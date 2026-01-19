„Kouřit konopí a myslet si, že jsem odborník, nejde k sobě.“ Tůma z PRO o škodách zaviněných Piráty

Sněmovně byla vyslovena důvěra poté, co opozice dlouze vystupovala. Slyšel jste od opozičníků něco, co stálo za zapamatování?
Bohužel jsem slyšel pouze plané plácání do vody a neustálé se točení v kruhu. Je mi velice líto českých občanů, kteří musejí tyto excesy snášet od našich, dnes opozičních zákonodárců, kteří si neuvědomují výsledky voleb a zároveň jim uniká nutnost začít co nejrychleji pracovat a posouvat českou ekonomiku vpřed. Za mě tu totiž probíhá válka na úplně jiné úrovni. A to hlavně na té ekonomické. Pokud si budeme dávat stále nějaké překážky a nebudeme mít stejné podmínky, jako mají například asijské země, jsme zcela jistě předurčeni k úplné likvidaci naší i evropské ekonomiky. A teď už jsme 5 min po 12. hodině. Je potřeba rychle začít a běžet, vlak odjíždí a my běžíme po perónu… je potřeba naskočit.
Piráti tvrdili, že vláda zavádí Česko zpět do minulosti, ne do budoucnosti. Podobně se po 2. světové válce vyjadřovali komunisté, Piráti na výraz toho chodili pozadu. Má toto nějaký význam?
Piráti si musejí své levicové smýšlení zabalit do baťůžku a nejlépe si jít hledat štěstí o dům dál. Výsledek jejich koaličního vládnutí máme hmatatelný ve zkrachovalé novele stavebního zákona, který nadělal vrásky nejednomu stavebníkovi. Ono kouřit konopí a myslet si, že jsme odborníci na IT, tak úplně nejde k sobě. Novelizace bývá většinou spousta tvrdé práce a bezesných nocí. To se tady určitě neodehrávalo. Výsledek máme a byl bezúspěšný.
Nicméně, ať se děje cokoli, česká muniční iniciativa vůči Ukrajině bude pokračovat. A Petr Macinka jel do Kyjeva. Chápete voliče nové vlády, že mohou být trochu zmateni z vstřícného chování k Ukrajině?
Chápu, ale zároveň se na to dívám otevřenýma očima. Naše předchozí vláda dala určité závazky, které se nedají zrušit mávnutím proutku. S vyvážením zbraní na Ukrajinu zásadně nesouhlasím. Prodlužuje to konflikt a umírají lidé na obou stranách. Nikdo tam z běžných občanů určitě jít do války nechtěl a dnes umírají za neschopnost politických reprezentantů umět se dohodnout. Zároveň mnohdy přemýšlím, jak uvažuje ukrajinský voják v zákopu odvedený násilím, který čeká na materiální vojenskou pomoc, chránící svoji vlast. V zápětí mě napadne, co na to asi říká ruskojazyčná část obyvatelstva, na které byly páchány zločiny od roku 2014. A jsme u toho, je to politické selhání. Proto si myslím, že jít proaktivně ke každým volbám, je nesmírně důležité. Tady jsou vidět důsledky, možná i špatných volebních rozhodnutí na obou stranách.
Prezidentův poradce Petr Kolář označil české odpůrce Ukrajiny za „lůzu“ a řekl, že bychom Ukrajincům měli líbat ruce za to, že bojují proti Rusku. Máte chuť Ukrajincům líbat ruce z vděčnosti?
Bohužel se vracíme obloukem k těm volebním výsledkům. Korupce na Ukrajině je vysoká. Lhostejné chování politiků na obou stranách konfliktu jen podtrhuje zvrácenost dnešní doby. Líbat ruku se určitě nikomu nechystám. Vyvinout maximální úsilí a dostat obě strany k jednacímu stolu, by mělo být povinností každého politika napříč světovým spektrem.
Letos budou komunální a senátní volby. Vy jste zastupitelem Chomutova. Byl byste pro to, aby strana PRO ve volbách znovu spolupracovala s SPD?
Myslím si, že komunální politika je v každém městě individuální. Jsou města, kde to dává smysl a jinde zase ne, je to o lidech. V Chomutově si zástupci SPD a PRO rozumějí, proto předpokládám setrvání v tomto partnerství.
Premiér Babiš tvrdí, že po ministrech bude „šlapat“, aby plnili program. Když už teď má vláda důvěru, co se dle vás musí stihnout do podzimních voleb?
Nejdůležitější jsou změny, které se projeví v peněženkách občanů a co velmi rychle napadá mě, tak je například snížení paušální daně pro OSVČ, a to zpětně od nového roku.
