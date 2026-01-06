Jandejsek: EU ovládá mladé pomocí lží, to skončí. Zamlčují vám pravdivý stav

Rok 2025 máme za sebou, jak jej hodnotit z hlediska atmosféry v naší zemi?
Atmosféra v naší zemi se pomalu mění. Odcházejí ti, kteří národu lhali a vrátili zemi o několik let zpět. Nerozumím většině médií, jež stále hájí lumpy a neumětele, kteří by měli být vedení k odpovědnosti. ČT 1 a ČT 24 stále zamlčují reálný hospodářsko- politický stav v okolních zemích, v Bruselu i na bojištích na Ukrajině.
Atmosféra v naší zemi se pozitivně mění, nová koalice je pracovitá, většinou odborně zdatná. Vláda nastavila k řešení základních šest bodů. Chci věřit, že vláda bude postupně realizovat své programové prohlášení, vrátí ČR k prosperitě a přesvědčí národ, že řešení prorůstové ekonomiky přinese i zvyšování životní úrovně.
A jaký byl rok 2025 pro zemědělce?
Pro hospodařící zemědělce byl rok velmi náročný. Ceny zrnin i řepky byly pod vynaloženými náklady. Tím budou podniky jen s rostlinou výrobou v červených číslech. Podniky s převažující živočišnou výrobou vykážou kladné hospodářské výsledky se ziskem 3 až 6 korun na 100 korun tržeb. Zemědělská politika, dnes už bývalé vlády, přinesla značné prodeje středních a větších podniků do rukou těch, kteří na půdě nikdy nehospodařili a vydělávali obrovské peníze v energetice, IT službách, solárních parcích, v médiích, ve zbrojním průmyslu a podobně. Tyto podniky dlouho na půdě hospodařit nebudou a prodají ji do rukou zahraničního kapitálu. Je smutné, že média trvale napadají ty, kteří vyrábějí kvalitní potraviny doma a stále udržují soběstačnost v potravinách alespoň na 50 procentech. Hlupáci v médiích započítávají do soběstačnosti ČR i bilanci zrnin, ale to jsou pouze suroviny, a ty se ze ztrátou vyvážejí do zahraničí. Je to v objemu asi 40 až 50 procent každý rok. Je to smutné. Česká republika má kvalitní půdu, a pokud by zemědělská a potravinářská výroba byla řízena odborníky, budeme nejen soběstační v potravinách, ale budeme i vývozci řady potravinářských komodit.
Pár dní před Vánocemi protestovaly tisíce zemědělců v Bruselu. Proti čemu konkrétně? A domníváte se, že na ně bude „Brusel“ brát ohled?
Protesty tisíců zemědělců v Bruselu jsou reakcí na nesmyslný Green Deal, z něhož plyne omezování intenzivní zemědělské výroby, drastické snížení podpor pro zemědělce z rozpočtu EU a připravované dovozy Mercosuru (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay), kterým nelze konkurovat v přírodních podmínkách, produkci v režimu GMO a nesrovnatelných standardech oproti EU. Pokud bude Brusel pokračovat v těchto nesmyslech, které předkládá obyvatelstvu EU, nedočká se ani nových podmínek, které by měly platit od roku 2028. Obyvatelé EU odsunou současnou administrativu Bruselu na smetiště dějin.
Jak už jsme řekli, máme novou vládu, co především od ní očekáváte? A to jak celkově, tak i v otázce zemědělství…
Je brzy jednoznačně hodnotit novou vládu. Za několik málo dní ale začala velmi intenzivně a podle mého soudu jít správným směrem. Pokud bude pokračovat v plnění programového prohlášení tak razantně, jako začala, můžeme určitý posun vidět již v roce 2027. Nutné je ale řešit lživá média, která buď neinformují vůbec (hlavně ze světa), nebo zkreslují správné kroky vlády.
V zemědělské politice je programové prohlášení optimistické pro ty, kteří usilují o prorůstové kroky národní bezpečnosti v potravinách, které jsou základními atributy stability každé společnosti. Pokud dojde k bezodkladnému narovnání a doplnění zákonů o významné tržní síle, zákona o cenách, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a změně zákona o zemědělské a potravinářské výrobě, dojde k viditelné změně. Současné podpory je nutné transformovat k těm, kteří vyrábějí a současně platí daně, které směřují do státního rozpočtu. Je nutné řešit další zpomalovače výroby, jako je Green Deal, směřující k extenzitě, emisním povolenkám a dalším hloupostem, souvisejícím s dekarbonizací (zrušení elektráren na tuhá paliva, kotlů na dřevo, tepláren a podobně). Pokud bude zemědělská a potravinářská výroba řízena odborníky, je velká šance zvýšit soběstačnost a v některých komoditách vyrábět i na export.
Ti nejmladší voliči, tedy prvovoliči, demonstrují proti tomu, že ti starší jim „ničí planetu“. Poslanci Pirátů je chodí podpořit. Kam dle vás dospělo toto „zelené“ hnutí? Vy už jste se o Green Dealu v minulé odpovědi zmínil, ale můžete to, prosím, ještě rozebrat?
Nesmyslům kolem zelené politiky EU se již směje celý svět a ČR za předsednictví navrhla a odsouhlasila další omezení v nařízení ETS2. Vše přinese ožebračení lidí a zlikviduje konkurenceschopnost všech států unie. Není třeba stále pokračovat se sebezničující politikou. Přináší to lži do škol, kde jsou mladí, bez životních zkušeností, lehce ovládáni. Evropa je ve velkém vnitřním pnutí. Nebude trvat dlouho a EU skončí sebedestruktivní politiku. Ve většině zemí probíhají demonstrace proti zelené politice. Rok 2026 přinese změny a zvýšení národních zájmů. Není možné, aby vyspělá Evropa propadla na dno ekonomické úrovně ve světě.
Fiala, Rakušan, Pekarová i další apelovali na své voliče ve smyslu, že když nebudou podporovat Ukrajinu, o všechno přijdou. Přijde Putin a vše jim vezme. Jak se na to lze nyní dívat?
Mám pocit, že sebranka kolem Fialy si řešila jen vlastní životní úroveň, ale národ ji nezajímal. Měla ho za ovce, které kvůli jejich zájmům budou trvale ovlivňovat média. Strašení Putinem je jen propaganda. Co by u nás Putin získal? Vždyť více než 80 procent českých aktivit je rozprodaných za desetinu skutečných hodnot kolonialistům ze starých zemí EU. Emisní úhrady jsou jen prostředkem, který mají platit ty nejchudší země, aby řešily hlavně propad Německa, které si zlikvidovalo přirozené energetické zdroje a nahradilo je občasnými, jež budou likvidovat jeho ekonomiku.
Pojďme na další diskutované téma. Jak vlastně dnes vnímat český vztah vůči Ukrajincům? Jak si vysvětlit, že ochota pomáhat Ukrajině už není rozhodně tak velká, jako byla na začátku války?
Pomoc Ukrajině nemůže být stejná, jelikož se objevily závratné kauzy, korupce v blízkosti prezidenta a dlouho zatajované příčiny války na východě Ukrajiny, kde zemřely tisíce Ukrajinců ruské národnosti a zveřejnily se fašistické nálady banderovců a azovců. V neposlední řadě se dostaly na světlo i nedodržované dohody v Minsku a na dalších místech. Tyto zprávy byly našimi médii zamlčovány a lži o ruské agresi byly zveřejňovány jako mocenské zájmy Ruska.
Jsem odpůrcem válek, jako většina obyvatel, proto souhlasím s tím, že je nutné sednout k jednacímu stolu a dát na něj všechny reálie. A také přestat mluvit o nutnosti zbrojení a přípravě na válku včetně burcování lidí k nenávisti. Vždyť tak začal před druhou světovou válkou fašismus v Německu.
Co byste popřál České republice do nového roku?
České republice bych popřál hospodářskou a ekonomickou prosperitu. Ta se dá zabezpečit tím, že zemi budou řídit odborníci, kteří již prokázali výsledky své práce, svou schopnost vést jednotlivé obory. Přál bych vládnoucí koalici, aby se dokázala rychle zbavit neschopných úředníků, neziskových organizací, které neřeší nic, co přinese prosperitu v zemi.
Rychle vyřešit mainstreamová média, která škodí, zatajují a lžou. Média mají informovat, nikoliv manipulovat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.