„Majdan v Gruzii probíhá.“ Ladislav Větvička ze země, kde se dnes rozhodne

Ladiku, v neděli jsme byli po čase v pražské gruzínské restauraci, kde jsme se výborně najedli. A teď vidíme, že gruzínský parlament se chystá přehlasovat veto prezidentky na zákon o neziskových organizacích. Ty jsi v Gruzii. Tak co se tam děje?

Jsem tady pod Kavkazem druhý týden. V Gruzii probíhá v přímém přenosu pokus o další barevnou revoluci a „zmajdanizování“ společnosti, vedoucí ke státnímu převratu. Zatím je ten pokus ve fázi klidu před bouří, zatím se nestřílí ani v ulicích, ani ze střech, zatím se neničí majetek, zatím se nezapalují pneumatiky ani policisté. Ale ten scénář z předchozích „majdanů“, třeba v Damašku nebo v Kyjevě, je tak jednoznačný, že je až neuvěřitelné, že se nestydí používat pořád stejné metody. Ale vlastně proč ne, když se ukázaly jako fungující a ověřené?

Záminkou k nepokojům je zákon o zprůhlednění financování neziskovek, které by měly být jasně označované, pokud mají více než 20 % svých příjmů ze zahraničních zdrojů. Tento zákon se tady nazývá „ruský“, přestože jej jako první země na světě přijaly USA už v roce 1938, kdy bylo třeba zajistit, aby nacistické Německo nemohlo přes své agenty ovlivňovat veřejné mínění v USA. Myslím, že normálně myslícím lidem přijde jako přirozené, že každá země, včetně té naší, by měla mít podobný zákon už jen proto, aby se vědělo, které organizace jsou financovány ze zahraničí a proč.

Tys v nedávném rozhovoru říkal, že Gruzínci se těší, že jim z EU přitečou peníze a že když jim ty vysvětluješ, že „přitečou“ i příkazy a zákazy, jsou překvapeni.

Ta gruzínská vláda vypadá tak trochu jako jednobarevná vláda hnutí ANO, s „majitelem“ Ivanišvilim, kterého třeba čeští Piráti titulují jako oligarchu. Je to přesná analogie?

Společnost je rozdělená asi tak, jako jakákoliv jiná společnost ve světě včetně té naší. Mladí mají své nevyzrálé názory, zkušenější se je snaží usměrňovat a opačně. V posledních parlamentních volbách obdržela strana Gruzínský sen skoro 50 % hlasů, opoziční Sjednocené národní hnutí skončilo druhé s podílem 30 % hlasů. Obě hlavní politické strany se označují za prozápadní a jeví zájem o co nejtěsnější svazky s NATO a EU. Opozice ale vládní stranu Gruzínský sen viní z toho, že zatímco oficiálně deklaruje prozápadní směřování, ve skutečnosti razí politiku nahrávající Rusku. Piráti u nás na jedné straně titulují Babiše oligarchou, na druhé straně tento oligarcha nepodporuje zeleno-pirátská zvěrstva typu „gryndýlu“. Takže vlastizrádcem je tedy kdo? Piráti nebo oligarcha?

V tom gruzínském zákoně se výslovně uvádí, že nesmí omezovat fungování neziskovek a médií, které berou peníze ze zahraničí. Jen to o sobě musí hlásit. Proč tolik povyku kvůli tomu?

O ten zákon jde až ve druhé řadě. V řadě prvé je to jen nástroj, jak destabilizovat situaci, zapálit Kavkaz a otevřít druhou frontu na jižní hranici Ruska. Tak jako v roce 2013 vůbec nešlo na Ukrajině o to, aby se našla nějaká vhodná forma spolupráce s EU. Tehdejší dohodu musel prezident Janukovyč odmítnout, protože zemi hrozily obrovské ekonomické ztráty. Ale jako nástroj destabilizace posloužilo toto odmítnutí skvěle. Stejnému cíli slouží i gruzínský zákon o neziskovkách. Každá suverénní země by jej měla mít. Ale místo toho jsme svědky naprosto nevybíravému vměšování EU do vnitřních záležitostí Gruzie. EU vyhrožuje ukončením přístupových rozhovorů, USA dokonce vyhrožují zrušením bezvízového styku.

EU tedy hrozí, že pokud ten zákon projde, asi je do EU chtít nebudou. Podporuje většina lidí, se kterými mluvíš, vládu strany Gruzínský sen?

Těžko říci, jaký je aktuální poměr sil na politické scéně. Průzkumy veřejného mínění jsou cinknuté tak jako u nás, tady se naštěstí ještě nedají falšovat korespondenčními hlasy jako jinde. Reálný stav ale ukážou až volby. Pokud k nim tedy dojde. Na Ukrajině, jak známo, už k volbám nedochází...



Když si vezmeme nás, jako Evropu, a potom Rusko, Turecko a třeba Írán. Jaké je tak zhruba pořadí sympatií normálního Gruzínce vůči těm všem?

Největší sympatie má jednoznačně EuroSajuz, Gruzíni se považují za Evropany a svou historií do Evropy jednoznačně patří. Vždyť je to jen druhá strana Černého moře. Od vysněné Evropy očekávají ekonomickou podporu, zvýšení platů, potření korupce, možnost pracovat na Západě. Vlastně všechno to, co jsme před rokem 2004 očekávali i my. Neuvědomují si dvě věci – za prvé, že Gruzíny nikdo v EU nechce. Pro Západ jsou Gruzíni jen další chudý příbuzný. Pokud vstoupí, jejich země jim přestane patřit, protože zkorumpovatelní politici na všech úrovních je postupně připraví o kontrolu nad průmyslem, nad zemědělstvím a nakonec jim zůstanou jen ty trubky v zemi a za vodu budou platit cizincům tak, jako platíme i my. A za druhé – neuvědomují si, že zvýšení platů, potření korupce a kvalitu práce můžou ovlivnit jen oni sami, EU k tomu nepotřebují. Pokud gruzínský řemeslník fušuje svou práci dnes, bude ji fušovat i zítra, jen pod jinou vlajkou.

Co se týká těch dalších států, tak v Rusku a Turecku statisíce Gruzínů pracuje, podle toho pak vypadá jejich vztah k těmto zemím. Írán je sice důležitou mocností regionu, ale přece jen je pro Gruzíny více vzdálen, než sousední Turecko a Rusko.



Do Gruzie přišla za poslední dva roky masa Rusů, kteří nechtějí do války nebo jim vadí Putin. V Turecku jsou taky a místní štvou, protože se kvůli nim zvyšují ceny nemovitostí. Jak je to v Gruzii?

Je to naprosto stejné. Do čtyřmilionové Gruzie přišlo několik vln Bělorusů, Rusů i Ukrajinců. Jde o statisíce až miliony lidí. Ekonomika samozřejmě dostala obrovský impulz, HDP vzrostlo, hospodářství jde nahoru už jen tím, že taková masa lidí musí někde jíst, pít, bydlet, nakupovat. Na druhou stranu to samozřejmě znamená obrovský nárůst cen bydlení a poptávku po nemovitostech i práci. Gruzie je pro cizince pořád vstřícnou zemí, můžete tady bez víza žít 12 měsíců, pak stačí na den vyjet třeba vedle do Turecka a máte před sebou dalších 12 měsíců. Můžete si jednoduše zařídit účet a podnikat, ale samozřejmě to vše vzbuzuje protitlak a nálady proti cizincům sílí. To vše v souvislosti s tzv. „ruským“ zákonem může dospět k tragickým koncům.



Natvrdo se zeptám: Hrozí v Gruzii Majdan? Ty jistě víš, co tím myslím.

Majdan v Gruzii reálně probíhá. Dnes (28. 5.) má parlament přehlasovat prezidentčino veto toho zákona, čímž se otvírá cesta k podpisu a nabytí právní moci. Klidná fáze majdanizace se může změnit v horkou během jediné noci. Jeden globální hráč má zájem na klidu v tomto prostoru, druhý globální hráč chce tento prostor zapálit. Teď jde o to, kdo má silnější karty v ruce. V posledních 15 letech jsme byli svědky dokonané majdanizace v Sýrii a Ukrajině, naopak se podařilo zabránit majdanizaci Kazachstánu nebo Běloruska. Ve všech zmíněných případech ovšem došlo k násilí, buď ze strany státní moci, nebo ze strany demonstrujících. Obávám se, že ani tady to nebude jiné.

