„Mohla by si pokecat s Uršulou.“ ČT šířila poselství Čaputové. Ale zvrhlo se to

Čaputová v telefonátu papeži chválila mimořádnou disciplinovanost slovenských občanů v době pandemie. V rozhovoru se společně dotkli výhod i nevýhod života v globalizovaném světě. „Globalizovaný svět je zranitelný, lehko se v něm šíří choroby. Ale šíří se v něm také naděje, pomoc, soucit a láska. Nejvíc dnes potřebujeme právě globalizaci soucitu,“ přenesla ČT24 slova, jež si slovenská prezidentka vyměnila s papežem Františkem, českým občanům na sociální síti Facebook.

Lidé si však z těchto slov v diskusi pod příspěvkem spíše utahovali a kritizovali, že nenesou žádný obsah.

„Zase fráze a zase o ničem,“ povzdechl si diskutér Jiří Janeček, s vědomím, že jiní můžou mít odlišný názor. „Některým se to holt libí,“ doplnil.

Přispěvatel do diskuse Jan Milota naznačil, že soucit a láska není to, oč každý vždy stojí. „Nedávno jsem se ptal jednoho bezdomovce, co mu schází, a řekl láska a soucit... neee kecám, chtěl cigáro, krabičák a místo na přespání,“ napsal pobaveně.

Jiné spíše zajímalo, jak by Čaputová na toto téma vedla rozhovor s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou: „Ta by si mohla pokecat v Bruselu s Uršulou, to by byla zajímavá debata,“ zněla jedna z dalších reakcí.

„Změnit si pozadí na profilu a pobrečet si v komentářích těm lidem co leží v nemocnici opravdu pomůže. Globalismus funguje,“ vyjádřil svůj názor Martin Bayer.

„Koukám, jak některý prezident nedští síru, tak je to blbec,“ všímá si Martin Rexim Svoboda a zamýšlí se, co přinesly projevy jiných. „Také nepovstávali nemocní z loží a nevolali haleluja jsem zdravý! Takže také nic. Ale soucit, naděje, pomoc... alespoň nemám pocit, že je prezidentem vzteklé pako, nebo nabubřelý superman,“ konstatoval.

Osobně mu slova Čaputové nevadí. S možnostmi, které ona má, toho o moc víc podle něj stejně nezmůže. „Ale také neslibuje modré z nebe, nebo nikoho nenapadá (jako by nebylo nic lepšího na práci),“ zdůraznil.

Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 5580 lidí

Ve středu bylo na Slovensku 114 nově potvrzených případů nakažení, což je nejvíc od propuknutí pandemie covid-19. Celkový počet obětí stoupl na osm. Země ale dál zaostává v počtu prováděných testů.

