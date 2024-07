„Musíme bojovat proti nepřátelům demokracie.“ Citace Fialy. Kavárna skočila na špek

Projev Petra Fialy na 25. kongresu ODS z roku 2014 vyvolal velký odpor mezi provládními médii a jejími redaktory. „Budeme bojovat. Ano, je čas znovu začít bojovat. Už ne proti jednomu nepříteli, ale proti těm, kteří demokracii svou hloupostí, ideologickou předpojatostí, obchodními zájmy, multikulturním pokrytectvím a falešnou politickou korektností ohrožují,“ řekl v roce 2014 Petr Fiala v čele ODS.

„Možná, že nebezpečí spousta lidí nevidí, možná o něm nejde v médiích ani mluvit, možná kdekoho zajímá jen to, co bude zítra a jak se bude bavit. Já ale nebezpečí vidím a bylo by nepoctivé, kdybych o něm nemluvil. Braňme se těm, kteří nám nenápadně chtějí vzít naše svobodné životy dříve, než bude pozdě. Ještě je čas a ještě máme v ruce vhodné zbraně: právní stát a demokratické rozhodování. Nenechejme si je vyrazit z rukou,“ pokračoval bojovně předseda ODS na 25. sjezdu strany.

„Potřebujeme jen odvahu a odhodlání. A vážně říkám: i kdyby nás měla být jenom hrstka, my tento boj nevzdáme. Ale málo nás nebude. Mlčící normální většina slušných lidí v této zemi bude stát dříve či později zase za námi. Pokrytectví a hlouposti už bylo dost. Pojďme na to znovu sebevědomě a se zdravým rozumem. Jsme součástí kontrarevoluce normálních, slušných a pracovitých lidí. Pro ně tu jsme,“ publikoval Marek Španěl na sociální síti X. Ovšem dočasně zatajil, že se jedná o slova Petra Fialy ze sjezdu.

A novináři, kteří zpravidla jednání vlády Petra Fialy hájí a perou se za ni, se proti slovům Fialy, pod dojmem, že jsou to slova Španěla, hned ozvali. „Braňme svoje právo lhát a dělat média pro méně či více intelektuálně zdatné dezoláty,“ komentovala Španělem publikovaná slova šéfredaktorka deníku Forum 24 Johana Hovorková.

Do tenat sociálního experimentu Marka Španěla se chytil i Ján Simkanič, novinář Deníku N. „Majitel Echa24 a Parlamentních listů v noci vyhlásil boj a kontrarevoluci,“ reagoval na slova Petra Fialy v podání Španěla Simkanič. Následně došlo k menší přestřelce. Španěl poděkoval novináři Deníku N za sdílení. „Potěšení na mé straně, hodně štěstí s kontrarevolucí!“ odpověděl Simkanič.

Později Španěl publikoval samotné video, kde Fiala svůj projev pronáší. Doprovodil ho slovy: „Včera jsem zveřejnil myšlenky Petra Fialy. Docela to rezonovalo. Jsou to špatné myšlenky? Napsal je špatný člověk? Tak tady video. Budou stejní lidé reagovat stejně, když uvidí, kdo to říká? Nějak mi přijde, že v naší zemi začíná být spousta věcí úplně naruby,“ napsal Španěl.

Načež od Simkaniče dostal v odpovědi GIF s youtuberem Mikýřem a jeho hláškou – „akorát že vůbec“. Následně se Simkanič začal hádat s uživateli sítě X a obhajovat svůj předchozí status. Nakonec napsal, že o tom, že jsou to slova Petra Fialy, věděl. „Vím. Zároveň prezentovaná jako vlastní statement, včetně drobné úpravy,“ napsal Simkanič.

A na Španělovu hru se chytili i další. „Už druhý významný český herní vývojář zahájil souboj s větrnými mlýny,“ napsal v odpovědi Voltěch Gibiš, novinář České televize.

Komentátor Aktuálně Martin Fendrych v odpovědi naznačil, že poznal dřívější Fialův projev. „Kontrarevolucionář fialový…," napsal Fendrych.

„Nejhorší je, že netuším, za co vlastně jde bojovat. Tyhle řeči se dají napasovat úplně klidně od Havla po Okamuru. Tak daleko jsme s devalvací slovníku došli. Takže by měl doplnit, o co mu vlastně konkrétně jde... Tušíte to někdo?“ komentoval slova Petra Fialy na Španělově profilu uživatel sítě X Dinko Orao. „Bože. To jsou hrozná russácká hovna,“ komentoval Fialova slova další uživatel sítě X.

Marek Španěl je majitel ParlamentníListy.cz.