Gregorová (Piráti): Nejlepší možný štít evropské ekonomiky

16.06.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Evropský parlament schválil zjednodušení pravidel pro umělou inteligenci a obchodní dohodu s USA.

Gregorová (Piráti): Nejlepší možný štít evropské ekonomiky
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Jsem ráda, že se mi podařilo prosadit tvrdý zákaz aplikací, které umí za pár kliknutí vytvořit nahou fotku kohokoliv. Například Muskův Grok takto vytváří několik tisíc obrázků každou hodinu. Oběťmi jsou především ženy a děti. To už ale od 2. prosince letošního roku nebude možné.

Nově budou muset poskytovatelé zavést veškerá technická a organizační opatření, která zabrání vytváření tohoto obsahu, například filtrování výstupů, blokaci určitých příkazů nebo detekci zneužití. Nová pravidla donutí technologické firmy zneužití těchto nástrojů natvrdo blokovat.

Obchodní dohoda

Evropský parlament vyjednal tvrdé pojistky s platností do roku 2029. Pokud by Američané porušovali pravidla nebo poškozovali naše výrobce, můžeme dohodu okamžitě zmrazit nebo úplně zrušit, což platí i pro ocel a hliník, pokud USA po konci letošního roku ponechají cla nad 15 %.

Riziko, že Washington v budoucnu spor znovu otevře kvůli naší regulaci technologických gigantů tu sice pořád je, ale v tuto chvíli je dohoda nejlepším možným štítem pro evropskou ekonomiku.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
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EP , piráti , pravidla , USA , Gregorová , AI , obchodní dohoda

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