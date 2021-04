„Mám plné zuby výmluv. Nevymlouvejte se!“ Konečná se v ČT před Petříčkem pořádně rozčílila

reklama

Tomáš Petříček neúspěšně kandidoval na post předsedy ČSSD a v předsednictvu strany po víkendovém sjezdu končí. Mluvil již se staronovým předsedou ČSSD Janem Hamáčkem? „Ještě jsme spolu nehovořili, ale máme už naplánovanou schůzku. Určitě budu chtít, aby mi Jan Hamáček sdělil, jak vidí další kroky sociální demokracie a nového vedení, kterému chci pogratulovat. Nebude to mít jednoduché,“ řekl Petříček. On sám rezignovat na post ministra nechce – dokud neuslyší to, kam bude směřovat nové vedení. „Delegáti sjezdu si vybrali, že chtějí pokračovat v tom nastaveném kurzu, pokračovat ve stylu politiky, který dělá Jan Hamáček, a od nového vedení, které má nyní mandát, připravit stranu na volby. Chci slyšet, jak chce dělat politiku ve vládě,“ dodal. Svůj odchod ale případně nevylučuje. Jak dodal, on sám se vždy snažil dělat proevropskou politiku, která nás ukotví v Evropské unii a v NATO.

Europoslankyně Konečná se následně vyjádřila ke konci ministra zdravotnictví Jana Blatného. „Nevím, jestli je to dobře, každopádně ten chaos... Přála bych si ministra zdravotnictví, který opravdu bude mít nějakou empatii a smysl pro komunikaci s veřejností. To bohužel neměl ani pan Blatný, ani nikdo před ním, a obávám se, že ani nikdo po něm, když jsme viděli poslední dva dny, co se tady v Česku děje. A to, co si myslím, že je teď zásadní, je, aby veřejnost chápala, proč se ty věci dělají a jak se budou dělat. A já jsem měla spoustu výhrad vůči panu ministrovi Blatnému, včetně toho, jakým způsobem například probíhá očkování, jaký je v tom chaos, kdo vlastně může být očkován, řada chronických pacientů složitě shání kódy...“ zmínila Konečná své výhrady.

Měnit ministry šest měsíců před řádnými volbami je podle poslance Bartoška spíš otázka různých politických her a intrik než reálně myšlené změny. „Když na ministerstvo na šest měsíců vyšlete nového člověka, tak ten se za těch pár týdnů dokáže maximálně rozkoukat, kde jsou záchody, a ne udělat nějaké koncepční změny,“ podotkl Bartošek.

„Pokud dojde ke změně na postu ministra Petříčka, bude to akt pomsty ze strany Hradu, kterému vyhoví pan ministr Hamáček. Protože v poslední době se ukazuje, že pan prezident je spíš zastáncem východních režimů než lidí, kteří chtějí, aby naše republika respektovala odborníky, co se týká například vakcíny Sputnik, aby to prošlo standardní certifikací, je tady tlak, abychom vyšli vstříc Rusku. Potom samozřejmě další věci. Vím, že pan ministr je demokrat a prosazuje, že naše země patří na Západ. Taky chrání bezpečnostní zájmy, jako například lidovci, co se týká Dukovan. V současné době to čtu tak, že prezident tlačí na premiéra a premiér tlačí na další lidi a všichni, kdo jim překážejí v jejich cestě a v realizaci jejich nápadů, musí z cesty. Měnit šest měsíců před volbami kohokoliv, je špatně,“ dodal Bartošek.

Anketa Uspěl Jan Blatný ve funkci ministra? Ano 26% Ne 74% hlasovalo: 2988 lidí

Konečná následně, co se týče resortu zdravotnictví, hovořila o tom, v jakých podmínkách čeští zdravotníci pracují. A obává se toho, že případnou pátou vlnu české zdravotnictví nevydrží. „Strašně bych si přála... Nacházíme se v největší pandemické krizi, která tady kdy byla – a vy to přehazujete, pane ministře, od sebe jako horký brambor. To přeci není jenom o ministru zdravotnictví, to je o celé vládě!“ rozčílila se Konečná.

„My jsme tolerovali vládu, a také díky nám došlo například k navýšení platby za státní pojištěnce, jinak by ty nemocnice už dávno krachly, tento rok. To znamená, byla to KSČM, která tlačila na to, aby peněz do zdravotnictví šlo víc!“ oponovala Konečná následně i moderátorovi Václavu Moravcovi, který podotkl, že KSČM dosud kabinet Andreje Babiše (ANO) toleruje. „Já za tu vládu nejsem zodpovědná, ptejte se sociální demokracie, protože ti jsou partnerem hnutí ANO,“ sdělila Konečná.

„Mám plné zuby výmluv, kdo za co může. Proboha, jste jedna vláda! Jste rok v něčem, co je unikátní! Já bych vás omluvila v roce 2020, v březnu, v dubnu, v květnu, ale od té doby nemáte právo dělat chyby, prostě nemáte – a jste za to zodpovědní úplně všichni, nevymlouvejte se!“ rozhorlila se následně Konečná na Petříčka s dotazem, kolik sehnal vakcín.

„Lidi nezajímá, kdo je pravice, kdo je levice. Lidi už nevědí, kdo je ministr zdravotnictví, poněvadž se to tam střídá jak na orloji. Lidé očekávali, že tento stát přijde, zhodnotí situaci, zpřísní pravidla a pomůže. A to, co já vnímám jako největší selhání této vlády, podporované komunistickou stranou, že lidé přestali věřit státu a přestali věřit vládě. Ta podpora šla rapidně dolů,“ podotkl k tomu Bartošek.

Řeč byla i o vakcíně proti koronaviru Sputnik V, v jejímž získávání je velmi aktivní prezident republiky. Ví ministr zahraničních věcí, kolik vakcíny dostane v případě, že Česko projeví skutečný zájem? „Nevím. Neviděl jsem ani to, že by tady nějaká konkrétní nabídka na nákup Sputniku V byla,“ poznamenal k tomu Petříček, jenž se domnívá, že by se neměly dělat rozdíly ve vakcínách a každá by měla být posouzena Evropskou lékovou agenturou.

„Tím, že se z toho začala dělat politika, to ohrožuje důvěru v celkový proces očkování. A vakcína skutečně nemá být o politice. Pokud to někdo z toho dělá, je to smutné, ale když jsem se nechal očkovat na cokoliv jiného v minulosti, nikdy jsem se neptal, kdo je výrobce, to je pravda. Protože jsem věřil v ty schvalovací procesy, protože jsem věřil v to, že byla řádně posouzena. Pokud jednou tuto důvěru nabouráme, tak jaký to bude mít dopad. Řada lidí by se samozřejmě Sputnikem V klidně nechala očkovat, ale také je tady hodně lidí, kteří říkají, že by tím ztratili důvěru v celkové očkování, pokud by tady nedošlo k řádnému schválení vakcíny,“ doplnil Petříček.

