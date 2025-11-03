„Kradli, plýtvali, ničili vám život.“ Babiš Fialovi osolil porážku

03.11.2025 13:05 | Monitoring

Andrej Babiš se přihlásil z nové poslanecké kanceláře a promluvil k voličům ANO, SPD a Motoristů. „Vy si ani neuvědomujete, co jsme společně dokázali. My jsme porazili ten mainstream, který tady funguje od revoluce,“ vzkázal. A mluvil i o končící vládě: „Prala prachy v kampeličce, která rozkrádala veřejné rozpočty v Dozimetru, která prala bitcoiny v rámci bitcoinové aféry, která plýtvala, která vás zdanila, která vám ničila tento život, váš život vám ničili. A proto je to úžasné, co se nám povedlo.“

„Kradli, plýtvali, ničili vám život.“ Babiš Fialovi osolil porážku
Foto: Repro X
Popisek: Andrej Babiš

Babiš se přihlásil z kanceláře, kterou „zdědil“ po Aleši Juchelkovi. A hned prohlásil, že toto pondělí je důležité, protože poprvé zasedne nová sněmovna, poslanci složí poslanecký slib a bude podepsána koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy sobě. Protože tak voliči rozhodli, připomenul Babiš s tím, že tyto strany dostaly celkem 2 758 719 hlasů a mají 108 poslanců.

„Vy si ani neuvědomujete, co jsme společně dokázali. My jsme porazili ten mainstream, který tady funguje od revoluce. Tuhle partu, ta média proti nám stále něco jela,“ uvedl Babiš. Zřejmě narážel na to, že se bude jednat o první vládu, v níž nebude ani jedna strana založená v 90. letech minulého století. Babiš uvedl, že vyhrály strany se společným programem, totiž vyměnit Fialovu vládu. „Která prala prachy v kampeličce, která rozkrádala veřejné rozpočty v Dozimetru, která prala bitcoiny v rámci bitcoinové aféry, která plýtvala, která vás zdanila, která vám ničila tento život, váš život vám ničili. A proto je to úžasné, co se nám povedlo,“ vypočítával kauzy minulé vlády.

Ohledně nové vlády řekl, že ještě neví, kdy vznikne, programové prohlášení je však už připraveno. Připomenul, že Fialova vláda byla jmenována 17. prosince 2021 a její programové prohlášení bylo schváleno až 6. ledna následujícího roku. „Tento týden snad zvolíme orgány sněmovny. A ten mainstream dělá co? Dělá všechno pro to, ti takzvaní ‚demokrati‘, aby předseda SPD nebyl zvolen předsedou sněmovny, aby Babiš nebyl premiér, takže to je ta jejich demokracie. Pokud nevyhrají oni, tak všechno je nedemokratické, a když vyhrají oni, tak to je ta demokracie,“ kopl si opět Babiš.

Ještě doplnil, že mu přicházejí připomínky k programovému prohlášení, a pokud na nich bude shoda, tak prý budou do něho doplněny.  

autor: Karel Šebesta

