„Kradli, plýtvali, ničili vám život.“ Babiš Fialovi osolil porážku

Babiš se přihlásil z kanceláře, kterou „zdědil“ po Aleši Juchelkovi. A hned prohlásil, že toto pondělí je důležité, protože poprvé zasedne nová sněmovna, poslanci složí poslanecký slib a bude podepsána koaliční smlouva mezi ANO, SPD a Motoristy sobě. Protože tak voliči rozhodli, připomenul Babiš s tím, že tyto strany dostaly celkem 2 758 719 hlasů a mají 108 poslanců.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Anketa
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Ohledně nové vlády řekl, že ještě neví, kdy vznikne, programové prohlášení je však už připraveno. Připomenul, že Fialova vláda byla jmenována 17. prosince 2021 a její programové prohlášení bylo schváleno až 6. ledna následujícího roku. „Tento týden snad zvolíme orgány sněmovny. A ten mainstream dělá co? Dělá všechno pro to, ti takzvaní ‚demokrati‘, aby předseda SPD nebyl zvolen předsedou sněmovny, aby Babiš nebyl premiér, takže to je ta jejich demokracie. Pokud nevyhrají oni, tak všechno je nedemokratické, a když vyhrají oni, tak to je ta demokracie,“ kopl si opět Babiš.
Ještě doplnil, že mu přicházejí připomínky k programovému prohlášení, a pokud na nich bude shoda, tak prý budou do něho doplněny.
Krásné pondělí všem ????>? Dnes je velmi důležitý den. Všichni poslanci budou skládat slib a ve 13 hodin podepíšeme koaliční smlouvu. Taky jsem zase dostal za uši, tak se k tomu musím vyjádřit ?? Pusťte si celé video ?? pic.twitter.com/zXNzSCuXhd— Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 3, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta