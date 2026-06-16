Zelení: Dostupné bydlení nevznikne samo od sebe

16.06.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany ke krizi bydlení

Zelení: Dostupné bydlení nevznikne samo od sebe
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Krize bydlení se politiků netýká. A obzvlášť ne těch vládních. Poslanci a poslankyně s nadstandardními platy si drží obecní byty, které mají sloužit lidem v bytové nouzi. Babišova poradkyně a šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha má v nájmu levný obecní byt, který dál přepronajímá. Ministryně pro místní rozvoj si roky drží obecní byt v Bílině s nájmem 42 korun za metr čtvereční.

Mezitím mladé rodiny platí za nájem polovinu výplaty, lidé odkládají založení rodiny a na obecní byty se čeká roky. Bytová krize zůstává bez řešení. Těm, kdo o ní rozhodují, se totiž vyhýbá.

Dostupné bydlení nevznikne samo od sebe. Potřebujeme výstavbu obecních a družstevních bytů, využití prázdných nemovitostí a pravidla, která budou chránit lidi, ne spekulanty. Skutečně věříte, že se takový lidé postarají o to, aby lidem bylo líp?

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Článek obsahuje štítky

bydlení , zelení

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Komentář na veřejném facebookovém profilu strany ke krizi bydlení