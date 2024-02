„Letěl by rychlostí střely“. Ministr Dvořák se zcela utrhl, Piráti se STAN chystají Fialovi další nálož

Premiér Petr Fiala svolal první dohodovací řízení svého kabinetu, a to kvůli jmenování ekonoma Petra Zahradníka zmocněncem pro euro, které ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) s nikým nekonzultoval. Bývalí předsedové vlád Jiří Paroubek nebo Mirek Topolánek tvrdí, že v jejich vládě by za takové chování Dvořák „vyletěl“. Piráti i TOP 09 chtějí na dohodovacím řízení řešit údajné porušování koaliční dohody i ze strany ODS nebo lidovců.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák v pondělí oznámil jmenování zmocněnce pro přijetí eura, aniž to konzultoval s ostatními koaličními partnery. Jde o další z řady přešlapů hnutí STAN z poslední doby, kdy například ministr vnitra a šéf Starostů Vít Rakušan na svých Debatách bez cenzury oznámil a následně dementoval zestátnění ČEZ nebo přidání peněz policistům, aniž pro to měl podporu na vládě.

Premiér Petr Fiala proto svolal dohodovací řízení, které je jakousi finální pojistkou, pokud má některá ze stran podezření z porušování koaliční smlouvy. Nezřízené chování politiků hnutí STAN okomentoval například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který uvedl, že nejde ani tak o Petra Zahradníka, kterého osobně považuje za odborníka, ale o to, že jde o další „faul“ ze strany hnutí STAN. „Vláda by se o takovém kroku neměla dozvídat z tweetů jednoho z ministrů,“ napsal na sociální síti X Zdechovský.

Obdobnou kritiku na sociální síti sdílel také poslanec ODS Jan Skopeček: „Nejde o euro jako takové. Jde o předvádění svalů v koalici a testování, kam až může STAN vůči premiérovi a ODS zajít. K věci samotné – představa, že svobodná a vyvážená diskuse o jakémkoliv tématu vyžaduje státního úředníka, je pro mě jako svobodomyslného člověka děsivá,“ napsal Skopeček.

Že nejde primárně jen o jmenování Zahradníka zmocněncem pro euro, ale chování koalice a zejména hnutí STAN, uvedla pro Novinky.cz i první místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová. „Chceme, aby se vyčistil stůl,“ uvedla Kocmanová s ohledem na poslední aktivity Starostů v rámci předvolební kampaně. „Okopávání kotníků kvůli příštím volbám koalici v dlouhodobém horizontu nic dobrého nepřinese,“ dodala Kocmanová.

Také podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nejde jen o Zahradníka, ale o fungování koalice obecně. Šéfka Poslanecké sněmovny varuje před „slovenskou cestou“, kdy by hádky v koalici mohly vést k pádu vlády a volebnímu úspěchu populistů a extremistů.

„Slovenský scénář je pro nás významnou výstrahou – ti, kteří vyvolávali spory, navzájem se neinformovali a podnikali čistě marketingové kroky, tam rozbili vládní koalici a pomohli k návratu populistických a extremistických sil. Nechceme, aby kroky hnutí STAN vedly k tomu stejnému,“ varovala Pekarová Adamová.

V rámci dohodovacího řízení by se podle ní měla zopakovat pravidla z počátku fungování vlády, kdy se věci řešily společně. „Preferuji jednání tváří v tvář, je potřeba vrátit se k základům fungování koalice,“ dodala.

Starostové svolání dohodovacího řízení nerozumějí, podle nich je zbytečné. „Neudělali jsme nic, kvůli čemu by se mělo konat dohodovací řízení. Pan ministr Dvořák jmenoval pana Zahradníka zmocněncem pro euro, aby jeho slovo mělo větší váhu. Bez souhlasu vlády jej jmenovat mohl, takové zmocněnce jsme už měli. Není to koordinátor pro přijetí eura, je to někdo, kdo by měl vrátit kultivovanou debatu o euru do hry, protože máme pocit, že tato diskuse zamrzla,“ řekla místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, podle níž není pravda, že by STAN okopávali kotníky koaličním partnerům.

Piráti ale nechtějí řešit jen ministra Dvořáka nebo hnutí STAN, podle předsedy pirátského poslaneckého klubu Jakuba Michálka nedodržuje koaliční smlouvu ani ODS nebo KDU-ČSL. „Dluží nám nominace v oblasti dopravy, kdy nemáme dnes našeho zástupce, který by kontroloval například hospodaření s miliardami ve Státním fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl podle informací CNN Prima News. Lidovci zase prý hlasovali o pozměňovacím návrhu ohledně bioplynu v rozporu s koaliční smlouvou. „Domnívám se, že jednání bude věcné a nalezneme rozumné řešení,“ dodal Michálek.

Exces ministra Dvořáka je nepochopitelný pro mnohé z bývalých premiérů, kteří by prý takového ministra ihned z vlády vyhodili. „Okamžitě bych ho odvolal a předsedovi koaliční strany bych to jen oznámil. Funkce je to zbytečná, nikdy bych nedovolil, aby vznikla. EU má řešit premiér, má k tomu šerpu a plno zkušených úředníků,“ nepřekvapivě byl kritický Andrej Babiš.

Stejně ale reagoval také bývalý předseda sociální demokracie Jiří Paroubek, který byl premiérem v letech 2005 až 2006. „Vyletěl by z vlády rychlostí supersonické střely. Ministr si nemůže dělat, co by sám chtěl. O takto závažných politických otázkách musí rozhodovat vláda,“ prohlásil Paroubek podle informací serveru iDnes.cz.

„Nic proti Petru Zahradníkovi (zmocněnec pro euro), byl ostatně už v mém NERV, ale chování strany-nestrany STAN beru jako velký podraz a nebude podle mne možné to ze strany Petra Fialy standardně vymlčet. Myslím, že je čas na rekonstrukci vlády. S Martinem Dvořákem bych začal,“ přidal se Mirek Topolánek, který v čele ODS vládl v letech 2006 až 2009.

S reakcí přispěchal i bývalý prezident Václav Klaus, který je k vládě Petra Fialy kritický dlouhodobě. „Dnešní pětikoaliční vláda je vládou neřízenou, je pouhou sbírkou ministrů z pěti stran, bez jakéhokoli koncepčního vedení a řízení. Spojuje je jen snaha vládnout a ‚dovládnout‘ až do voleb. Fatálním omylem bylo vytvoření funkce ministra pro Evropu (tuto funkci jsme měli jen krátce ve vládě Miloše Zemana) a neméně fatální bylo tuto funkci svěřit panu Dvořákovi. To předseda vlády neměl nikdy připustit,“ řekl Klaus.

