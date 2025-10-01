„My tady nejsme na Ukrajině.“ Babiš usadil Fialu

Na úvod byl premiér Petr Fiala konfrontován s ostrým směřováním kampaně koalice SPOLU proti hnutí ANO, SPD a Stačilo!. Premiér opakovaně říká, že vláda těchto stran by představovala hrozbu pro Českou republiku. „Je potřeba jasně říct, co tu po volbách hrozí a o čem budeme rozhodovat. Půjdeme tou cestou, kterou jdeme, to znamená cestou prosperity a svobody. Jsem přesvědčen, že by to bylo katastrofální pro Českou republiku, a jsem povinen to občanům říct,“ zdůraznil Fiala s odkazem na možné riziko, že by v budoucí vládě figurovala SPD či hnutí Stačilo!. Podle něj je nebezpečné i jejich volání po odchodu z EU a NATO.
Premiér byl v debatě dotázán, zda by po volbách nepřipadala v úvahu povolební spolupráce s hnutím ANO, aby zabránil vládě podle něj extremistů a komunistů. „To by nedávalo žádný smysl. Hnutí ANO a Andreji Babišovi jde o něj a jeho prospěch. Určitě ne o Českou republiku a české občany. Nevidím žádný smysl v tom, abychom vytvářeli koalice s někým, kdo se nestará o bezpečnost České republiky, kdo nevidí skutečné nebezpečí, což je dnes Rusko. S někým takovým koalici dělat nemohu,“ prohlásil Fiala s jasným odmítnutím spolupráce. Podle jeho slov by optimálním výsledkem voleb bylo 50 procent pro koalici SPOLU, zbytek Pirátskou stranu a hnutí STAN.
Následně se Andrej Babiš vyjádřil k billboardové kampani hnutí ANO, která cílí i na Petra Fialu, jehož tvář se objevuje po celé republice s heslem „Nejhorší premiér“. „Premiér je trvale nejhorší premiér na světě. Teď už druhý nejhorší premiér na světě, tak mu gratuluji,“ uvedl Babiš s narážkou na Fialovo působení a výsledky statistik.
Moderátorka připomněla, že premiér skutečně čelí ostré kritice a část české společnosti jej nemá ráda a jsou frustrovaní. Fiala na to reagoval odmítnutím pohledu, že politika je jen soutěž popularity. „V politice nejde o to, dělat populární politiku. Nejde o to, vyhrávat soutěže popularity, ale o to, dělat důležité věci pro naši zemi a pro budoucnost,“ zdůraznil ministerský předseda.
Babiš pak zopakoval, že jeho cílem není povolební koaliční handlování, ale většinová vláda ANO: „Usilujeme o většinovou vládu hnutí ANO a dnes jsem zde, abych přesvědčil nerozhodnuté voliče o našem programu,“ zdůraznil Babiš, který si držel klidnější tón. Fiala následně žádal, zda Babiš může vyloučit spolupráci s komunisty, to je podle něj jedna ze zásadních otázek vůbec. „Určitě to vylučuji. S komunisty do vlády nepůjdeme. To jsme byli právě my, kdo vyhnali komunisty ze Sněmovny. Klidně vám to podepíšu!“ řekl šéf ANO s tím, že nikdy nedovolí referendum o vystoupení z NATO a z EU.
Předseda hnutí ANO se rozčílil také nad slovy premiéra a obvinil ho, že uráží voliče hnutí ANO. „Nálepkuje je a říká, že naši voliči nejsou demokrati. Nechápu, proč to říká pan Fiala. Zemi jsme mu předali v nejlepší kondici. Je to urážka našich voličů,“ zaútočil Babiš na premiéra, že neustále rozděluje společnost a šíří nenávist.
Petr Fiala se okamžitě ohradil a označil jeho slova za nepravdivá: „Nemůžu přejít tuto lež, pan Babiš mě vůbec neposlouchá, nemluvil jsem o voličích, ale o něm, jaký on je, a politici, co prezentují hnutí ANO,“ bránil se předseda vlády a dodal, že to byl naopak Babiš, kdo v minulosti nálepkoval voliče koalice SPOLU: „Označoval je za fašisty a nacisty, nebezpečné lidi,“ připomněl Fiala.
Expremiér Andrej Babiš byl v debatě dotázán na svůj možný střet zájmů a na to, jak jej plánuje řešit. Připomnělo se i jeho setkání s prezidentem Pavlem, kde jej ujistil, že v případě, kdyby ANO skládalo vládu, dostojí českým i evropským zákonům. „Ještě jsme nevyhráli. Když to nastane, tak ten problém střetu zájmů vyřeším podle českých a evropských zákonů,“ řekl s tím, že nyní se nechce pouštět do odborné právnické debaty. „Domluvil jsem se s prezidentem, že pokud vyhrajeme volby a budeme mít podporu ve Sněmovně pro naši jednobarevnou vládu, půjdu za prezidentem s konkrétním řešením střetu zájmů,“ uvedl Babiš ke střetu zájmů týkajících se firmy Agrofert.
Předseda hnutí ANO v debatě prohlásil, že po volbách nebude Poslaneckou sněmovnu žádat o své vydání ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Následně zdůraznil, že jde o vykonstruovanou kauzu: „Myslím, že každý ví, že to bylo politické trestní stíhání a změnilo se to na politický proces. Je to absurdní. Protože za mé politické kariéry se nic nestalo, nic na mě nevyhrabali, tak si vymysleli Čapí hnízdo,“ poznamenal Babiš. Ke kauze se má podle něj vyjádřit mandátový a imunitní výbor Sněmovny.
V debatě přišla řeč i na hospodářskou situaci. Premiér Petr Fiala zdůraznil, že Česká republika patří k nejméně zadluženým zemím v Evropě. „Česko má dnes ekonomický růst okolo dvou procent, zatímco evropský průměr je pouze procento. Chci, aby to lidé pocítili ve svých peněženkách, že jsme na správné cestě,“ uvedl premiér. Jeho optimismus však Andrej Babiš okamžitě zpochybnil: „Lidé si za stejné peníze koupí dnes o pět procent méně zboží než v roce 2021,“ setřel Babiš premiéra.
Ve veřejném prostoru často zaznívají obavy z dalšího zvyšování daní. Fialova vláda původně slibovala, že daně nezvýší, ale tento slib nedodržela. Nyní Fiala tvrdí, že strategie má být jiná. „Naše představa je, že budeme minimálně sahat do daní,“ uvedl Fiala. Andrej Babiš se jeho slovům vysmál a připomněl porušování dřívějších slibů. Sám přislíbil snížení daní. „Chceme zavést znovu EET 2,“ dodal Babiš. Na otázku, proč by mu voliči měli věřit, reagoval osobně: „Všichni vědí, kde Babiš bydlí, takže Babiš je nezradí,“ poznamenal šéf hnutí ANO. „O vašem podnikání jsou knížky, pane Babiši. O tom, jak jste likvidoval lidi a zabavoval jim majetky,“ připomněl premiér Fiala s odkazem na Babišovu podnikatelskou minulost.
Premiér obvinil Andreje Babiše, že během svého vládního působení navýšil zisky svých firem. „Za své vlády jste zdvojnásobil zisk Agrofertu o nějakých 35 miliard korun,“ uvedl Fiala. Šéf hnutí ANO však kontroval čísly a obhajobou, a sice že Agrofert na daních odvedl českému státu desítky miliard korun. „Dalších 42 miliard jsem vybojoval v rámci vyjednávání o evropském rozpočtu,“ doplnil Babiš.
„Vůbec nerozuměl tomu, co se v Evropě děje. Nic nikdy nevyjednal. Pro Českou republiku žádný výsledek není. A žárlí na to, že my jsme v Evropě bráni vážně,“ komentoval poté Fiala působení Babiše na evropské scéně. Podle Babiše měl naopak Fiala „totální hrůzu“ jít na Evropskou radu. Připomněl také, že za jeho vlády vznikla takzvaná důchodová komise: „A kdo jí předsedal? No přece paní Nerudová, jeho koaliční partner. Takže jste tam byli. Když paní Nerudová přišla, ukázala výdaje, já se zeptal, kde jsou výdaje? Že všechno zdaníme? Tak jsme s ní vyrazili dveře,“ uvedl šéf hnutí ANO.
Dalším bodem byly emisní povolenky. Andrej Babiš uvedl, že jejich situaci pojede konzultovat do Polska. Premiér Petr Fiala naopak zdůraznil, že nyní existuje vůle v rámci většiny států EU téma posunout. „Dnes máme většinu devatenácti zemí, co chtějí s emisními povolenkami něco dělat. To nejde tak, že přijedete do Evropského parlamentu jako Andrej Babiš a rozhazujete ramena, tak nic nevyjednáte,“ uvedl Fiala, který chce stejně jako Babiš emisní povolenky prý zablokovat, ale první krok vidí v zastropování jejich ceny.
Předseda vlády kromě jiného připomněl, že odpovědnost za Green Deal nese i jeho soupeř, když poukázal na fakt, že to byl právě šéf hnutí ANO, kdo Green Deal odsouhlasil. Fiala se pochlubil, že byl dnes v Bruselu, když jej Andrej Babiš kritizoval: „Tam já můžu udělat něco pro české lidi,“ vpálil Babišovi.
Závěr debaty patřil obraně a bezpečnosti. Petr Fiala zdůraznil, že bezpečnost je klíčovým tématem nejen těchto voleb, ale i současných dní. „O bezpečnost se musíme starat, jinak špatně dopadneme. Ostatní otázky – důchody, modernizace vzdělávání nebo výstavba dálnic – se mohou řešit jen tehdy, když jsme svobodnou, bezpečnou a samostatnou zemí,“ uvedl premiér.
A znovu připomněl i aktuální hrozby. Lidé prý vnímají, že ruské drony narušují vzdušný prostor například Polska, a určitě rozumějí, že obrana je absolutní priorita. „Rusko nás opakovaně zkouší a konečně mám pocit, že v Evropě rozumíme tomu, co nám hrozí. Jsem rád, že se naše závazky na obranu zvyšují,“ dodal premiér.
Andrej Babiš uvedl, že jeho cílem je vybudovat armádu se silnou protileteckou a dronovou obranou. Nepřiblížil ale, zda by jeho vláda plnila závazek dvou procent HDP na obranu. „Mě úplně děsí, co tady pan Babiš říká, protože tím dává najevo, že ho obrana nezajímá,“ hrozil se Petr Fiala. Babiš naopak kritizoval současnou ministryni obrany Janu Černochovou z ODS: „Je to katastrofa, rozložila naši armádu,“ prohlásil. Fiala uvedl, že zvyšovat výdaje na obranu na tři procenta HDP je zásadní.
Ohledně podpory Ukrajiny Andrej Babiš řekl rezolutně, že pod jeho vládou by Česko Ukrajině zbraně nedodávalo. „Nebudeme dodávat zbraně na Ukrajinu. Pokud někdo, tak NATO. Ne my. My tady nejsme na Ukrajině, my jsme v České republice,“ uvedl Babiš. Jeho slova premiér označil za nebezpečná: „Vaší rétoriky se bojím, to je extrémně nebezpečné. Ukrajina bojuje za bezpečnost Evropy, za naši bezpečnost. Je potřeba ukázat sílu boje proti agresorovi, Rusku,“ uvedl premiér.
Na úplný závěr dostali oba politici prostor pro krátký proslov. Premiér Petr Fiala znovu vymezil hlavní dilema, které podle něj volby přinášejí: „Ve volbách budeme rozhodovat o tom, jestli budeme pokračovat v cestě svobody, kvalitní demokracie, bezpečnosti a prosperity, nebo se vydáme na Východ, jak nám to nabízí Andrej Babiš a jeho spojenci z řad extremistů a komunistů. Volte demokratické strany,“ uvedl Fiala.
Andrej Babiš naopak zakončil debatu důrazem na svůj volební program: „Máme skvělý program pro všechny občany České republiky. Pro váš lepší život. Pokud nám dáte důvěru, nepotřebujeme žádných sto dní. Okamžitě můžeme zahájit lepší program pro naši zemi. Na prvním zasedání odmítneme emisní povolenky, odmítneme migrační pakt, schválíme nový stavební zákon a schválíme peníze pro zdravotnictví. Jsme jediné hnutí, které vás může zbavit Fialovy vlády,“ zakončil Babiš.
autor: Natálie Brožovská