„Lež, to nechceme! No... Ale vlastně...“ Pirát se zamotal. Našel se důkaz

Ještě v roce 2019 pražský pirátský radní pro bydlení Adam Zábranský prohlašoval, že je stále ve hře nápad více zdanit byty, ve kterých nikdo nebydlí, nebo ho nepronajímá někomu druhému. Teď Zábranský tvrdí, že Piráti nechtějí byty více danit. Jde podle něj o výmysl, který šíří ekonom Lukáš Kovanda. Jenže ten se ozval a pustil se se Zábranským do křížku. Nahlédněte.

Piráti v předvolební kampani stále dokola opakují, že bytovou krizi lze řešit jen a pouze výstavbou nových bytů, nikoli zdaněním bytů již existujících. Tento názor dnes zastává i pražský pirátský radní pro oblast bydlení Adam Zábranský.

„Včera jsem byl na Primě mluvit o dostupnosti bydlení. Lidé teď volají na pirátskou infolinku, že jsem tam prý říkal, že chceme daň z bytu ve výši 1 % hodnoty. Tak to jsem prosím neříkal já, říkal to Lukáš Kovanda. A je to hoax,“ pravil Zábranský.

Piráti dnes ve svém programu zdůrazňují, že opravdu chtějí byty stavět, nikoli danit.

„Na dezinformačních webech, sociálních sítích nebo v řetězových e-mailech se můžete dočíst manipulaci, že Piráti zvýší daň z bytů. To však v našem programu nikdy nebylo. V programu zvažujeme pouze možnosti zdanění komerčních nemovitostí, jako jsou obří haly nadnárodních korporací na zelené louce, které u nás odvádějí několikanásobně méně než například v Polsku. Dezinformátoři překroutili článek příznivce Pirátů prezentujícího svůj soukromý názor, kde se o dani z nemovitosti hovoří pouze jako o jedné teoretické možnosti, jak by se dal v budoucnu financovat základní příjem. Piráti nic podobného v plánu neměli a nemají. Ano, změny ve financování státní kasy budou muset přijít. Cílem Pirátů ovšem je, aby daňová zátěž nedopadala tolik na zaměstnance a nízko a středně příjmové občany. Naopak by se na daňovém mixu měly podílet více nadnárodní korporace,“ stojí v programu koalice Pirátů a Starostů.

Jenže ještě v roce 2019 to Zábranský viděl jinak.

„Je pravda, že jsme ve sněmovním programu měli, že chceme dát městům možnost, aby skrze daně řešila prázdné byty. Jsou v zahraničí města, kde je to zcela běžné. Zatím není sice úplně jasné, jak nástroje fungují, ale není to neobvyklý institut,“ poznamenal v rozhovoru pro Novinky.cz v srpnu 2019.

Poté přišla konkrétní otázka.

„Varianta vyššího zdanění prázdných bytů u Pirátů tedy stále existuje?“

Zábranský před dvěma lety odpověděl jasně. „Ano, ale zároveň bychom to nebrali izolovaně, ale komplexně v daňovém balíčku,“ uvedl Zábranský s tím, že v tomto balíčku by se mělo obecně zvýšit zdanění majetku a nemělo by se zvyšovat, či by dokonce mělo klesnout zdanění práce.

Ekonom Lukáš Kovanda Zábranskému připomněl, že se diskuse o vyšším zdanění bytů vedla na Pirátském fóru i letos.

„Je dobře, že jste tu otočku provedli. Snad u toho zůstane i po volbách. 1% daň z nemovitosti, již jste zjara vážně diskutovali ve svém stranickém tisku (což jsem řekl i v TV), by byla krajně asociálním opatřením, jež by těžce poškodilo životní úroveň hlavně desetitisíců důchodců,“ odepsal Zábranskému Kovanda, který na CNN poznamenal, že má obavy, aby se po volbách Piráti k podobným nápadům nevrátili.

Adam Zábranský v diskusi pod svým příspěvkem oponoval, že debata uvnitř politické strany a konečný obsah programu mohou být dvě zcela rozdílné věci, přičemž zásadní pro volby je obsah programu.

„Já neříkám, že to nikdy nikdo ze strany nevznesl, akorát říkám, že jsme to nikdy neprosazovali ani neměli v programu. Tyhle dvě věci jsou dost rozdílné, což podle mě chápe každý gramotný člověk – akorát manipulátoři to zaměňují,“ prohlásil Zábranský.

