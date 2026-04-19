„Na to člověk nemusí fetovat.“ Vystrčilovy výlety škodí Česku, míní Šťastný

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Na stejné téma se rozběhla debata i na sociálních sítích.
Tam se proti sobě postavili předseda ODS Martin Kupka a ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy Boris Šťastný.
„Slyšeli jste to? Slabý Babiš právě prorazil další dno. Už nemáme jen centrálně plánovanou cenu benzínu a nafty, ale přímo z premiérské kanceláře se regulují i cesty nejvyšších ústavních činitelů do zahraničí. Předsedovi Senátu odmítl cestu s početnou podnikatelskou misí na Tchaj-wan,“ napsal Kupka na sociální síti X.
Babiš se podle něj projevuje jako chaot, tentokrát kompletně geopolitický chaot, ale ve vztahu k Tchaj-wanu prý navíc projevuje svou omezenost, protože Česko s Tchaj-wanem navázalo dobré vztahy, spolupracuje a šlapat po těchto vztazích není podle Kupky nejlepší nápad.
A to není všechno.
„Třešničkou na už tak nechutném dortu je, že se to veřejnost dozví z obskurního vysílání Lubomíra Xavera, který se podílí na likvidací České televize. Hnus,“ nešetřil tvrdými slovy předseda ODS.
Ministr z řad Motoristů Boris Šťastný oponoval, že poskytnutí letadla odmítla vláda jako celek. Nikoli Andrej Babiš jako jednotlivec.
„Odmítla vláda. Jednomyslně. Na to, aby poškozoval obchodní zájmy České republiky, lze doletět i linkou,“ uvedl Boris Šťastný.
Martin Kupka však hned pokračoval.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Ministr Boris Šťastný odvětil, že opravdu nezůstal jen u chůze po schodech.
„To je pravda. Dal jsem si hoďku a půl ve fitness. Člověk nemusí pít, kouřit, ani fetovat, aby pochopil, že tyhle výlety pana Miloše Vystrčila naší zemi pouze škodí. Máme dělat realistickou, pragmatickou, nikoli ideově orientovanou zahraniční politiku, zdůraznil člen vlády.
