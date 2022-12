„Miloši, ty trosko vypitá a zechcaná...“ Sokolovský primář opět utržený ze řetězu. Přišla stížnost. Vysmál se jí

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 4% Neodradil 82% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 14% hlasovalo: 39686 lidí



„Plně podporuji pomoc České republiky bojující Ukrajině. A věřím, že tlak svobodných zemí dříve nebo později přiměje Rusko, aby území Ukrajiny opustilo,“ vyslovil Zeman a následně připojil taktéž vyjádření k energetické krizi, přičemž podotkl, že opomíjeným faktorem růstu cen energií je „zelený fanatismus, Green Deal“.

Psali jsme: „Vy nuly.” Zeman zúčtoval s nepřáteli. Zamával a konec

Na Zemanův projev se sneslo následně množství reakcí, z nichž se kladně k prezidentovým slovům postavili oba premiéři ze Zemanova současného volebního období. Prezidentovo vánoční poselství tak kladně ohodnotil expremiér Andrej Babiš (ANO) i premiér Petr Fiala (ODS). Oba dva souhlasili zejména se Zemanovými slovy k válce na Ukrajině. „S panem prezidentem souhlasím s výběrem nejdůležitějších událostí uplynulého roku. A i s jejich hodnocením. S tím, že Rusko musí opustit Ukrajinu, aby se do této země vrátil mír. S kritikou zeleného fanatismu, nepochopitelného zákazu aut se spalovacími motory nebo rozšiřování emisních povolenek, jak se stalo za předsednictví české vlády,“ souhlasil se Zemanem Babiš. Fiala pak ocenil i vlídná slova hlavy státu směrem k Izraeli.



Žádné pozitiva pak u Zemana nenašla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Miloš Zeman nepřekvapil. Ač svá vánoční vystoupení vždy nazýval ‚poselstvím‘, ani tentokrát v něm lidem nepopřál. Většinu času hovořil jen o sobě. Věřím, že příští hlavu státu budou mnohem více zajímat spoluobčané a před záští vůči druhým dá přednost pozitivní vizi,“ uvedla předsedkyně TOP 09. Přesto ani zdaleka nešlo o nejvíce negativní komentář.



Mnohem drsněji se k Zemanovu poselství totiž vyjádřil sokolovský primář Martin Straka. „Miloši, ty trosko vypitá a zechcaná, jsi proruská a pročínská filcka a 50 % nás na to nikdy nezapomene. Za 10 let po tobě neštěkne ani pes,“ vypálil na prezidenta.

Miloši, ty trosko vypitá a zechcaná, jsi proruská a pročínská filcka a 50% nás na to nikdy nezapomene. Za 10 let po tobě neštěkne ani pes. — Martin Straka (@libtardzeu) December 26, 2022

V následné diskuzi, jež byla značně protkaná vulgárními výrazy, se pak Straka přiznal, že přitom prezidentův projev ani neviděl. „A já ho ani nezapínala. Copak jsme už letos netrpěli dost?“ napsala jedna z diskutující, načež jí primář odvětil: „Ani já, nikdy ho neposlouchám...“

Ani ja, nikdy ho neposloucham... — Martin Straka (@libtardzeu) December 26, 2022

Mnohé styl vyjadřování primáře z Nemocnice Sokolov dosti překvapil. „Vy jste vážně lékař? Nedá se totéž napsat méně expresivně?“ zaznělo v diskuzi.

Vy jste vážně lékař? :O Nedá se totéž napsat méně expresivně? — František Dolský (@dolskfra) December 27, 2022

Jiná z přítomných však naopak poznamenala, že je vyjadřování Straky takové, jaké očekávala. „Na tweet Dr. Straky k projevu prezidenta jsem se těšila. Splnilo to moje očekávání,“ vyjádřila se.



Strakovo vyjadřování pak evidentně rozpálilo jednoho z mužů natolik, že se rozhodl poslat stížnost jeho nadřízeným. „Straka je lékař jen z osobních ambicí, ale jinak miluje páchat zlo, šířit nenávist a chce se zviditelnit za každou cenu,“ stálo v e-mailové stížnosti spolu s výčtem názorů sokolovského primáře.



„Já myslím, že Straku dřív nebo později stejně někdo zruší, ale hlavně ať to neodnesou pacienti,“ napsal též muž ve stížnosti a podotkl, že „před lety nějaký magor postřílel v ostravské nemocnici 9 lidí“ a že doufá, že „se kvůli Strakovi nenajde další magor a nepostřílí v Sokolově zase nevinné pacienty“. Jde dle něj o „hazard s pacienty“.



Primář se stížností rozhodl pochlubit na svém Twitteru. „Páši zlo!!! Mail všem mým nadřízeným... Nicméně s lehkým sociopatem zásadně nesouhlasím...“ napsal k fotografii e-mailu.

Páši zlo!!!



Mail všem mým nadřízeným... ????????>???



Nicméně s lehkým sociopatem zásadně nesouhlasím... pic.twitter.com/edaQZUbrtr — Martin Straka (@libtardzeu) December 28, 2022

Podle Straky se jinak žádný jiný e-mail podobného charakteru nekonal.

Zatím se nikdo neozval ????>? — Martin Straka (@libtardzeu) December 28, 2022

Sokolovský primář již vzbudil pozornost před několika dny i tím, že na svém twitterovém účtu popsal svůj štědrovečerní „příjem“. Šlo o 212kilového pacienta, což Straka komentoval a pustil se i do diskuse s ostatními.

„Štědrovečerní příjem, 40 let, 212 kg...“ napsal Straka a po otázce bankéře Radovana Vávry, zdali „dělá v zoologický“ odvětil, že „často“.

Ty děláš teď v zoologický??? — Radovan Vávra (@BlanikZ) December 25, 2022

Psali jsme: 212 kg. Pacient na Štědrý den. Český doktor se neudržel

Již dříve také došlo během kritické covidové situace na nejeden primářův výpad směrem k expremiéru Andreji Babišovi, což gradovalo i Strakovým vyjádřením se o Babišových podporovatelkách v Sokolově, kdy je označil za „debilky a senilky“.

Samotného Zemana pak primář označil za „pochcanou mrtvolu“ a během loňské hospitalizace prezidenta už Zemanově rodině vyjadřoval „upřímnou soustrast“. „Upřímnou soustrast rodině, ať je mu lehká zem. Je to nepodložené, ale prý game is over. No jo, no, o pochcané mrtvole není co psát, tak hájí jinou bezpáteřní kurvu,“ napsal tehdy na sociální sítě sokolovský primář Straka, který se aktuálně nelichotivě vyjádřil i ke spolupráci hnutí ANO se Starosty, do jejichž partaje vstoupil.

No vstoupil jsem do STANu, který u mě v Plzni kolaboruje s ANO, což nekoušu... — Martin Straka (@libtardzeu) December 28, 2022

Psali jsme: Projev, který zvedl kavárnu ze židle. „Tady se nebude dát žít,“ lomí Hřebejk rukama. Pak přišly sprosťárny To vyděsí. Kalouskova hádka s Pekarovou se zvrhla v něco, co pocítí občan „Zech*aná mrtvola“, ozval se Straka z Topky. Nejodpornější primář této země, vzkázal Babiš To je soda. Z kauzy „Babišovi senilové“ vzniklo peklo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.