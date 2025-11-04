3 tisíce Kč, které ohrozí vaše zdraví. Stačí kliknutí na internetu

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Jak Pirk upozorňuje skrze projekt Lékošmejdi.cz, podvodníci cílí na internetu na lidi, kteří například hledají bližší informace o zdravotních potížích. „Někdy úplně stačí, když na internetu hledáte informace, co vám pomůže od vašich zdravotních potíží – a už jste na radaru lékošmejdů. Tito obchodníci se strachem se vás pokusí přesvědčit, že mají zázračné řešení. Ve skutečnosti vám ale nabídnou jen falešnou naději a zpravidla také prázdnou peněženku,“ podotýká web, který má pomoci české veřejnosti nepodléhat trikům podvodníků.
Strach o vlastní či zdraví blízkých a deklarované doporučení renomovaných lékařů vede k tomu, že stovky lidí na internetu nakupují údajně zázračné léky. „Jenže reklamy jsou lživé, lékařská doporučení v nich smyšlená, místo ‚zázraku‘ dostanou přinejlepším doplněk stravy. Pacientům tak zůstávají zdravotní potíže, jsou o pár tisíc lehčí a lékošmejdi se radují z plných kapes,“ popisuje tým profesora Pirka.
Sám Pirk se stal terčem lékošmejdů, kteří zneužili jeho hlas a podobu k propagaci falešných preparátů. Situace zašla až do bodu, kdy podvodníci naléhali na lidi ke koupi přípravků skrze nátlakovou kampaň, tvrdící, že byl známý kardiochirurg zastřelen ve svém autě či vhozen pod vlak. „Tím nalákají k tomu, aby jejich stránky lidé začali číst, načež se jim na nich objeví zpráva, že jsem 24 hodin před smrtí dal rozhovor a následuje vyprávění, vytvořené za pomoci AI (umělé inteligence, pozn. red.), že jde o zázračný lék,“ vysvětlil Pirk, jak vypadají brutální praktiky podvodných prodejců.
Na tiskové konferenci senátor zmínil, že se k boji proti lékošmejdům prostřednictvím kampaně varující veřejnost uchýlil poté, co ve spolupráci s kriminální policií zjistil, že je proti podvodníkům bezmocný, jelikož jde o kampaň cílenou na Čechy ze zahraničí – nejdříve z Panenských ostrovů a aktuálně z Ruska.
Pro ParlamentníListy.cz senátor přiblížil, že cesta podvodných preparátů k nám často vede skrze Rumunsko, přičemž problémem je, že je lékošmejdi označují za potravinové doplňky a nepodléhají tak žádným regulacím. „Potravinové doplňky, zvlášť z EU, nejsou nikým kontrolovány a jsou volně prodejné. Což je ten hlavní problém,“ podotkl Pirk.
FOTO: Web Lékošmejdi.cz varuje před praktikami podvodníků s falešnými léky
Po zvolení do Senátu proto známý kardiochirurg se svým týmem začal pracovat na obraně před podvodníky skrze kampaň, jež má pomoci lidem, aby nepodléhali webům s falešnými léky.
Místo léků podvodníci prodávají doplněk stravy za 3 tisíce
Na webu projektu se lidé mohou podívat, prostřednictvím jakých praktik podvodníci své preparáty prodávají – a to dokonce i za 3 tisíce korun, byť se dle Pirka ve skutečnosti jedná o „úplné nesmysly“ s nulovými léčivými účinky.
Právě za tisícové částky se na internetu vyskytují klamavé reklamy na domnělé léčivé přípravky, které slibují zázraky v léčbě vysokého tlaku, cévních problémů nebo obezity. V reklamách jsou přitom využívány smyšlené citace odborníků a celebrit, které mají pacienty potýkající se s vleklými zdravotními problémy nalákat ke koupi přípravků často i za tisíce korun.
Na stránkách Lékošmejdi.cz si každý může zkusit, zda ve všech případech klamavé reklamy ji odhalí a seznámit se s reálnými ukázkami podvodů.
V pilotním provozu web projektu navštívilo kolem pěti tisíc uživatelů a z nich 75 % testem na odhalování podvodů od lékošmejdů prošlo.
Projekt podpořila řada partnerů včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nebo Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a další snahou má být povědomí o podvodech ve spolupráci se 140 nemocnicemi rozšířit do všech čekáren a lékáren.
Výkonný ředitel AIFP David Kolář podotýká, že vítá osvětu, snažící se, aby se lidé o přípravcích před koupí radili se svými lékaři. „Jsme velmi rádi, že jsme mohli projekt podpořit. Podobně jako v případě elektrošmejdů jde i tady o ochranu lidí před neetickými a klamavými praktikami. Chceme, aby se o své zdraví starali zodpovědně – ideálně ve spolupráci s lékaři, a ne podle slibů z internetu,“ říká Kolář.
Již dříve profesor Jan Pirk čtenáře ParlamentníchListů.cz před praktikami lékošmejdů varoval v rozhovoru, v němž zmínil mimo jiné podvodný preparát Tonerin, slibující, že lidem „vyčistí cévy“. „Po několikaměsíčním užívání vám mělo zmizet 500 gramů vápníku z vašich cév – půl kila! Už tenhle údaj je úplný nesmysl. Tak kde by se tam vzalo půl kila vápna? A my víme, že pokud se tam objeví vápník, a to samozřejmě v těch plátech může být, tak se už z nich nikdy nedostane. Ta céva se musí vyčistit jen chirurgickou cestou. Na to prostě žádný lék neexistuje,“ hovořil o jednom z podvodů a připojil, že se po otestování jednoho z těchto preparátů ukázalo, že ve skutečnosti neobsahuje vůbec nic, co by člověku pomohlo.
autor: Radek Kotas