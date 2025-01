„Na Ukrajině nebyly laboratoře... No vlastně byly.“ Shellenberger: Oni se bojí, že Trump řekne pravdu

K požárům, které zachvátily Kalifornii, poznamenal Shellenberger, že polovina požárů v Los Angeles je založena bezdomovci. „Perníkáři milujou zapalování ohně,“ naznačil novinář. Naopak rozporoval, že by za požár mohla klimatická změna, jak někteří klimatičtí aktivisté naznačují nebo rovnou prohlašují. „Ano, teplé počasí vysouší dřevo. Ale od roku 1877 se nezměnilo množství srážek, od té doby mají velmi dobré záznamy o ročním úhrnu deště v povodí Los Angeles a nezměnilo se,“ řekl. Dodal, že samozřejmě i v Kalifornii jsou mokré roky a suché roky.

Pokud jde o nezvládnutí požáru, Shellenberger soudí, že je to částečně chyba v politice rozmanitosti, rovnosti a inkluze, kvůli které se povyšovalo ne na základě schopností, ale jiných kritériií. Ale také kvůli škrtům v rozpočtu. Zmínil také, že na programy pro bezdomovce šlo 24 miliard dolarů od začátku mandátu kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. A bezdomovectví v Kalifornii za tu dobu narostlo o 40 %. Shellenberger k tomu poznamenal, že to je jasný následek toho, když se bezdomovectví podporuje, Kalifornie tím prý přitáhla bezdomovce z celých USA. Doplnil, že s nimi v Kalifornii mluvil „a nikdo z nich nebyl z Kalifornie“.

Dotkl se ale i tématu kontroly médií tajnými službami. A také co všechno tajné služby zveřejňují. Shellenberger to popsal slovy: „Na Ukrajině nejsou žádné biologické laboratoře! No, vlastně tam jsou, s biologickým výzkumem jsme jim pomáhali s bezpečností.“ Carlson podotkl, že Ukrajinci prodávají zbraně, které dostali, dokonce prý i mluvil s někým, kdo je koupil.

„Takže prodávají zbraně, které jsou velice nebezpečné, velmi destabilizující, například by mohly znemožnit komerční leteckou dopravu, takže co mohou dělat s patogeny v biologických laboratořích? Má Bidenova vláda seznam, co v těch laboratořích je? A předají ho Trumpově vládě, abychom to mohli sledovat? Odpověď je ne. A to vím,“ obává se Carlson. Podle něho je válka na Ukrajině nejvíce destabilizující událost jeho života, už jenom kvůli tomu, jaké se používají konvenční zbraně a jaké jsou biologické zbraně v „nejzkorumpovanější zemi na Západě“.

Shellenberger prozradil, že ho označují za protrumpovského novináře. Na to namítl, že on je hlavně pro zveřejnění, což Trump slibuje. S Carlsonem se shodl, že nervozita ve vládních kruzích pochází z toho, že by mohl „říct pravdu“. Moderátor k tomu poznamenal, že na washingtonské poměry není Trump velký lhář. Tedy že přehání, ale nelže.

Michael Shellenberger may be the best reporter in America. Here's what he's learned about the fires in Los Angeles — and about UFOs.



(0:00) How Many Fires Are There? Where Did They Come From?

(3:03) Are Meth Heads Lighting the Fires?

(14:56) DEI Fire Departments

(34:44) Leftists… pic.twitter.com/CeY1e3sWKm — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 14, 2025

