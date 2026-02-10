Decroix (ODS): Pane premiére, omluvte se

10.02.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k střetu zájmů premiéra Andreje Babiše

Decroix (ODS): Pane premiére, omluvte se
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Včera jsem komentovala ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Babišův střet zájmů. Protože už mě nebaví lamentovat nad tím, že si s námi premiér jen hraje a kašle na pravidla, tak jsem po panu premiérovi požadovala prostřednictvím živého vysílání tři věci: vyřešení, vysvětlení a omluvu. Ne mně.

Ale všem, kteří pravidla a zákony dodržovat musí. Všem, kteří dotace čerpají řádně a nesou za to odpovědnost. Všem, které on chce stíhat za šedou ekonomiku. Přitom šedou ekonomiku, tedy tu na hraně nebo za hranou zákona provozuje sám premiér. A ve velkém. Bude Kobra a zákon o odčerpání majetku platit i na něj?

Omluvu za co?

  • porušení zákona o střetu zájmů
  • lži o tom, jak nevratné řešení to bude, když se ukazuje opak – řešení jen na dobu vlády, což neřeší nic (!)
  • neoprávněně přijaté a dosud nevrácené dotace
  • zastavení vymáhání těchto dotací v řádu miliard
  • poškozování dobrého jména justice výpady o politickém procesu
  • znevažování celého právního státu svým přístupem k plnění vlastních povinností

Toto poškozuje nás všechny. Toto většinu z nás uráží. Toto ničí pověst našeho státu i důvěru v instituce.

Pane premiére, omluvte se! A řešte své povinnosti! Vysvětlete lidem, jestli teda chcete vládnout Agrofertu nebo této zemi?

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
Článek obsahuje štítky

Babiš , ODS , střet zájmů , Decroix

