December 27, 2023

