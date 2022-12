„Lidi válku nechtějí, chceme mír!“ Babiš jel, moderátor se divil. Létalo to

reklama

Úvodem se Babiš vyjádřil k tomu, zda před volbami zveřejní zprávu o svém zdraví. „Už jsem to udělal, je to v mých prezidentských novinách. Dělal jsem to průběžně, když jsem byl hospitalizován v IKEMu, informoval jsem o tom podrobně,“ poznamenal ke svému zdraví expremiér.

Amnestii by pak podle svých slov nevyhlašoval. „Tam je kontrasignace pana premiéra, a není na to důvod. A milosti většinou navrhuje ministr spravedlnosti a samozřejmě lidé píšou, mně psali, abych navrhl, aby byli odměněni 28. října. Nemám s tím zkušenosti, určitě bych se radil,“ odpověděl poměrně nesouvisle Babiš a vyjádřil se k nedávno omilostněnému manželskému páru prezidentem Milošem Zemanem v kauze ayahuascy. „Mám informace jenom z médií, ten trest byl velice přísný. A pokud jsem to dobře načetl, tak v tomto případě souhlasím,“ dodal. A následně hovořil i o státních vyznamenáních, kdy podotkl, že by vyznamenání nedal bratrům Mašínovým. „Myslím si, že to nebyl komunistický odboj, ale byly to vraždy,“ sdělil.

Hlavním tématem rozhovoru s Michalem Půrem však byla válka na Ukrajině a vůbec Ukrajinci – tedy prodloužení ochrany uprchlíků z Ukrajiny. Postup vlády dosud hnutí ANO podporovalo, nyní by se podle všeho zdrželo. „My jsme ho podpořili už třikrát. A vždycky jsme řekli vládě, aby už konečně zavedla evidenci. Aby se přesně vědělo, kolik těch uprchlíků tady je. Evidenčně je to nějakých 350 tisíc. A kolik je státních pojištěnců, jenom 60 tisíc? A kde vlastně bydlí? A jaké mají profese a jaký mají majetek? Vždyť oni to neudělali. Německo to udělalo okamžitě, Polsko to udělalo okamžitě. To není nic proti uprchlíkům. To je to, že Rakušan se neobtěžoval, je někde v Americe...“ pokračoval Babiš, jenž měl včera více než hodinové vystoupení v Poslanecké sněmovně. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) včera chyběl.

Problémy s Ukrajinci? A Babiš se rozjel

„...tady má ilegální migraci, tady má tenhle zákon. A vláda...“ rozhorloval se dále Babiš. „Nepomohli krajům, hejtmani nedostali žádnou pomoc. Za covidu jsme všechno zaplatili. Náš hejtman pan Vondrák to zdůvodňoval, takže to není proti uprchlíkům. Ale my říkáme: Konečně zaveďte evidenci, má být nějak do příštího března, a pořádně nevíme, kdo sem přišel, nevíme, kdo bere dávky, kde bydlí...“ pokračoval Babiš.

Na otázku, zda má Babiš pocit, že jsou s Ukrajinci nějaké problémy, odpověděl: „Já nemám žádný pocit. My jsme byli jediné hnutí, které pomohlo Ukrajincům. Já jsem byl jediný politik, který... zachránil jsem 1 000 volyňských Čechů. My jsme organizovali pro ukrajinské samoživitelky s našimi samoživitelkami i výlet lodí po Vltavě. O tom to není. Ale Rakušan nic neudělal. Pokud je tady 400 tisíc uprchlíků a státní pojištěnci – uprchlíci – je jich 60 tisíc, tak co to znamená, že tady nepracují, nebo jsou na Ukrajině a chodí sem jenom kvůli zdravotní péči?“ ptal se Babiš.

Půr následně citoval, co jej zarazilo na Babišově projevu. „My nejsme ve válce. Tato vláda se stále vymlouvá na válku na Ukrajině. Ano, je to hrozná věc, nemělo se to stát a někdo stále tvrdí, že je to těžší, než byl covid. A není to pravda, není to pravda,“ citoval Půr Babiše.

„To, že nejsme ve válce, řekl náčelník generálního štábu Řehka, kterého my jsme vybírali transparentně na šéfa NÚKIB. Nejsme přece ve válce!“ rozhorlil se Babiš, Půr však oponoval, že jsou ve válce ti Ukrajinci, kteří sem přicházejí. „Ano. A lidé nechtějí válku. A my chceme mír. Ti světoví politici, a já jsem tam seděl, 11. listopadu 2018, na stém výročí konce první světové války. Seděl tam Trump, Putin, Macron, Merkelová, Erdogan, všichni tam byli. Tak musejí udělat maximum pro to – protože každá válka končí ve finále u jednacího stolu,“ sdělil Babiš.

„Takže by se mělo s Vladimirem Putinem,“ začal otázku Půr, Babiš jej však přerušil, že ví, kam jej chce směřovat. „Když byla karibská krize, tak Chruščov, nebo Kennedy... Jednali spolu. A teď prezident Biden řekl, že za nějakých podmínek je to potřeba. A Emmanuel Macron telefonoval. A Scholz...“ vyprávěl dále Babiš.

„To řešení je jednoduché, jak řekla finská premiérka na Hradě. Putin musí odejít z Ukrajiny. Fajn. A jak to uděláme? Kdo to zorganizuje? Takže to musí zorganizovat ti světoví lídři. Po druhé světové válce byla založena OSN, aby nebyla válka. Takže oni to musejí udělat. Samozřejmě, válka je hrozná, Putin je agresor, je to jasné, ale musíme hledat nějaké řešení, aby válka skončila. Nebo vy chcete válku?“ zeptal se Babiš. Půr válku odmítl, ale podotkl, že respektuje suverenitu národů.

Kauza Skripal i Vrbětice, připomněl Babiš

„To s vámi souhlasím,“ dodal Babiš. „V roce 2018, po anexi Krymu, a nikomu to nevadilo z těch světových lídrů. A byly minské dohody. A přečtěte si rozhovor Angely Merkelové ve Spiegelu, nebo kdy to dávala. Takže nikdo s tím nepočítal, že tohle, taková strašná věc, taková agrese se může stát. Takže měli bychom usilovat...“ zmínil také Babiš. „Nikdo nepočítal s tím, že Putin udělá takhle šílenou věc a napadne vlastně suverénní krajinu. A nikdo z těch lídrů... Nikdy jsem nejednal s Putinem. Kdo s ním jednal? Nečas říkal 2013, že budeme dělat byznys. A kdo tam byl na večeři? Klaus. A kdo tam byl ještě? Kalousek a Němcová. Všichni tam chodili. Já jsem s Putinem nikdy nemluvil. Nikdy. My jsme tady udělali zásadní kroky, kauza Skripal, tři diplomati pryč. Kauza Vrbětice, zase... Takže mně nemůže nikdo nic vyčítat. Nikdy jsem nepřijal ruského velvyslance, nikdy jsem nebyl na ruské ambasádě, někteří Piráti tam chodili chlastat, takže já mám čistý stůl. A já jsem byl svrchovaný český premiér, který bojoval za české zájmy v Evropské unii a samozřejmě jsem byl i v Americe a všude. Takže já mám v tomto směru jasno,“ dodal Babiš.

„Ale my nejsme světoví lídři. Trump říká, kdyby tam byl, tak by válka nebyla. Já nevím,“ řekl Babiš a podotkl, že Trump byl v soukromí velmi fajn. „Bavili jsme se spolu a on zapomněl, že se rozdělilo Československo, mluvil jsem s ním pětkrát. A hlavně Trumpa cenzuroval Twitter, to je strašně zajímavý, Elon Musk, ne?“ dodal Babiš závěrem.

Obdobně Babiš hovořil i na svém mítinku v Plzni. „Je třeba se znovu podívat na ukrajinské uprchlíky, aby se nestalo to, že oni u nás nežijí, ale čerpají jen výhody. Rakušan by měl udělat evidenci, protože jsou tam rozporuplná čísla. Máme pod ochranou asi 350 000 uprchlíků, ale z nich je jen 60 000 státních pojištěnců. Je v tom tedy nepořádek. Samozřejmě nejdůležitější je, aby u nás pracovali,“ poznamenal Babiš.

