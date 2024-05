„Markéta? Ne nejostřejší tužka v penále, ale skromná. Zato teď.“ Pekarové zatápějí exčlenové TOP 09

Odvolání Heleny Langšádlové mělo být důsledkem panického strachu Markéty Pekarové z bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Současná stranická lídryně podle informací z okolí TOP 09 stále ztrácí spojence a je čím dál závislejší na prvním místopředsedovi strany Vlastimilu Válkovi. A o tom, co provádí ve straně on, začali vypovídat vyhození členové jihomoravské organizace.

Markéta Pekarová Adamová jen před několika měsíci obhájila mandát předsedkyně TOP 09. To ale podle osob obeznámených s děním rozhodně neznamená, že by v nejmenší vládní straně nečelila opozici a kritice.

Novinář Michal Půr dokonce s určitou nadsázkou položil na sociální síti otázku, zda se dočkáme mimořádného sněmu strany.

Kauza s výměnou ministryně Heleny Langšádlové podle mnohých opět potvrdila politickou neschopnost předsedkyně strany a Poslanecké sněmovny.

Ministryně pro vědu a výzkum patřila k těm, kteří s Miroslavem Kalouskem stranu zakládali. Podle informací ParlamentníchListů.cz se mělo ve straně hovořit i o tom, že její odvolání mělo být „preventivní“ obranou před novou „Kalouskovou stranou“, ze které prý v TOP 09 panují velké obavy, ať je její založení reálnou možností, nebo chimérou.

Bývalý předseda a zakladatel stranu v poslední době velmi kritizuje (jako celou koalici), a dokonce v určité nadsázce vyjádřil lítost, že ve stanovách nebylo zavedeno právo zakladatelů projekt rozpustit, pokud se zcela odchýlí od svého smyslu.

Langšádlové také nepomohlo, že je členkou středočeské krajské organizace. Právě z Prahy a ze středních Čech podle slov politologa Lukáše Valeše pro ParlamentníListy.cz cítí Pekarová Adamová největší ohrožení.

Tyto dva kraje jsou také v podstatě jediné, které nejmenší vládní straně přinášejí alespoň nějakou voličskou podporu.

Odstranění Langšádlové se odehrálo proti vůli ministryně, čehož si povšimli i novináři na tiskové konferenci, kde stála se stranickou předsedkyní. Podle politologa Valeše do této akce Pekarová „šla tvrdě, ale zpackala to natolik, že si podřízla stoličku sama pod sebou“.

Vybraný nástupce, neznámý komunální politik z Havířova a akademik z Opavy Pavel Tuleja, se po několika dnech vzdal kandidatury, když se v médiích objevilo, že vybraný ministr pro vědu publikuje v „predátorských“ časopisech, což se mezi vědci považuje za značný etický prohřešek.

V situaci, kdy dvě v podstatě jediné relevantní regionální organizace stojí proti předsedkyni, stoupá vliv těch zbylých, o které se ještě předsedkyně může opřít.

Ze strany začínají zaznívat poznámky o rostoucím vlivu Vlastimila Válka. Ministr zdravotnictví je aktuálně posledním topkařem ve vládě a jako první místopředseda má vliv zejména na jihomoravskou organizaci strany.

Vhled do této regionální buňky vneslo několik internetově aktivních bývalých funkcionářů. A za všechny to shrnul bývalý předseda brněnské organizace Petr Kunc: „To zlo do ní přinesl Válek.“

Je to moc smutný. Měl jsem tu stranu rád. To zlo do ní přinesl Válek. — Petr Kunc (@kunc_zidenice) May 7, 2024

„Vlastik tam přinesl tohle chování, pomsty, zákulisní podrazy, lži,“ psal Kunc s tím, že si toho od profesora užil na vlastní kůži dost. Dnes už podle něj je topka pouze béčkem ODS a kromě jejího programu nabízí jen evropskou agendu Luďka Niedermayera. Toho jeho přátelé na Twitteru litovali nejvíce, být na kandidátce se Zdechovským a Vondrou si prý nezasloužil.

Petr Kunc je kritikem Válkova chování v jihomoravské TOP 09 dlouhodobě. Již v minulosti tweetoval o sporech mezi Válkem a „kalouskovským“ veteránem jihomoravské topky Janem Vitulou při ustavování nového krajského zastupitelstva.

Nyní se internetem šíří příspěvek samotného Vituly, někdejšího místopředsedy TOP 09, který se obrátil na Pekarovou hned poté, co odtweetovala svůj komentář k Tulejově rezignaci.

„Markéto, víš, kdy jsem pochopil, že je s TOP 09 konec? Když nás s Petrem Kuncem chtěl Válek vyloučit a ty jsi mi předtím volala, ať raději dobrovolně vystoupíme. Tehdy jsem se tě zeptal, zda chápeš, že si to Válek celé vymyslel. A odpověď byla: Ano, ale co mám dělat?“

Markéto, víš kdy jsem pochopil, že je s @TOP09cz konec? Když nás s @kunc_zidenice @vlvalek chtěl vyloučit a Ty jsi mi před tím volala, ať raději dobrovolně vystoupíme. Tehdy jsem se Tě zeptal, zda chápeš, že si to Vlastík celé vymyslel. A odpověď byla: "Ano. Ale co mám dělat? " — Jan Vitula ???????????? (@JanVitula) May 3, 2024

A doplnil poznámku, že Válek už takto podobně volá i Pekarové, ale ona to zatím nechápe.

Kunc a Vitula byli z TOP 09 vyloučeni v lednu 2021.

I další se přidali s tím, že je veřejným tajemstvím, jak celou TOP 09 hýbe Vlastimil Válek a má to na ni negativní vliv.

Tomu prý podléhá zejména předsedkyně. Někdejší spolustraník Kunc se vyjádřil: „Markéta byla skromná příjemná dáma se sociálním cítěním (byť ne zrovna nejostřejší tužka). Pod vlivem Válka se z ní ale stala naprosto asociální osoba, která naskočila na Vlastikovu nepříjemnou rétoriku a schopnost si naštvat úplně všechny. Ona už dávno tu stranu ani nic kolem…“

Markéta byla skromná příjemná dáma se sociálním cítěním (byť ne zrovna nejostřejší tužka). Pod vlivem Válka se z ní ale stala naprosto asociální osoba, která naskočila na Vlastikovu nepříjemnou rétoriku a schopnost si naštvat úplně všechny. Ona už dávno tu stranu ani nic kolem… — Petr Kunc (@kunc_zidenice) May 8, 2024

I proto si někteří lidé kolem TOP 09 myslí, že vliv profesora Válka v celé šarádě kolem ministra pro vědu byl větší, než vypadá.

