Decroix (ODS): Pane premiére, omluvte se

Včera jsem komentovala ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Babišův střet zájmů. Protože už mě nebaví lamentovat nad tím, že si s námi premiér jen hraje a kašle na pravidla, tak jsem po panu premiérovi požadovala prostřednictvím živého vysílání tři věci: vyřešení, vysvětlení a omluvu. Ne mně.
Ale všem, kteří pravidla a zákony dodržovat musí. Všem, kteří dotace čerpají řádně a nesou za to odpovědnost. Všem, které on chce stíhat za šedou ekonomiku. Přitom šedou ekonomiku, tedy tu na hraně nebo za hranou zákona provozuje sám premiér. A ve velkém. Bude Kobra a zákon o odčerpání majetku platit i na něj?
Omluvu za co?
- porušení zákona o střetu zájmů
- lži o tom, jak nevratné řešení to bude, když se ukazuje opak – řešení jen na dobu vlády, což neřeší nic (!)
- neoprávněně přijaté a dosud nevrácené dotace
- zastavení vymáhání těchto dotací v řádu miliard
- poškozování dobrého jména justice výpady o politickém procesu
- znevažování celého právního státu svým přístupem k plnění vlastních povinností
Toto poškozuje nás všechny. Toto většinu z nás uráží. Toto ničí pověst našeho státu i důvěru v instituce.
Pane premiére, omluvte se! A řešte své povinnosti! Vysvětlete lidem, jestli teda chcete vládnout Agrofertu nebo této zemi?
