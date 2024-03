„Mír neznamená být proruský.“ Babiš už se nebál

reklama

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve vysílání prozradil, že 11. března vyjede na svou šňůru obytným vozem. „Pojedu asi čtyři dny a skončíme v Olomouci. Tam bude mít naše stínová vláda výjezd,“ sdělil Babiš.

Řeč pak byla také o tom, na základě diváckého dotazu, jak Babiš zatočí s energošmejdy, pokud bude ve vládě. „My musíme zatočit hlavně... Tady mám skvělý článek, jmenuje se Timmermansovo dědictví. Napsal jej energetický expert Pavel Antonín Stehlík, jenž tvrdí, že osm procent výroby, to znamená plynové elektrárny, určuje cenu zbývajících 92 procent. A to je představa trhu à la EU. To je šílenství, že vlastně místo toho, aby jádro určovalo cenu, tak to určují plynové elektrárny. Proto je to nenormální a nenormální je i rozhodnutí EU, která vlastně zavedla kvazitrh, takže my tady máme 200 dealerů elektřiny. A já říkám proč? Elektřinu mají prodávat ti, kteří ji vyrábějí,“ dodal Babiš.

„Náš plán byl vykoupit 100 procent ČEZ, to by stálo asi 200 miliard, maximálně 250. A v momentě, když stát získá 100 procent, tak samozřejmě může rozhodovat o ceně elektřiny a celá inflace, kterou způsobila Fialova vláda, byla o inflaci z elektřiny. Tak se můžeme podívat, kolik byla inflace v prosinci 2021 a jak to potom skočilo a nic s tím neudělal. Takže už dnes si stát vzal z ČEZu 100 miliard na windfall taxu a na dividendách, takže těch 100 miliard, za to si ten ČEZ mohl koupit svoje akcie. A znovu opakuji, že státní rozpočet by to nestálo ani korunu, ta firma by si to zaplatila de facto sama,“ dodal Babiš.

A další otázka – týkající se zemědělství. Hlavní problém zemědělců je podle Babiše levné ukrajinské obilí, které se pěstuje nebo vyrábí za úplně jiných technologických postupů nebo možností, jak je to v EU. „A navíc ukrajinská půda z 28 procent patří nadnárodním společnostem nebo oligarchům, kteří to mají zaparkované na Kypru, takže Ukrajina z toho nemá vůbec nic. To je hlavní problém. Ministr Výborný podvedl ty zemědělce, protože nechal hlasovat naši velvyslankyni pro prodloužení této dohody, která vlastně ničí zemědělce v EU i výrobce potravin,“ dodal Babiš.

O ukrajinském obilí se rozhovořil více. „Tam se používají pesticidy, které jsou zakázané, nebo údajně i tam používají geneticky modifikované plodiny, které určitě nechceme, protože podle různých expertů jsou rakovinotvorné. Občas sem přijde nějaké ukrajinské kuře se salmonelou, ono se to přebaluje někde na Slovensku. Takže já chápu podporu Ukrajiny, ale ono to vypadá jak s tím Green Dealem. Jsme jediní na planetě, kteří snižují ty emise, abychom nakonec skončili v jeskyních a zničíme si průmysl a tady vlastně ano, pomáháme, ale přece jenom tady to není úplně fér, protože zkrátka na Ukrajině to funguje jinak než v EU,“ dodal Babiš.

Řeč byla i o důchodech. „Ta důchodová reforma. Nikdy tady nebyla. Byly ty pokusy. Mimochodem víte, kdo byl předseda té komise pro důchodovou reformu za ČSSD? Za naší vlády? Paní Nerudová byla zodpovědná. Byla předsedkyně komise. Když to tam řešili s Maláčovou, tak nám nikdo nevysvětlil tu příjmovou stránku. A já říkám, že důchodci vybudovali naši zemi, platili obrovské peníze za sociální pojištění a zaslouží si zkrátka důstojný důchod. To byla naše strategie, ale my jsme samozřejmě hnutí pro všechny, nejenom pro důchodce. A je to o tom příjmu. To znamená, že když bude vláda – tahle určitě ne, protože tahle na to nemá – ale za nás to fungovalo, takže pokud se vrátíme do vlády, tak to bude znovu fungovat,“ řekl Babiš.

„Když jsem kandidoval na prezidenta, mluvil jsem o tom, že je potřeba mluvit o míru. A mír neznamená být proruský. A pokud pan prezident Pavel a pan Fiala sehnali munici a teď na to shání peníze po Evropě a byli velice aktivní, a když sám pan prezident Zelenskyj mluví o mírové konferenci, která má být údajně ve Švýcarsku, tak proč česká strana to nevyužila a proč tedy stále mluvíme o válce? Mluvíme o povinné vojenské službě, mluvíme o odvodech,“ rozhorlil se Babiš a poukazoval i na to, jak se tisíce Ukrajinců vyhýbají bojům.

„Normální člověk nemůže chtít válku. A teď neřeším, jak to dopadne. Ono to jednou dopadne u toho stolu. Můžeme si vzpomenout na karibskou krizi, když JFK telefonoval s Chruščovem a řekl mu: Buď si vezmeš ty rakety, nebo zkrátka je válka. A my chceme třetí světovou? Nechceme snad, ne? Tak proto já říkám, pane bože... Já neříkám jak... A když sám Zelenskyj mluví o mírové konferenci, tak proč my se tomu bráníme, proč stále mluvíme o válce, proč stále strašíme lidi, co se stane? Kdo by tam chtěl jít? Nikdo normální nechce jít,“ řekl Babiš.

