„Věděli jste, že nezvou Okamuru.“ Konec legrace. V ČT se pere špína

Novinář Marek Wollner zveřejnil text, v němž popisuje připravovanou iniciativu části redaktorů České televize a Českého rozhlasu proti zrušení koncesionářských poplatků. Podle něj má jít o společné prohlášení, které má reagovat na plán vlády nahradit poplatky financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.
Prohlášení má být zveřejněno v úterý a má nést heslo „Pro vás. Ne pro politiky“. Jako hlavní mluvčí iniciativy za Českou televizi má podle Wollnera vystupovat moderátor Daniel Stach.
Wollner uvádí, že iniciativa nevyvolává jednoznačnou podporu uvnitř České televize. Podle části zaměstnanců nejde o spontánní akci redaktorů, ale o krok vzniklý se souhlasem vedení. Text zmiňuje také roli šéfa zpravodajství ČT Petra Mrzeny, jehož zapojení má podle některých názorů iniciativu oslabovat.
Podle informací, které Wollner popisuje, je připravovaný text kompromisní a neobsahuje konfrontační kroky. Hlavním argumentem má být varování, že financování ze státního rozpočtu by mohlo zvýšit politický vliv na veřejnoprávní média.
Mezi signatáři iniciativy má být například moderátor Jakub Železný, naopak podpis měl odmítnout Václav Moravec. Autor zároveň připomíná, že vedení České televize se k plánované změně financování dlouhou dobu veřejně nevyjadřovalo a aktivně vystoupilo až po tlaku odborových organizací.
Text vyvolal okamžitou a velmi emotivní reakci na sociálních sítích
Jako první se veřejně ozval dlouholetý moderátor a reportér ČT Richard Samko. Ve svém komentáři Wollnerův text ostře odmítl a použil mimořádně tvrdé formulace: „Co je to za svinstva! Daniel není žádný mluvčí. A nikdo nás neřídí. Humus text.“
Jenže na Samkův komentář bezprostředně reagoval samotný Wollner: „Richarde Samko, co si to dovoluješ? Máš názor? Tak ho řekni.“
Do debaty se následně zapojila také Věra Tydlitátová, která si do Samka rýpla, což Wollner ocenil slovy: „Takové Mrzena potřebuje.“
Následně Wollner přidal ještě další, výrazně vyostřený komentář adresovaný znovu Richardu Samkovi. „Možná jen víš kulový, což by u tebe nepřekvapilo. Běž točit veřejnoprávní reportáž o dopravní policii.“
„Věděli jste, že nezvou Okamuru“
Veřejná debata kolem Wollnerova textu se neomezila pouze na výměnu názorů s moderátorem a reportérem ČT Richardem Samko. Konflikt se dále rozšířil i na šéfa zpravodajství ČT24 Michala Kubala, s nímž se Wollner pustil do další ostré slovní přestřelky na sociální síti X.
Wollner nejprve znovu zopakoval svá tvrzení k chystané iniciativě na obranu koncesionářských poplatků. Uvedl, že tváří iniciativy nemá být Michal Kubal, ale Daniel Stach, že Václav Moravec petici nepodepsal a že iniciativa nevznikla spontánně zdola, nýbrž s podporou vedení, včetně šéfa zpravodajství Petra Mrzeny. „Bude to na širokou podporu stačit?“ ptal se veřejně.
Kubal reagoval obecnou obranou redakce, když zpochybnil motivaci kritiků a obrátil pozornost k ochraně instituce: „Zůstává jediná otázka: proč všichni tihle ‚bojovníci‘ tak usilovně poškozují sebevědomé vystupování stovek členů redakce bránících nezávislost ČT?“
Tato reakce Wollnera vyprovokovala k výrazně ostřejšímu vystoupení. Kubalovi vyčetl konkrétní redakční rozhodnutí i personální změny z posledních let, které podle něj oslabily kritickou žurnalistiku. „Prosím tě, nedojímej mě, ty bojovníku, který odsunuje dramaturgyni Otázek, ačkoli jste roky věděli, že Okamuru do pořadu nezvou a nikdy jsem neslyšel slovo protestu. Pokud je to porušení Kodexu, tak v BBC padají hlavy, ne poslední článek. O odchodech lidí jako Kroužková, Mathé, Vostal, Stratilík, odsunutí Železného a totální vyprázdnění Událostí a jakékoli kritické žurnalistiky ani nemluvě,“ pokračoval výčtem odchodů a odsunutých tváří, včetně moderátorů a editorů hlavního zpravodajství.
Zde se do debaty zapojila i další bývalá přední tvář publicistiky ČT, novinářka Nora Fridrichová. Ta pokračovala ve výčtu jmen dále: „Ještě Černá, Crhonek, Sebíň, osazenstvo pořadu 168 hodin, ti z ČT odešli rovněž. Plus zničení samotných 168 hodin a vykastrování pořadu Reportéři ČT, ze kterého zbyla jen fasáda. To jde konkrétně za Michalem Kubalem též. Pokud se tedy teď staví do role nějakého bojovníka za nezávislost ČT, je nutné upozornit, ze on je zároveň tím, kdo se podepsal na jejím ničení.“
Do debaty se zároveň zapojili i další uživatelé sociálních sítí, kteří se Kubala ptali na témata, jimž by se podle nich mělo zpravodajství ČT24 intenzivněji věnovat, například na pokračování kauzy střetu zájmů Andreje Babiše. Kubal odpověděl stručně: „Budeme. A věnujeme.“
Wollner však diskusi uzavřel dalším osobním útokem, v němž Kubala obvinil ze stylizace do role zosobnění veřejnoprávnosti a z kariérismu na úkor kolegů, kteří Českou televizi opustili.
Štěpán Kotrba: Jestli bude diskuse, trvejte na řádném zpravodajství
Napjatou atmosféru kolem České televize v širších souvislostech popsal ve svém komentáři pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Štěpán Kotrba. Ten se v týdnu vyjádřil k výzvě generálních ředitelů ČT a ČRo k otevření seriózní debaty o financování veřejnoprávních médií, kterou přivítal, zároveň však upozornil, že samotný argument stability peněz nestačí.
Podle Kotrby musí být jakákoli diskuse o zachování poplatků podmíněna zásadním důrazem na kvalitu, objektivitu a vyváženost zpravodajství a publicistiky. Ve svém komentáři varuje, že bez této sebereflexe hrozí veřejnoprávním médiím ztráta důvěry i smyslu existence. „Na diskusi s ministrem musí zaznít nejen argument o stabilitě financování, ale i jednoznačný imperativ kvality zpravodajství a publicistiky jako podmínka další existence obou médií,“ píše Kotrba s tím, že jinak může Česká televize i Český rozhlas skončit jako pouhá ideologická hlásná trouba.
