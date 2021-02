„Malý Rom lže, jak když tiskne.“ Basiková bez covidu. Jan Kraus koukal

Hostem u Jana Krause v jeho show byla po docela krátké době opět zpěvačka Bára Basiková. „To víš, infekce lítá, voláme ty, co už to mají za sebou,“ vysvětlil Kraus proč. Zpěvačka se rozpovídala, jak to bylo se slavnou větou: „Chci covid“. A také co dělá teď. Pomáhá v dětském domově. „Mám tam takovýho jednoho oblíbenýho Romáčka, malýho Roma, ten lže, jak když tiskne, to ti je neuvěřitelný, kde se to v těch dětech bere,“ svěřila se. A Kraus tušil, že z téhle věty bude „průser“.

Kraus si v úvodu postěžoval, že má po testování „zvláštní problémy" vzhledem k délce svého nosu. „Na to nikdo nějak nebere ohled, že nemáme všichni stejně dlouhej nosánek. Zažil jsem dvě nebo tři normální testování a nedávno jsem byl na testování, ta mi tam vrazila špejli jak od lampionu, jak to bylo dlouhý, zmizely jí tam i prsty v tom nose. Já jsem cítil, jak se mi šimrá v tom míšním moku, dokonce jsem chvilku ztratil i násobilku, to jsem z toho byl vyřízenej," bavil diváky. „A teď se trošku bojím těch dalších testů, protože koukám, co bere za špejli. Dokonce jsem měl pocit, že má jiný špejle na mě. Má na lidi a pak tu, co bere na choboty," dodal.

I s nově nařízeným respirátorem má problém. „To bude zas tím nosíkem,“ ukázal pobavenému publiku, jak mu kvůli délce nosu praskla guma u respirátoru. „Tenhle je čínskej, ten je asi jenom na chvíli,“ žertoval a nechal si přinést další. Nasadil si ho. „Vidíte ty uši? Já vypadám jako nastydlej kokršpaněl. To, že máme epidemii, neznamená, že některý budeme zohyzděný jako,“ bránil se. Doplnil, že se ptal maskérky. „Ta říkala: Babiš to má takhle každý týden,“ pravil Kraus s tím, že ho to uklidnilo. Ale stejně apeloval, aby firmy vyrábějící respirátory měly i velikost „Cyrano“.

Dále Kraus v pořadu mluvil se zpěvačkou Bárou Basikovou, která se proslavila svým výrokem, že chce covid. Což vedlo i k následující výměně hned na začátku setkání. „To víš, já se do toho líbání tak nehrnu...“ začal Kraus a Basiková namítla, že jsou testovaní. „Já vím, ale ty jsi tady ta progresivní, si říkala, že chceš covid, jsem někde viděl...“ namítal Kraus a Basiková ho přerušila: „A taky jsem ho dostala.“ Nicméně, jako testovaná by covid mít neměla a Kraus doplnil, že po nemoci by ji znovu mít neměla obecně. „Tomu nevěř,“ byla Basiková v opozici. Kraus ze zpěvačky dělal odbornici, ale ta mínila, že dneska už nikdo nedokáže říct, čemu by měl člověk věřit. A že už se o to ani nestará.

Postěžovala si, že když na podzim sdílela svůj příspěvek, tak bulvár prý vytrhnul její věty z kontextu. „Poskládal je, dal je do médií a já jsem z toho vylezla jako úplná kráva, která se pasuje do role odbornice na koronavirus,“ bránila se před Krausem. Ten uznal, že to bulvár občas dělá a přiznal se, že viděl titulky, ale do textů se nepouštěl.

Basiková řekla, že se do Show Jana Krause těšila. „Když mi zavolali, že sem zase jdu, tak jsem si říkala, že jim asi někdo vypadl,“ nemohla uvěřit, že je pozvaná. „To víš, infekce lítá, voláme ty, co už to mají za sebou,“ prozradil Kraus a dodal, že si osobnosti nezve on, jen se dozví, koho mu pozvali. A radost byla oboustranná. „Dneska nadšeně koukám, Bára tady bude,“ řekl. Zpěvačka navrhla, že dalším hostem by mohl být pan Odvárka, stálý návštěvník Krasovy show. Ale moderátor ji hnal, že pan Odvárka je tajemství a má to tak zůstat. „Nech ho bejt,“ okřikoval Báru Basikovou, když od hosta vyzvídala, jestli by se na „gaučík“ nechtěl v příštím díle posadit.

Kromě zpěvaččiny spisovatelské činnosti rozebíral Kraus i její zdraví a Basiková se přiznala, že bere antidepresiva. „Dlooouho,“ protáhla zpěvačka, když se Kraus ptal na dobu. A pak moderátor provokoval, zda je neberou i lidé okolo zpěvačky. „Já myslím, že od toho loňskýho jara ta spotřeba určitě výrazně stoupla,“ mínila obecně.

Prý si žije docela šťastně. „Mám kde bydlet, mám kde spát, jídlo mám také, já jsem prostě celý život zvyklá hrát s těma kartama, které dostanu. A to by měl asi dělat každý. Jak říkal můj kamarád Petr Muk, ať jsi dole nebo nahoře, hlavně se z toho neposrat. Dělat to, co umím. Teď nemůžu zpívat, tak pomáhám v dětském domově,“ řekla a Kraus se optal, jak konkrétně pomáhá a co v dětském domově dělá „Všecko. Vytřu podlahu, sklidím nádobí po obědě, ustelu postýlky, pak si hrajeme, zpívám jim písničky,“ odhalila Basiková alias „teta Bára“. Dodala, že navíc děti nevědí, kdo je, což je osvobozující.

„Mám tam takovýho jednoho oblíbenýho Romáčka, malýho Roma, ten lže, jak když tiskne, to ti je neuvěřitelný, kde se to v těch dětech bere,“ pokračovala Basiková ve vyprávění, zatímco Kraus konstatoval, že za tuto větu bude mít Basiková „průser“ a vyzval ji, ať mluví dál. „Děti lžou, když jsou malý, zkoušej to...“ mínila Basiková a Kraus zatím rozvíjel teorie, že v Americe by zpěvačku čekala šibenice, ale v Česku to bude „jen“ podmínka. „Tak bude aspoň nějaká změna,“ nenechala se Basiková vyvést z míry.

