„Na to člověk nemusí fetovat.“ Vystrčilovy výlety škodí Česku, míní Šťastný

19.04.2026 19:41 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Babiš je geopolitický chaot a k tomu je ještě omezený. Takto se na konto současného premiéra vyjádřil předseda opoziční ODS Martin Kupka. Promluvil též o „hnusu“. A ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy Boris Šťastný s předsedou opoziční strany pustil do debaty. Oponoval, že „člověk nemusí pít, kouřit, ani fetovat, aby pochopil, že tyhle výlety pana Miloše Vystrčila naší zemi pouze škodí“.

Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Boris Šťastný

Na jedné straně koaliční vláda vede spor s prezidentem republiky Petrem Pavlem o jeho případné účasti na summitu NATO v Ankaře, a na straně druhé teď vede spor i o cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Premiér Andrej Babiš oznámil, že na to nedostane armádní letadlo a poslanec Radek Vondráček z ANO se nechal slyšet, že je to v pořádku. Exministr zahraničí Jan Lipavský oponoval, že to v pořádku není

Na stejné téma se rozběhla debata i na sociálních sítích.

Tam se proti sobě postavili předseda ODS Martin Kupka a ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy Boris Šťastný.

„Slyšeli jste to? Slabý Babiš právě prorazil další dno. Už nemáme jen centrálně plánovanou cenu benzínu a nafty, ale přímo z premiérské kanceláře se regulují i cesty nejvyšších ústavních činitelů do zahraničí. Předsedovi Senátu odmítl cestu s početnou podnikatelskou misí na Tchaj-wan,“ napsal Kupka na sociální síti X.

Babiš se podle něj projevuje jako chaot, tentokrát kompletně geopolitický chaot, ale ve vztahu k Tchaj-wanu prý navíc projevuje svou omezenost, protože Česko s Tchaj-wanem navázalo dobré vztahy, spolupracuje a šlapat po těchto vztazích není podle Kupky nejlepší nápad.

A to není všechno.

„Třešničkou na už tak nechutném dortu je, že se to veřejnost dozví z obskurního vysílání Lubomíra Xavera, který se podílí na likvidací České televize. Hnus,“ nešetřil tvrdými slovy předseda ODS.

Ministr z řad Motoristů Boris Šťastný oponoval, že poskytnutí letadla odmítla vláda jako celek. Nikoli Andrej Babiš jako jednotlivec.

„Odmítla vláda. Jednomyslně. Na to, aby poškozoval obchodní zájmy České republiky, lze doletět i linkou,“ uvedl Boris Šťastný.

Martin Kupka však hned pokračoval.

„Pane ministře, vy jste si dnes dal místo schodů asi něco jiného, že jo? Protože jinak není možné, abyste napsal takovouhle ptákovinu. Podívejte se, prosím, kolik českých investic jde do Tchaj-wanu a naopak. A kolik pak do Číny. Nemluvě o tom, že této mise se měly zúčastnit desítky podnikatelů a akademiků, aby podpořili česko-tchajwanské vztahy v oblasti investic, obchodu, univerzitní spolupráce a rozvoje české kulturní diplomacie. Jestli tu někdo poškozuje české zájmy, tak je to vaše vláda,“ zdůraznil.

Ministr Boris Šťastný odvětil, že opravdu nezůstal jen u chůze po schodech.

„To je pravda. Dal jsem si hoďku a půl ve fitness. Člověk nemusí pít, kouřit, ani fetovat, aby pochopil, že tyhle výlety pana Miloše Vystrčila naší zemi pouze škodí. Máme dělat realistickou, pragmatickou, nikoli ideově orientovanou zahraniční politiku, zdůraznil člen vlády.

 

 

