„Na barikády nepůjdu.“ Bartošová popsala, co si odnesla z ČT

16.06.2026 21:43 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bývalá moderátorka České televize Linda Bartošová se zastala veřejnoprávních médií, ačkoli sama popsala svůj vztah k nim jako bolestivý a komplikovaný. Přirovnala ČT a ČRo k bývalému partnerovi, který vám hodně dal, ale také hodně vzal. Ke změně financování se kriticky vyjádřil také prezident Petr Pavel s tím, že dosavadní kroky vlády jsou nešťastné.

„Na barikády nepůjdu.“ Bartošová popsala, co si odnesla z ČT
Foto: Instagram Lindy Bartošové
Popisek: Linda Bartošová

Vláda schválila návrh na zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu přímo na státní rozpočet. Česká televize má podle návrhu v příštím roce dostat 5,74 miliardy korun, tedy zhruba o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas má získat 2,065 miliardy korun, což je přibližně o 350 až 400 milionů méně. Částky se mají valorizovat až ve chvíli, kdy souhrnná inflace překročí deset procent.

Opozice varuje, že nejde jen o zrušení plateb pro domácnosti, ale o zásah do nezávislosti veřejnoprávních médií. Kritici upozorňují, že ČT a ČRo by nově byly více závislé na rozhodování státu, zatímco jejich rozpočty by se oproti současnému stavu snížily.

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Bývalá moderátorka České televize Linda Bartošová v instagramovém příběhu sdílela svůj vztah k veřejnoprávním médiím jako rozporuplný, ale zároveň se jich v aktuální debatě zastala.

„K veřejnoprávním médiím mám díky 8 letům v nich strávených vztah asi jako když se rozejdeš s borcem, kterej ti hodně dal, ale taky hodně vzal, nerozešli jste se úplně v dobrým, štve tě jak se chová a že nějaký věci zamlčuje, zároveň to ale v mnohým není zas tak špatnej člověk, má svoje místo na světě a když je k němu někdo nespravedlivej, tak se ho zastaneš.“

Zároveň uvedla, že si z práce v České televizi odnesla chronické PTSD, což je jedna ze závažných úzkostných poruch, přesto si ale ze srdce přeje silná, svobodná a nezávislá média veřejné služby. A také milion výhrad, ty však podle ní nevycházejí ze stejné pozice jako kritika ministra zahraničí Petra Macinky nebo premiéra Andreje Babiše.

Zaměstnanci České televize podle médií chystají na pondělí výstražnou stávku a hodinový protest kvůli vládnímu plánu převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet.

Právě v této souvislosti Bartošová závěrem dodala, že sama se protestů osobně účastnit nebude, ale podporu těm, kteří se za veřejnoprávní média postaví, vyjádřila: „Na barikády osobně nepůjdu, hlavně kvůli “zpravodajství” o válce v Gaze, ale budu sledovat a fandit každému, kdo se za ČT a ČRo postaví.“

Bartošová působila v letech 2013 až 2022 v České televizi, kde moderovala pořady Události, Události, komentáře či Interview ČT24. Později spolupracovala také s Českým rozhlasem, pro jehož Radio Wave připravila podcastové série Krása a Slast.

Svou podporu kritickým hlasům uvnitř médií veřejné služby podpořila na svém Instagramu například i sdílením vyjádření generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Ten označil krok vlády za útok na fungování veřejnoprávních institucí.

„Rozhodnutí vlády považuji za nepřátelský krok s cílem média veřejné služby destabilizovat a následně oslabit. Nelze to vnímat jinak než jako mstu za to, že děláme svou práci dobře. Za to, že se ptáme, kontrolujeme politiky u moci a plníme úkol, který nám ukládá zákon,“ uvedl René Zavoral.

Mezitím iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky České televize a Českého rozhlasu za nezávislá veřejnoprávní média, uvedla na sociální síti X, že přípravy stávky pokračují i v Českém rozhlase.

„I v Českém rozhlase jsou přípravy stávky v plném proudu. Vládní návrh je útokem na nezávislost médií veřejné služby. Jsme připraveni o ni bojovat,“ uvedla iniciativa s tím, že podrobnosti stávky zveřejní ve středu v dopoledních hodinách.

 


Dnes se k návrhu na zrušení koncesionářských poplatků vyjádřil i prezident Petr Pavel, který při návštěvě Kraje Vysočina zpochybnil postup vlády při změně financování České televize a Českého rozhlasu. Na dosavadním systému koncesionářských poplatků podle svých slov neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit.

„Rozumím změně, pokud stávající stav nefunguje. Na financování a provozu koncesionářskými poplatky jsem neviděl nic, co by nefungovalo a bylo potřeba měnit. Pokud někdo takový pocit měl, tak jsem neslyšel žádné zdůvodnění, žádnou analýzu, jen vůli ho převést na stát,“ uvedl prezident během návštěvy Vysočiny.

Varoval, že žádné opatření nesmí zasáhnout do nezávislosti veřejnoprávních médií. Odmítl také argument, že změna občany zbaví povinnosti platit. „Teď to budou platit opravdu všichni,“ prohlásil.

Prezident kritizoval i rychlost a rozsah plánovaného krácení rozpočtů. Podle něj mají Česká televize i Český rozhlas dlouhodobé závazky a případným úsporám by měla předcházet důkladná analýza.

Na dotaz, zda zvažuje veto, prezident uvedl, že počká, v jakém stavu k němu zákon přijde, a poté se rozhodne o dalším postupu. Dosavadní kroky vlády přitom označil za nešťastné.

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Bartošová , ČRo , ČT , média , poplatky , prezident

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