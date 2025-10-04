Klaus u Orbána v Budapešti: Obávám se, že se posouváme do nového světa

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán o setkání s Václavem Klausem, exprezidentem České republiky, informoval na síti X. „Dnes jsem se v Budapešti setkal se svým drahým přítelem Václavem Klausem, bývalým prezidentem České republiky. Vedli jsme věcnou diskusi o budoucnosti Evropy a o důležitosti obrany suverenity našich národů. Vždycky je mi potěšením ho přivítat,“ uvedl Orbán.
Today in Budapest I met my dear friend Václav Klaus, former President of the Czech Republic. We had a good discussion on the future of Europe and the importance of defending our nations' sovereignty. Always a pleasure to welcome him. pic.twitter.com/A8Di5iijGg— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 3, 2025
Oba politici sdílejí konzervativní postoje k evropským hodnotám, v minulosti kritizovali politiku EU a kladli důraz na národní suverenitu. Klaus, známý svými skeptickými názory na evropskou integraci, se v minulosti setkával s Orbánem i v Praze, kde diskutovali o geopolitických výzvách a roli o Visegrádské skupiny (V4).
Schůzka ve zrušeném karmelitském klášteře v areálu Budínského hradu, kde sídlí tamní vláda, se odehrála v době, kdy Maďarsko čelí tlaku EU ohledně postoje k Ukrajině a k sankcím vůči Rusku, což také bylo jedním z témat jejich rozhovoru.
O setkání obou osobností informovalo tiskové oddělení premiéra. Klausova návštěva Budapešti proběhla krátce před českými sněmovními volbami, což vyvolalo spekulace o možném vlivu na českou politiku.
Klaus mluvil o odkazu Thatcherové a o odvážném Orbánovi
Kromě schůzky s maďarským premiérem Viktorem Orbánem se Václav Klaus v Budapešti účastnil konference pořádané konzervativním think-tankem Dunajský institut, akce zaměřené na mapování geopolitických témat.
Na konferenci přednesl projev věnovaný 100. výročí narození britské premiérky Margaret Thatcherové, ve kterém vyjádřil lítost nad tím, že současná politická realita a obecné nálady se vzdálily od jejích názorů na suverenitu a volný trh.
„Odkaz Margaret Thatcherové je živý a zůstane s námi, pokud ho udržíme při životě. K mé velké lítosti se dnešní politická realita, současné intelektuální klima i veřejná nálada velmi vzdálily od jejích názorů a její doby. Jak v mé vlastní zemi, tak v celé Evropě. Potřebujeme další projev v Bruggách. Něco podobného jsem se jednou pokusil pronést v Evropském parlamentu, Viktor Orbán to v těchto dnech odvážně dělá znovu a znovu, nově ustavení Patrioti pro Evropu slibují podobný přístup. Obávám se však, že se pomalu, ale jistě posouváme do nového světa, světa, kterému Margaret Thatcherová tak úspěšně oponovala během svého života a politické kariéry. Teď bychom ji potřebovali,“ uvedl Klaus v projevu ke 100. výročí narození bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové.
Dunajský institut (v originále Danube Institute) je konzervativní výzkumný ústav se sídlem v Budapešti v Maďarsku. Byl založen v roce 2013 nadací Batthyány Lajos Foundation, která ho financuje, a zaměřuje se na podporu sdílení názorů a postojů osobností z oblasti střední Evropy s jinými evropskými zeměmi a s anglicky mluvícím světem. Vychází ze tří filozofických pilířů: konzervatismu v kulturním, náboženském a sociálním životě, ze široké klasické liberální tradice v ekonomice a z realistického atlantismu v otázkách národní bezpečnosti. Institut publikuje výsledky výzkumů na politická, ekonomická a sociální témata, pořádá konference a podporuje výměnu vědců, politiků a kulturních osobností. Mezi jeho klíčové osobnosti patří prezident John O'Sullivan, bývalý poradce Margaret Thatcherové. Institut spolupracuje také s americkou Heritage Foundation. Je často spojován s maďarskou vládou Viktora Orbána a s jeho aktivitami v zahraničí, včetně vlivu na konzervativní kruhy v USA.
autor: Naďa Borská