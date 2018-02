„My jsme vydali zprávu a ta paní napsala: ‚Lidi, přece vím, co jsem viděla.‘ Jak s tímto chcete bojovat?!“ Chovanec v ČT bědoval nad dezinformací o uprchlících na Plzeňsku

Ještě než Moravec odstartoval diskusi, prozradil divákům, že do pořadu Otázky Václava Moravce ČT byl opakovaně zván i současný ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. „A opakovaně odmítl kvůli své pracovní vytíženosti,“ oznámil Moravec.

Koten na úvod samotné debaty prohlásil, že by nová vláda měla řešit nábor nových policistů a nových hasičů. Mladí policisté prý často nemají kde bydlet a mohou se těšit pouze na relativně nízké nástupní platy, takže policejní sbor se nedaří stabilizovat. Chovanec okamžitě doplnil, že předchozí vláda platově výrazně pomohla hasičům a policistům. „Ty kroky už byly učiněny, ale je potřeba v tom pokračovat. Není možné lákat jen ty nové, ale je potřeba udržet také ty zkušené staré,“ zdůraznil Chovanec.

Koten debatu brzy svedl na diskusi o referendu. Právě přijetí zákona o referendu teď považuje hnutí Svoboda a přímá demokracie za vůbec nejdůležitější prvek svého programu. „A referendum je nejdůležitější z hlediska vnitřní bezpečnosti?“ zeptal se Moravec. „Občané České republiky by měli mít právo rozhodovat si o svých vnitřních záležitostech,“ odvětil Koten. „A znovu se ptám, otázku referend považujete za nejdůležitější?“ Koten zopakoval, že by občané měli mít právo rozhodovat si o svých věcech.

Připustil sice, že jsme teď šestou nejbezpečnější zemí na světě, jenže jí už dlouho být nemusíme. „Bude stačit byť jeden atentát osamělého vlka a tou šestou nejbezpečnější zemí už nebudeme,“ varoval Koten. Okamžitě však odmítl, že by takováto vyjádření, která pronáší před kamerami, přispívala k nárůstu strachu ve společnosti.

Když dostal slovo Chovanec, okamžitě oznámil, že ČSSD nebude spolupracovat ve vládě s hnutím Tomia Okamury. „Já jsem přesvědčen, že oni byli schopni rozšířit jednu velkou lež. Tady je 12 uprchlíků na základě kvót a oni díky nim získali 22 poslanců,“ vypálil Chovanec. Přidal jeden příklad. Dnešní poslankyně Jana Levová rozšířila po sociální síti Facebook lež, že na Plzeňsku jel autobus s migranty. A když autobus zastavil, uprchlíci se rozutekli do lesa.

„My jsme půl den zjišťovali, co se vlastně stalo, a ukázalo se, že šlo o autobus většinou s českými zaměstnanci a ten autobus se porouchal. Ale když jsme o tom vydali zprávu, tak ta paní napsala: Lidi, přece vím, co jsem viděla,“ kroutil hlavou Chovanec. „Jak s tímto chcete bojovat?“ ptal se poměrně bojovně.

Koten se bránil tím, že u té situace nebyl, takže se k tomu nemůže vyjadřovat. „My hlavně chceme upozorňovat na to, že tady jsou různá nebezpečí. A my vidíme nebezpečí v islámské ideologii. Ne v islámu, ale i islámské ideologii,“ zdůraznil poslanec SPD.

Pane Moravče, my chceme říkat pravdu, bránil se Koten. Politoložka Dvořáková k tomu řekla své

Moravec se Kotena zeptal, zda četl zprávu ministerstva vnitra o extremismu. „To je, pane Moravče, taková věc. Když chcete říkat pravdu, tak se dostanete do zprávy,“ odvětil poslanec SPD. „Píšou se tam o nás věci, že jsme populisté a podobně. Že jsme se od extremismu posunuli k populismu,“ doplnil. Podle Kotena to není pravda, ale v médiích se podle jeho názoru ohýbá pravda na jednu či druhou stranu.

„Tady byla za extrémní považována i vítačská ideologie, protože všichni víme, že většina lidí si tady migranty nepřála,“ podotkl Koten s tím, že se stačilo podívat např. na silvestrovské dění v Kolíně nad Rýnem v roce 2016, kde docházelo k sexuálnímu obtěžování žen a těch případů se tam odehrálo tolik, že to policie nestačí řešit.

Moravec Kotenovi okamžitě oponoval, že tady se nic takového neděje, protože tu nejsou nelegální migranti, protože orgány státu fungují tak, jak mají. Koten obratem doplnil, že nemusí trvat dlouho a skrze Dublin IV a nový systém evropského azylového práva k nám ti migranti přijít mohou.

Bývalý ministr vnitra Chovanec ani na chvíli nepochybuje o tom, že SPD Tomia Okamury je populistickou stranou. „Jasně, že SPD je populistická strana. Já jsem zvědav, až tady to téma migrace vychladne, tak jsem zvědav na volební výsledky SPD,“ uvedl bývalý šéf resortu vnitra.

Slovo od Moravce dostala také politoložka Vladimíra Dvořáková, označila hnutí SPD za populistické.

„Ten populismus spočívá v tom, že ty strany se orientují na emoce, pracují se strachem, někdy ho přiživují a pak nabízejí jednoduchá řešení. Ten strach z migrantů tady byl zveličen. Tím neříkám, že tady nemůže krize nastat. Ta podstata je ale v tom, že věci se vytrhnou z kontextu a nabízejí se primitivní řešení, která nemohou fungovat,“ popsala Dvořáková populistické strany v kostce.

Základní strategie populistů je pronést nějaký kontroverzní výrok, o kterém se bude mluvit, a tito politici se díky tomu dostanou do médií a jejich výroky jsou neustále rozebírány. Klasickým příkladem takovéhoto sporného výroku je aktuální debata o táboře v Letech, který se za druhé světové války ani náhodou nepodobal Osvětimi, ale i tak tam panovaly dost strašlivé podmínky, lidé tam umírali a není namístě zpochybňovat jejich utrpení. Jenže o tom se nemluví. Místo toho se mluví o tom, jaký byl v táboře v Letech plot. „A nebude se mluvit o tom, že ti lidé byli nuceni trávit nedobrovolně svůj život v podmínkách, kvůli kterým ti lidé onemocněli a umírali,“ zdůraznila Dvořáková.

Po těchto slovech Chovanec poukázal na to, že SPD dnes působí v orgánech sněmovny a děje se tak díky podpoře hnutí ANO a komunistů. Pokud se tyto dvě strany rozhodnou SPD podržet, pak kupříkladu Okamura zůstane místopředsedou Sněmovny. I navzdory tomu, že lidovci volají po odchodu Okamury z vedení Sněmovny. Koten svého předsedu bránil s poukazem na to, že hnutí SPD se zase nelíbilo to, jak lidovecký exministr kultury Daniel Herman debatoval se sudetskými Němci.

Moravec v této souvislosti nadnesl otázku Krymu. Pokud dnes kritizují sudetské Němce, proč nejednají stejně v případě Krymu. „A kdyby si sudetští Němci odhlasovali, že chtějí být součástí Říše, bylo by to legitimní?“ „Ne,“ odvětil Koten. Trval však na tom, že připojení Krymu k Rusku je hotovou věcí. Nám se to prý může nelíbit, a to je všechno, co s tím uděláme.

„A pokud přijmeme, že Krym je okupován legálně, tak co se stane zítra?“ ptal se Chovanec svého oponenta. „My se prostě musíme ozvat,“ zdůrazňoval Chovanec s tím, že pokud bychom se neozvali, jednou by se to mohlo vymstít i nám. „To nepopírám,“ uznal Koten. Jedním dechem však dodal, že o situaci na Krymu nemáme v České republice dost informací. Chovanec jen kroutil hlavou a vyjádřil se, že tyto nesmyslné výroky slyší a ještě si rozmyslí, s kým půjde do vlády.

