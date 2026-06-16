Pecková do českého Senátu. Objevila se úvaha: Proč teď a z Německa?

Operní pěvkyně Dagmar Pecková bude kandidovat za ODS v senátních volbách v Praze 9. Pro část voličů ODS i STAN jde o překvapivý tah, protože občanští demokraté se rozhodli postavit proti stávajícímu senátorovi za STAN Davidu Smoljakovi právě známou umělkyni.
Pecková v minulých dnech vysvětlovala, proč se rozhodla vstoupit do veřejného života. „Můj dosavadní život se odehrával hlavně na koncertních a operních scénách doma i ve světě. Při pohledu na politické divadlo kolem nás čím dál víc cítím, že už nestačí jen přihlížet a doufat, že se věci vyřeší samy. Pokud nám záleží na zemi, ve které žijeme, musíme být připraveni převzít svůj díl odpovědnosti,“ uvedla.
Zároveň zdůraznila, co chce do Senátu přinést. „Není mi jedno, kam Česká republika směřuje. Svoboda, demokracie, právní stát a naše prozápadní ukotvení v Evropské unii a NATO nejsou samozřejmostí. Potřebují aktivní obranu, klidný rozum a lidi, kteří se nebojí ozvat. Do Senátu chci přinést životní zkušenost, respekt k poctivé práci, věcnou debatu a odvahu říkat věci naplno,“ prohlásila.
„Držet hubu neumím a na povel už vůbec ne“
Nyní zveřejnila na sociální síti X video, v němž reagovala na kritické reakce, které se po oznámení její kandidatury objevily.
„Musím říct, že od minulého pátku, kdy jsem způsobila malý otřes v naší společnosti vyhlášením své kandidatury do Senátu za ODS, se mi dostává nejenom obrovské podpory a obdivu od mých fanoušků, ale také čtu různé hejty na Facebooku, které mi vyhrožují, že pokud nebudu držet hubu, že mě pověsí na kandelábry,“ dodala.
Následně svým kritikům vzkázala, že podobné útoky ji neumlčí. „Když já držet hubu neumím a kor na povel ne. Víte, myslíte si snad, že chci do Senátu, abych tam mlčela a čekala na další volební období? No to ne. Mě bude slyšet a bude mě slyšet hodně,“ prohlásila.
Vyjádřila se také ke kritice, která se týká jejích starších výroků. „A prosím vás, takový ty články tři roky starý, kde mluvím o nějaké čtvrté cenové skupině nebo co. Bože můj, to je jenom titulek. Ten článek si rozklikněte a pochopíte, o čem mluvím. A navíc, promiňte, ale já jsem ve čtvrté cenové skupině za svých studií prožila docela super doby. A musím říct, že jsem na to hrdá,“ řekla.
„Takže udělejte si dobrou brazilskou kávu, přečtěte si hezkou knihu a nechte té nenávisti,“ doplnila na závěr slova směrem ke svým odpůrcům.
Držet hubu neumím. A na povel už vůbec ne ??+? pic.twitter.com/idXJDPb2iq— Dagmar Pecková (@dagmar_peckova) June 16, 2026
Voliči se ptají: Na co jste vlastně odborník?
Pod videem Dagmar Peckové se objevily desítky reakcí. Zatímco jedni oceňovali, že se nenechá odradit kritikou, jiní zpochybňovali její odbornost, motivaci ke kandidatuře i dlouhodobý pobyt v zahraničí.
Někteří z diskutujících jí vyjádřili podporu a tvrdili, že množství nenávistných komentářů svědčí o tom, že dělá správnou věc. „Hromada nenávistných hejtů znamená, že to, co děláte, děláte skvěle,“ napsal jeden z podporovatelů.
Mnohem ostřejší byly příspěvky zpochybňující její připravenost na výkon funkce senátorky. „Na co přesně jste odborník? Ekonomika, sociální politika, průmysl? Vůbec nic. Jeďte radši učit zpěv,“ napsal jeden z kritiků.
Další diskutující spekulovali nad finanční motivací Dagmar Peckové: „My si nemyslíme, že chcete do Senátu, abyste mlčela, ale proto, abyste inkasovala každý měsíc lehce vydělaný prachy od čtvrtý cenový,“ stálo v jednom z komentářů.
Jiný dodal: „Ale když se to vezme na stará kolena, si zajistit slušný příjem, proč ne?“
Komentující spojovali kritiku přímo s občanskými demokraty. „Dnešní ODS je opravdu k zblití. Očividně nemá lidi, tak vytahuje z rukávu osobnosti vašeho typu, který ještě před pěti lety nevěděly ani rozdíl mezi DPH a HDP. Naprostá vyprázdněnost odsouzená k zániku. Bohužel nerozeznatelná například od STAN,“ uvedl jeden z diskutujících.
Jiní eagovali na její nedávnou kritiku ministra kultury Oty Klempíře a vyzývali Peckovou, aby představila i další programové priority. „To, že Ota Klempíř má odstoupit, už opakovat nemusíte. Zkuste něco víc odvážného. Určitě toho máte pro nás v rukávu plnou náruč,“ napsal ironicky diskutér.
Opakovaně se objevovaly také výtky k tomu, že operní pěvkyně dlouhodobě žije v Německu. „Nechápu, proč ženská dlouhodobě žijící v Německu, protože v Česku se prý žít nedá, chce najednou kandidovat do Senátu,“ napsal uživatel a dodal, že „Senát je opravdu jen odkladiště použitých a nepotřebných kusů“.
„Já byl do Dagmar Peckové zamilovaný“
Ke kandidatuře Dagmar Peckové se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil herec Michal Gulyáš, který neskrýval své rozčarování,. Nevím, co se děje s velkými hvězdami minulosti. S lidmi, kteří byli v umění značkou. V minulosti, když byl někdo již ve vysokém věku hvězdou minulosti, přecházel do pozice legendy. Dnes přecházejí tyto hvězdy do progresivismu, ale já vůbec netuším, co jim to nabízí,“ uvedl.
Připomněl také svůj dřívější obdiv k operní pěvkyni. „Příkladně; já byl v devadesátých letech totálně zamilovaný do Dagmar Peckové. Hlas, sex-appeal, appeal, nová exhibice talentu. Věděl jste, že mimořádný hlas patří někomu, kdo je víc než jen operní socha,“ zavzpomínal umělec na videoklip, ve kterém Pecková zpívala Mozarta ve vaně.
Přiznal však, že současné postoje Dagmar Peckové v něm vyvolávají rozpaky. „A dnes? Já nevím, co si myslet. Vždycky jsem to hudební, estetické a vzrušující poměřoval tím, co pro mě symbolizoval režisér Petr Weigl, v jehož třech hudebních filmech jsem si zahrál,“ uvedl.
„Co zbylo z hvězdnosti jmen, která propadla nikoli politice, ale politickému marketingu?“ tázal se. „Filosof u piva by celkem jednoduše a správně prohlásil: ‚Svět se posral.‘“ uzavřel Gulyáš.
Senátní volby se v Česku uskuteční letos na podzim společně s komunálními volbami.
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