„Musíte se víc snažit a dát víc peněz.“ Plán na zelenou budoucnost, expert našel chyby

Proto agentura svou mapu aktualizovala.

Důvodem má být i to, že letošní srpen byl údajně nejteplejší měsíc za celou dobu měření. „Světové emise CO2 z energetického sektoru dosáhly nového rekordu 37 miliard tun, což je o procento více, než byla úroveň před pandemií, ale měly by v tomto desetiletí dosáhnout svého vrcholu. Rychlost, s jakou jsou nasazovány nové technologie, znamená, že IEA odhaduje, že poptávka po uhlí, ropě a zemním plynu dosáhne v tomto desetiletí svého vrcholu i bez nových klimatických opatření,“ uvádí organizace, ale dodává, že to na udržení oteplování na úrovni 1,5 stupně Celsia nebude stačit. Jako pozitivní vnímá, že se daří naplňovat cíle prodeje solárních panelů a elektroaut, které byly vytyčeny v předchozí mapě k nulovým emisím.

IEA tvrdí, že máme nástroje na to, aby transformace pokračovala mnohem rychleji. Podle ní může růst obnovitelné energetiky, zlepšení účinnosti, snížení metanových emisí a zvýšená elektrifikace při současných technologiích zajistit 80 % nutného snížení emisí do roku 2030. Ke snížení poptávky po fosilních palivech je prý klíčový růst obnovitelné energetiky. „Klíčem k poklesu poptávky po fosilních palivech a vytvoření dalšího prostoru pro rozvoj čisté energie jsou však dobře navržená politická opatření, jako je včasné vyřazení uhelných elektráren z provozu nebo jejich transformace k jiným účelům,“ uvádí IEA.

Z konkrétních čísel má IEA představu, že v roce 2030 bude instalovaný výkon obnovitelné energetiky 11 008 Gigawattů. Minulý rok to bylo 3 629 GW, tedy že se za sedm let tento výkon ztrojnásobí. Dále se má zdvojnásobit roční tempo růstu energetické účinnosti, což by v roce 2030 podle plánů IEA mohlo ušetřit energii odpovídající veškeré dnešní spotřebě ropy v silniční dopravě, snížit emise, zvýšit energetickou bezpečnost a zlepšit ceny energií. „Zde mluvíme o třech důležitých opatřeních: zlepšení technické účinnosti zařízení, jako jsou elektromotory a klimatizace, přechod na účinnější paliva, zejména elektřinu, a účinnější využívání energie a materiálů,“ píše IEA ve zprávě s tím, že musí okamžitě skončit schvalování nových uhelných elektráren, uhelných dolů nebo rozšiřování dolů stávajících.

Přesto je nutné pokračovat v investicích do současných ropných a plynových aktiv a již schválených projektů, aby se předešlo škodlivým cenovým skokům nebo výpadkům dodávek. Je však nezbytné postupně snižovat investice do dodávek fosilních paliv a zvyšovat investice do čisté energie.

Zásadní je také rozmach technologií, jako jsou elektromobily a tepelná čerpadla, kde je prý situace rok od roku lepší. Díky nedávnému růstu je prodej elektromobilů na dobré cestě k tomu, aby do roku 2030 tvořil dvě třetiny prodeje nových automobilů. Oznámené výrobní cíle výrobců automobilů zdůrazňují, že tento vysoký podíl je dosažitelný. Prodej tepelných čerpadel se v roce 2022 celosvětově zvýšil o 11 % a mnoho trhů, zejména v Evropské unii, již nyní překonává zhruba 20% roční tempo růstu potřebné do roku 2030 podle ideálního scénáře IEA. Největším světovým trhem pro tepelná čerpadla zůstává Čína.

Ke zlepšení došlo podle analýzy také v oblasti technologií jako sodíkoiontové baterie nebo elektrolyzéry na tuhý oxid vodíku. Zatímco v roce 2021 se nově vyvinuté technologie měly podílet na snížení emisí o 50 %, nyní zbývají nové technologie, které musejí pokrýt už jen 35 % emisí. Podle zprávy ale musí růst využívání dostupných zelených technologií, jako je fotovoltaika, paliva s nízkými emisemi a jaderná energie.

Podle nové „mapy k nulovým emisím“ se musejí každoročně rozšířit přenosové a distribuční sítě elektrické energie přibližně o dva miliony kilometrů. „Výstavba sítí dnes může trvat více než deset let, přičemž časově náročné je zejména vydávání povolení. Totéž platí i pro další druhy energetické infrastruktury. Politici, zástupci průmyslu a občanská společnost musejí spolupracovat, aby urychlili rozhodování o rozšiřování sítě elektrické energie,“ píše IEA.

Více než dvojnásobně se musejí zvýšit investice do čisté energie po celém světě. V roce 2023 svět investuje do čisté energie rekordních 1,8 bilionu dolarů, aby se tato částka vyrovnala plánu IEA, musí se do začátku roku 2030 vyšplhat přibližně na 4,5 bilionu dolarů ročně. Investice do čisté energie se podle plánu časem vrátí díky nižším účtům za paliva. Do roku 2050 by tak mohly být investice do energetiky a účty za paliva v poměru k celosvětovému HDP nižší než dnes. Nejvýraznější skok v investicích do čisté energie je nutný zejména v rozvojových zemích, kde se podle IEA musejí do začátku roku 2030 zvýšit investice sedmkrát.

IEA zároveň varuje, že je třeba zohlednit rostoucí poptávku po kritických nerostných surovinách, jako je nikl nebo lithium. Oznámené projekty těžby těchto nerostných surovin totiž brzy nebudou dosahovat úrovně prudce rostoucí poptávky. K překlenutí této mezery by mohly přispět nové projekty, inovativní těžební techniky, větší recyklace a materiálově efektivní konstrukce.

Další varování směřuje ke koncentraci těžby a zpracování kritických nerostných surovin, které probíhá zejména v Číně. Taková míra geografické koncentrace představuje zvýšené riziko narušení, například v důsledku geopolitického napětí. Elektřina bude podle IEA brzy „novou ropou“ globálního energetického systému, a proto budou bezpečné dodávky elektřiny ještě zásadnější než dnes.

Energetický expert Bloombergu Javier Blas si ve stostránkové zprávě všiml také návrhu, že by se v zájmu čisté energie mělo ukončit používání benzínových/dieselových automobilů ve velkých městech do roku 2030. „Mezi politickými návrhy IEA v její zprávě o čisté nulové spotřebě je tento velmi zajímavý: ukončit používání benzínových/dieselových automobilů ve velkých městech do sedmi let. Je to odvážný návrh. Jako člověk, který dojíždí do práce na kole, velmi rád budu diskutovat o výhodách. Ale zajímala by mě podpora veřejnosti,“ varuje Blas, že takový návrh nebude široce přijat.

Blas také upozorňuje, že IEA sice ve svém plánu nulových emisí navrhuje, co všechno se musí stát do roku 2030, ačkoliv v jiné zprávě sama přiznává, že poptávka po ropě bude minimálně do roku 2028 stále stoupat. „Je vidět, co si IEA skutečně myslí o roce 2030, protože letos zveřejnila svou prognózu nejpravděpodobnějšího vývoje poptávky po ropě do roku 2028, podle níž spotřeba vzroste na více než 105 milionů barelů denně. Tak prosím, k čemu je jejich model nulových emisí, když k tomu i podle nich nedojde?“ ptá se Blas.

