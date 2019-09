,,Migrace, šíření předsudků..." Rušno kolem filmu Nabarvené ptáče režiséra Marhoula

Václav Marhoul natočil film o židovském chlapci v době holocaustu – Nabarvené ptáče – který již půjde brzy do kin. Šéfredaktora Mladé fronty Jaroslava Plesla ale zajímá, zda film bude rentabilní. Na Facebooku totiž napsal následující status: „Jsem zvědav, kolik udělá to Marhoulovo Ptáče v Česku na tržbách.“

Anketa Byl Robert Šlachta dobrým policistou? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 1968 lidí

O film se však nezajímal pouze Plesl, své v komentářích pod příspěvkem Plesla napsal i novinář Primy Tomáš Vyoral. Toho zaujala část textu, který je na stránkách filmu. Okomentoval to slovy: „Z webu nabarveneptace.cz... Nerad soudím bez zhlédnutí, ale troufám si říct, že ideologické nalejvárně se nevyhne,“ když samotná část textu, kterou sdílel, byla následující:

„Pro svůj projekt Nabarvené ptáče Václav Marhoul odmítá označení válečný film. Stejně tak, že se jedná o film o holokaustu. Vzpomíná, že když v roce 2010 začal psát scénář, vůbec netušil, jak nadčasové poselství o osamělém putování a útrapách malého židovského chlapce za druhé světové války nabyde na ještě větší aktuálnosti. Nedávné události v Evropě – migrační krize, šíření xenofobních předsudků a nenávisti bez znalosti faktů – ještě umocnily naléhavost jeho sdělení.“

Na komentář Vyorala zareagovala Hana Kratochvílová, která napsala: „Aha.“ Tomáš Vyoral dodal: „Má to správný ideologický rámec, takže ač má třeba film i své kvality – to teprve uvidíme – tak zřejmě i a priori je to u kritiků 11 z 10,“ avšak Kratochvílová na to do kina nepůjde, napsala totiž: „Počkám až to bude na ulož.to, vstupenku mám už zaplacenou skrze daně.“

Václav Marhoul již dříve řekl, že Zeman je jako fašisté, o čemž Parlamentní listy psaly. A co psali diskutující dále v komentářích? Již zmíněná Hana Kratochvílová napsala: „Kavárna si půjde ráda poplakat, jak jsou obyčejní lidi krutí.“

Článek, kde řekl Marhoul o Zemanovi, že je jako fašisté, ZDE

Tomáš Raboch napsal, že o tom cvrlikají ptáci na Letné: „Je to něco, co mě fakt absolutně neláká... ale asi bude dost trendy na to jít... :-) Už si o tom cvrlikají ptáci v Karlíně a na Letné. :-)“

Fotogalerie: - Boj o sochu Koněva

Robert Masarovič polemizoval s názorem šéfredaktora Plesla: „Pokud dostal z Fondu kinematografie a z České televize dost, tržby v ČR mu budou fuk.“ Na komentář zareagovala Hana Kratochvílová a napsala: Dnes je vrcholem umění vytáhnout love z eráru, ale prý Marhoul zastavil dům nebo tak něco, takže...“ A nakonec Jiří Nosek dodal pod komentářem: „Jistě dostane nějakou spřátelenou a honorovanou cenu navíc.“

Dále v diskuzi napsal Anastacio Marquez: „Taková kampaň na film tady – hlavně ve veřejnoprávních médiích, která to jedou od rána do večera – ještě nebyla. Marhoul pak za to pro ně na oplátku zase bude říkat ta správná ideologická hesla. Výhodný barter stejně jako u D. Kollera.“ Pavel Holka reagoval: „ciwe, vy za vším vidíte politiku...:-),“ avšak na to opět rychle reagoval Anastacio: „+ prachy, ideologickou spřízněnost a výhodnou spolupráci. Každopádně způsob, jakým to včera marketingově pojala veřejnoprávní média, byl až komický.“

Psali jsme: Teď zahřmí: Pavel Bém promluvil. Socha Koněva, Piráti, blbosti, Klaus ml. Vina ČT a Rozhlasu! Erik Best účtuje s kauzou ,,osvobození Babiše" Úder Milionu chvilek. A Kalouskovi. A novinářům. Důvod? Babiš a Čapí hnízdo Jednou rozmetal korupčníky. Pak pozastavil dotaci firmě z Agrofertu. Teď končí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle