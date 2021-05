„Mršina.“ Přání smrti Zemanovi. Od umělce, co měl být ministrem

Písničkář Jiří Dědeček se na svém novém CD vrátil k protestsongům. V písni Potkan se tvrdě opřel do Miloše Zemana. Zaznělo: „Už by měl bejt dávno na řadě, ale smrt si nechce zasrat kosu.“ A v rozhovoru pro Deník N si tento verš obhajoval. Prý je potřeba překročit meze, aby si lidé protest zapamatovali. Připomenul další případ, kdy prezident „vzteky slintal“. Podle svých slov nečekal, že by mohl být Zeman horší než Václav Klaus. Dědeček měl být v roce 2007 kandidátem na ministra kultury ve druhé vládě Mirka Topolánka.

reklama

Anketa Vyhraje hnutí ANO sněmovní volby? (Ptáme se od 9.5.2021) Ano 87% Ne 9% Nevím 4% hlasovalo: 2851 lidí

A ke konci vystoupení zazněla i píseň Sněmovní, pojmenovaná podle adresy, kde má písničkář byt. „Mám byt podkrovní v ulici Sněmovní, co s ním zkusím, to nemáte zdání. Zvlášť když poslancí, co žijou z mejch financí, parkujou tu kvůli zasedání. Maj tu práci, vyšvihli se nahoru, bejvalí svazáci a soudružky z Národního výboru,“ zpíval.

„Žiju s rodinou, obklopen spodinou, napříč celým politickým spektrem. Jsou tu zajisté, komunisté fašisté, každému se měří stejným metrem. Mají tu práci, vyšvihli se nahoru, bejvalí svazáci a veksláci a soudružky z Národního výboru a z pionýrskejch táborů,“ rozvinul téma minulosti současných politiků.

Své písně pak komentoval v rozhovoru pro Deník N. Prozradil, že se v něm tyto písničky střádaly a ti, o kterých píše, ho již dlouho štvou.

Podle Dědečka je svoboda slova k ničemu a vysvětlil proč: „Pravdu můžete říkat na každém rohu, kdykoliv si zamávat transparentem. Můžete dokonce přesně a veřejně označit viníky různých nepravostí. Jenže oni řeknou, že to není pravda, že jde o vykonstruované obvinění – a nic dalšího se neděje. Můžete dokonce sepsat do novin analytický článek a problémy rozebrat. Ale pokud ho vůbec čtenář dočte, brzo mu vypadne z paměti, přetlučen dalším analytickým článkem, který je stejně kritický a hluboký.“

Co se týče písně Potkan, „potrefený“ se prý ještě neozval. Ale když svou píseň publikoval na facebooku, tak se mu sešly nesouhlasné výtky k verši „Smrt si nechce zasrat kosu“, který prý nepatří do umělecké tvorby. „Překročení hranic korektnosti je to jediné, čím se můžeme lidí u moci dotknout. Protože všechno ostatní po nich steče jako voda po náplavce. Když však překročíme hranici toho, co se ještě říká a co už by se říkat nemělo, tak je to přece jenom kousne,“ argumentuje písničkář.

Dodal: „Jako když před časem nějaký brněnský lékař prohlásil cosi o Zemanově zdravotním stavu, musel se pak veřejně omlouvat a pan prezident vzteky slintal.“ Doplnil, že na politickou korektnost se neohlížel ani dříve, ani teď si prý nedal za cíl překročit hranice korektnosti a dotknout se premiéra či prezdienta, jen k němu „přišly verše“ a nechtěl škrtat.

Fotogalerie: - Za mír a proti fašismu

S písní Potkan měl prý největší úspěch na výročí Sametové revoluce v Olomouci, kde hrál po boku Jaroslava Hutky. Ten měl také píseň o Zemanovi. „Když jsem pak přišel s Potkanem, nálada ještě kulminovala. Měli jsme s Jardou pocit, že jsme znovu ocitli v Baráčnické rychtě někdy ve druhé polovině 70. let,“ svěřil se.

Co se týče politiky, Dědeček uznává, že i s těmi, o kterých zpívá, se v něčem shodne, například se Zemanovou politikou vůči Izraeli. I Okamura se podle něj může vyjádřit trefně, ale „to se podaří každému hovadu, že se občas trefí“. Až na poslance Lubomíra Volného. „Jde zjevně o šílence,“ popsal poslance, jenž proslul sněmovní bitkou a jinými eskapádami.

U Zemana dle svých slov neočekával, že může být horší než Václav Klaus. „Že se objeví až taková duchovní zrůda, mě nenapadlo,“ řekl. Přitom v roce 2014 říkal: „Paradoxně, jakkoliv nesouhlasím s řadou věcí, které Zeman provozuje, v průřezu jeho činů se občas najdu. Což se mi s Klausem nepodařilo nikdy.“ Do politiky vstoupit nechce, přesvědčil se na příkladu Heleny Třeštíkové, že slušní lidé v ní narazí.

Dle informací Respektu měl být Jiří Dědeček ministrem kultury v druhé vládě Mirka Topolánka. Bursíkova Strana zelených, která ho v roce 2007 nominovala, však nakonec místo ,,kultury" obsadila resort školství, na který posadila Danu Kuchtovou.

Psali jsme: Písničkář Dědeček přiznává, že byl k Zemanovi po jeho zvolení příliš krutý

Psali jsme: „Zabijáci přepisují dějiny.“ Putin na Rudém náměstí. V ČR nebylo Jiří Baťa: S objasněním Hamáčkovy cesty do Moskvy, bych byl opatrnější, pane Paroubku Sundat Zemana! Halík, Hutka, Svěrák, Kocáb a Bursík bouchli po Vrběticích Dojemné, Hutka zpívá o migrantech. Jenže pak zaznělo, jak se tam mají

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.