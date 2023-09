„Na co si to hrajeme?! Ruský plyn a ropa se vracejí do EU.“ Zkušený novinář se neudržel

Korecký se pozastavil nad koncesionářským televizním poplatkem, který se od začátku roku 2025 pravděpodobně zvýší o 25 korun na 160 korun měsíčně a platit má nově i pro ty, kteří nemají televizi, ale disponují jakýmkoliv zařízením, které umožňuje příjem veřejnoprávních médií, tedy i mobilem nebo počítačem. „Dlouhodobě mi připadá bláznivé, že se to vybírá formou koncesionářského poplatku. A nyní se udělá, že kdo má mobil, bude platit také. Kdo už dneska nemá televizi a mobil? To už budou platit stejně úplně všichni. Nevím, jestli by se to udělalo formou daně, jestli by to byl problém, je mnohem lacinější vybrat daň nežli koncesionářský poplatek,“ říká komentátor v rozhovoru pro XTV.

„Někdo to tu vždy navrhne, ale je utlučen čepicí, že by to strašlivě zatížilo nezávislost veřejnoprávních médií. Jistě, měla by tam být nezávislost, ale jestli by ji zrovna ohrozilo to, že by je vybral stát, myslím, že to by tak dramatický problém nebyl,“ odpověděl na dotaz, zda by byla cesta, aby poplatky za veřejnoprávní média platil stát. „Jiná otázka je hospodaření toho celého podniku, do toho bych nerad zabrušoval,“ doplnil k hospodaření ČT, v níž měl dlouhá léta svou vlastní rubriku Malostranské korekce.

Evropská unie podle něj nemá do toho státům co mluvit. „Tlak sílil v nějaké době, teď necítím, že by se šrouby tak utahovaly. Narazilo to na nějakou mez, zejména u Maďarska, které chce, aby jeho obyvatelé měli čím topit. Evropská unie by jinak musela vyloučit Maďarsko, pokud by to chtěla zavést ve všech státech,“ přemítal nad možností, že Evropská komise řekla, že určité státy mají na rukou krev, protože od Ruska něco kupovaly, a že je proto potrestá sankcemi.

„Je to prostě celé pokrytectví. I rakouská ministryně říkala, že za poslední rok se o 40 % zvýšil prodej ruského zkapalněného plynu do Evropy. Takže zase si tu pokrytecky hrajeme na něco... Je to jako se sportovci, někdo může, někdo nemůže. Tak tady si zase hrajeme na to, že s Putinem nemluvíme, ale v podstatě ruský plyn a ropa se sem postupně vracejí. Buď se to přeprodává přes Čínu, nebo se to nějakým způsobem kšeftuje,“ dodává Miroslav Korecký.

Kritizoval, že ruská operní pěvkyně Netrebko nevystoupí v Praze, protože jí Obecní dům zrušil koncert na doporučení vedení pražského magistrátu. „Je bizarní, jak jsme ji slavně vyhodili z Česka; a přicházejí zprávy, že včera zpívala ve Vídni, pak má koncert v Paříží. My jsme zase papežštější než papež. Ukrajinská ambasáda nás požádala, abychom paní Netrebko vyhodili, a my jsme sklapli podpatky a udělal jsme to,“ konstatuje Korecký.

Stranou nezůstal ani daňový balíček, který ve čtvrtek prošel druhým čtením, jednání poslanců o něm trvalo přes 17 hodin. Korecký podle svých slov čekal ze strany opozice daleko delší obstrukce. „Kousky jsem viděl, pročítal jsem si i zčásti projev,“ řekl směrem k Andreji Babišovi, který řečnil šest hodin. „Obdivoval jsem Andreje Babiše, v jeho věku mluvit šest hodin bez přestávky a vyčurání, to tři dny nepil před tím,“ vtipkoval Korecký.

„Ale na to, jak je to vážná věc, mělo jednání trvat dva týdny. Je to vlajková loď vlády. Vláda řekla, že zvedne všechny daně, to je úplně psycho. A vláda tam udělala otočku o sto osmdesát stupňů. Opozice by byla blázen, kdyby toho nevyužila, divím se, že si tam nepočkala dva týdny a nerozehrála to ještě víc, nemají spacáky?“ dodává Korecký.

„Babišovy současné sněmovní razantní projevy jsou jeho niterná věc a jakmile se tam začali navážet do jeho příbuzných, tak on je na to hrozně alergický. Je to prostě živel, on tam vlítne a pozuráží tam kdekoho. Asi by bylo přáním celého hnutí ANO ho ukočírovat,“ glosuje Korecký Babišovy ostré projevy v Poslanecké sněmovně.

Závěrem zhodnotil počínání miliardáře Elona Muska – ten loni nařídil vypnutí jeho satelitní sítě Starlink, kterou využívaly ukrajinské jednotky, a zabránil tak jejich útoku na ruskou flotilu u Krymu. „Vstoupil tím do vysoké politiky. Nedokážu posoudit, nakolik byly jeho obavy z jaderné odvety Ruska oprávněné. Na druhou stranu mě těší, že alespoň někdo tímto směrem uvažuje, přece jen mám pocit, že si tu s jadernou hrozbou trochu pohráváme,“ hodnotí kladně, že Musk cítil a cítí jistou odpovědnost.