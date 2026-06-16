NZM ve Valticích zve na barevný a voňavý letní program

Víte, jak funguje vřetenový lis nebo koš na cezení rmutu? Jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která jsou běžně nepřístupná, budou mít návštěvníci Národního zemědělského muzea ve Valticích ve středu 17. června od 9 do 17 hodin. Muzeum otevírá své depozitáře jednou ročně a zve na komentované prohlídky. Komentované prohlídky zavedou zájemce do depozitářů ve druhém patře muzea, kde jsou uloženy podsbírky Květinářství, Ovocnictví, Vinařství a Zelinářství. Letošní otevřené depozitáře se zaměří především na vinařství.
„Otevření depozitářů umožňuje návštěvníkům nahlédnout do zákulisí muzejní práce a objevit sbírkové předměty, které běžně nejsou součástí expozic. Letos jsme vybrali zajímavé předměty spojené s vinařstvím, které patří k našemu regionu,“ říká Vilém Křeček, ředitel Národního zemědělského muzea Valtice. Vystaveny budou například historická zátkovačka, model vřetenového lisu nebo koš na cezení rmutu, které dokumentují tradiční postupy při výrobě vína a zpracování hroznů.
Návštěvníci se dozvědí, jak depozitáře fungují, jaké podmínky jsou potřeba pro bezpečné uchovávání sbírkových předmětů a jak probíhá jejich příprava pro výstavy a expozice. Speciální posuvné regály, které jsou po většinu roku uzavřené, budou otevřeny tak, aby si návštěvníci mohli prohlédnout nejen samotný systém uložení sbírek, ale i vybrané exponáty.
Valtické Národní zemědělské muzeum je otevřeno i během léta a zve také na barevnou a voňavou výstavu Balkónovky a letničky, která představuje vedle oblíbených pelargonií a surfinií také nové a méně známé druhy květin, například exotickou luštěnici, voňavý otočník nebo andělskou tvář. Na přelomu července a srpna naváže oblíbená výstava rajčat a paprik, která letos představí mimořádnou tvarovou a barevnou rozmanitost plodů – zájemci si prohlédnou odrůdy paprik od bílých až po fialové a žlutá, oranžová, červená i tmavá až černá rajčata.
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Datum konání:
středa 17. června 2026 od 9 do 17 hodin
Vstupné:
základní vstupné dospělé 150 korun
snížené (studenti, senioři) 80 korun
děti od 3 do 18 let mají vstup zdarma
Vstup pro děti a mládež do 18 let zdarma platí do všech expozic a výstav muzea.
Poslední prohlídka vždy 30 minut před zavřením muzea.
Vstupenka do zámku Valtice (na prohlídky: Hlavní reprezentační okruh, Knížecí byt) platí i pro vstup do muzea.
Komentované prohlídky depozitářů budou probíhat každou celou hodinu v rámci běžné otevírací doby muzea a budou součástí prohlídky stálých expozic.
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum Valtice se věnuje především vinařství, zahradnictví a ochraně krajiny. V roce 2018 a 2019 prošla budova muzea rozsáhlou rekonstrukcí a vznikly zde tři nové interaktivní expozice. Tato realizace získala třetí místo za Muzejní počin roku v rámci cen Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019. Virtuální prohlídka NZM Valtice je k dispozici ZDE, více informací najdete ZDE.
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