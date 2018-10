„Mega průser, kriminál!“ Senátor KDU-ČSL dostával ze zahraničí desítky tisíc eur. Peníze pro město šly i na jeho rodiče. Na smlouvách jsou falešné podpisy

EXKLUZIVNĚ Lidovci se po volbách zaradovali. Získali stovky mandátů napříč republikou a jejich předseda Bělobrádek se v Náchodě probojoval do druhého kola senátních voleb. V tomto veselí ovšem ParlamentníListy.cz získaly skandální informace o tom, jak svého času fungoval jejich zástupce v Uherském Brodě. Řeč je o tamním starostovi a dosluhujícím senátorovi Patriku Kunčarovi.

Říkejme mu třeba pan Robert.

Pan Robert je bývalý Broďan, nyní žije v Německu a plánoval dlouhodobě finančně podporovat město. Alespoň to tak zprvu chtěl. A že nešlo o plané řeči, o tom svědčí částky, které se na zmíněnou podporu rozhodl věnovat.

Nejprve to bylo 20 tisíc eur. Ty pan Robert poslal směrem k Uherskému Brodu, a jak sám říká, měl darovací smlouvu a taktéž ohlas od obdarovaných. Po přepočtu se mimochodem bavíme o sumě víc než půl milionu korun na jednu transakci. Tatáž suma, tedy opět 20 tisíc eur, putovala směrem ke starostovi Kunčarovi ještě jednou. Podle všeho ne přímo na město, ale na starostovi rodiče. Proč? Na to odpovíme vzápětí. Ani tím se ale štědrá náruč pana Roberta nezavřela. Věnoval ještě pět tisíc eur na opravu kapličky v místním parku a dalších pět tisíc eur na rozlučku místního primáše.

Na tomto místě bude nutné použít informace, které naše redakce obdržela v souvislosti s poslední uvedenou sumou. Autorem slov je pan Robert. Text zanecháváme v původním znění:

„Nebyla darovací smlouva, byli jen dva svědci a sice Alenka Z. s mé strany a manzelka Patrika. Ale byly vystaveny "falesne"dar. smlouvy, které jsem podepsal na radnici v zasedacím sále v podzemí za přítomnosti zase dvou svědků. Dostal jsem nyní ty 4450.-€ od tech falešných smluv, a tyto pak zničili právnička a Patrik u ní v kanceláři.“

Jak se tedy věci mají? Pan Robert, brodský rodák, poslal desítky tisíc eur směrem ke starostovi Uherského Brodu. O těchto penězích začal časem pochybovat, jelikož přesně netušil, kde končí a zdali si je starosta nenechává u sebe. O tom by svědčily ony falešné smlouvy, na které jsme během pátrání narazili opakovaně. Jak pan Robert uvedl v korespondenci o celém problému: „Přišlo se na to vlastně omylem, měli jsme záznam o částce a devět falešných smluv, a tak se to rozjelo.“

Takže fakta: Více než milion a půl doputoval směrem k dosluhujícímu senátorovi Kunčarovi, který je podle svědectví muže, jenž peníze poskytoval, rozděloval na základě falešných smluv. K jejich zničení mělo dojít údajně přímo v kanceláři jisté právničky. Je toto vůbec možné? Nejde o zneužití? Náš zdroj totiž uvedl, že je to „mega průser o kriminál“.

I přesto je nutné mít na paměti, že tu může hrát roli faktor „slovo proti slovu“.

Pan Robert to mohl splést, mohl se zkrátka mýlit.

Jenomže to by ParlamentníListy.cz nesměly mít přímé svědectví dalšího člověka, který se kolem desítek tisíc eur starosty Kunčara nachomýtl. Jde o shora zmíněného principála Divadla Brod Romana Švehlíka.

Ten naší redakci poskytl pádné argumenty, které pro současného starostu a senátora KDU-ČSL nevyznívají příliš dobře. Respektive jsou zralé na jeho okamžité odvolání z čela radnice, kde trůní od roku 2010.

Celá záležitost se odehrála následovně:

V červenci 2015 se objevily na účtu Divadla Brod peníze odeslané ze senátorské kanceláře Patrika Kunčara. Myslel jsem si, že jde o chybu, protože jsem žádné peníze nežádal ani neočekával. Poslední týden v srpnu 2015 mi volala asistentka senátora Blanka Holešová s informací, že nám poslali určitou částku a že potřebuje uzavřít smlouvu. Tu jsme uzavřeli první týden v září 2015 s požadavkem antidatace, aby kancelář měla vše v pořádku. Smlouva je tedy datována 27. 6. 2015. Přiznám se, že mi to vůbec nepřišlo divné, protože to jsou lidé, které jsem osobně dobře znal, i když jsem přemýšlel, proč zrovna divadlu chce senátor poslat peníze, když umělecké spolky zrovna v lásce nemá.

Peníze jsme využili na přípravu adaptace knihy Jana Karafiáta Broučci. Při premiéře jsme děkovali panu senátorovi za to, že přispěl částkou na realizaci. A tím to skončilo.

V dubnu 2017 mě vyhledal „nějaký“ pan Robert (identita jména byla pozměněna, pozn. red.) z Německa. Ptal se na mě na radnici, chtěl znát, jak funguje divadlo, a tvrdil, že ho musím znát také, protože divadlu poskytl dotaci. Já jsem neměl ponětí, kdo to je, a o dotaci v eurech jsem nic nevěděl. Teprve po osobním kontaktu a následné korespondenci jsme oba zjistili, že došlo k podvodu. Pan Robert měl u sebe jinou smlouvu, ta smlouva byla uzavřena mezi jeho osobou a mou osobou. Je na ní částka v eurech a je datována 9. 6. 2015. Podpis na této smlouvě je zfalšovaný.

Jakým klíčem Patrik Kunčar peníze od pana Roberta rozděloval, zda si české darovací smlouvy odečetl ze svých daní, to už musejí řešit jiní. Ale nejsou to zanedbatelné částky.

Osobně mě tato kauza mrzí. Člověk, který ve volební kampani ukazuje srdce na dlani, by se neměl takových podvodů dopouštět. Nejen u mě, ale u všech divadelníků a dalších členů uměleckých a folklórních spolků ztratil Patrik Kunčar morální kredit, který je neslučitelný s funkcí senátora. Pro mě měl tento příběh i dohru v osobní rovině. Když jsem se přihlásil do konkurzu na ředitele Domu kultury, stal jsem se pro Patrika Kunčara nevolitelným, nebyl si jistý, co všechno o falešné smlouvě vím.

Z jakého důvodu měly peníze putovat na smlouvy přes jeho rodiče, z jakého důvodu nechával lidovecký starosta podepisovat falešné smlouvy, proč je nechával podepisovat se špatnými daty a kde najdeme seznam, jak přesně byly peníze rozděleny, tak nevíme.

Dotaz z 5. 10. 2018, odeslaný v 9:58

Dobrý den, vážený pane starosto, rádi bychom si ověřili informaci, že jste přijímal v minulosti desítky tisíc eur od jednoho Vašeho rodáka, toho času v Německu, a to i na falešné smlouvy, které byly následně zničeny?

Je, prosím, tato informace pravdivá?

A je pravdivé zjištění, že jste se s výše uvedeným člověkem mimosoudně dohodl na narovnání těchto Vašich kroků?

Děkuji, Tomáš Nový

Autora můžete kontaktovat na emailu T.Novy@ParlamentniListy.cz

