„Kupka do hrobu. Se Stanjurou.“ Dění v ODS má vysvětlení

Místopředseda ANO Karel Havlíček v prvních povolebních Otázkách Václava Moravce konstatoval, že situace v resortu dopravy je katastrofická, protože tam schází 38 miliard, což vede k tomu, že projekty se zastavují.
„To je jeden z největších průšvihů, který tady byl. Oni nemohou podepisovat smlouvy,“ soptil Havlíček. „To je velký švindl ministra Stanjury a ministra Kupky,“ zdůrazňoval před kamerami České televize.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Investor David Bartas upozornil, že právě tahle díra v resortu rozpočtu dopravy je důvodem toho, že se teď končící ministr dopravy Martin Kupka důrazně nehlásí o post předsedy ODS.
Bartas konstatoval, že Kupka si drží pověst schopného ministra, schopného manažera, který byl dobrým šéfem resortu dopravy. Ještě na začátku září tvrdil, že nástřel rozpočtové kapitoly resortu dopravy, jak ho předložil ministr Stanjura považuje za nepřijatelný.
Ale nakonec ustoupil a neudělal nic, aby po sobě v rozpočtu resortu nenechal díru.
„Nová vláda bude muset rozpočet navýšit, i kdyby neudělala žádná nové exekutivní rozhodnutí. Současný rozpočet neodpovídá naplánovaným aktivitám státních institucí. Zastavit je, by v dopravě byla katastrofa. Pokud se vše ještě potvrdí, patří Martin Kupka do politického hrobu spolu se Stanjurou,“ konstatoval David Bartas na sociální síti X.
autor: Miloš Polák