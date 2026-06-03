ČT v černém se zaklíná nezávislostí. Jenže je tu rozhodnutí RRTV...

Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu oblékly černé oblečení a shromáždily se před budovami obou institucí. Mnozí moderátoři či redaktoři vysílali v černém oblečení. Symbolickým protestem dali najevo nesouhlas s plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií, které podle nich mohou ohrozit stabilitu České televize i Českého rozhlasu.
Protest svolala iniciativa pracovníků České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně za podpory odborů. Zaměstnanci obou médií přišli v černém oblečení a dali tak najevo nesouhlas s vládními plány na změnu financování veřejnoprávních médií. Protest se přitom nekonal pouze v Praze, ale také v Brně a Ostravě.
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Zaměstnanci při protestu drželi transparenty s nápisy „Vysílat černou nechceme“, „ČT nedáme“, „Pro vás, ne pro politiky“, „Bez kultury není národ“ nebo „Aby z ČT nezbyla jen prázdná bedna“. Hesla měla upozornit na význam nezávislého vysílání, veřejné služby, kultury i dostupného zpravodajství pro diváky a posluchače.
Důvodem akce je plánovaná změna, podle níž by Česká televize a Český rozhlas už nebyly financovány prostřednictvím koncesionářských poplatků, ale přímo ze státního rozpočtu. Kritici návrhu upozorňují, že by se tím veřejnoprávní média mohla dostat do výraznější závislosti na aktuální politické reprezentaci.
Vedení obou institucí varuje před možným poklesem příjmů. Česká televize by podle dříve zveřejněných údajů mohla přijít zhruba o miliardu korun ročně, Český rozhlas pak o 360 až 370 milionů korun ročně. Takový výpadek by podle odpůrců změn mohl dopadnout na původní tvorbu, regionální vysílání, kulturu, zpravodajství i služby pro menšinové publikum.
Český rozhlas zároveň upozornil, že by navrhované změny mohly vést ke zrušení až 200 pracovních míst a omezení části programové nabídky. Ohroženy by podle vedení rozhlasu mohly být například regionální programy, kulturní projekty nebo některé vzdělávací a publicistické formáty.
„Pro vás, ne pro politiky“
Organizátoři protestu zdůrazňují, že veřejnoprávní média chtějí bránit jako službu občanům, nikoli politikům. Zatímco vláda mluví o potřebě změnit systém financování, zaměstnanci obou médií varují, že zásah do dosavadního modelu může oslabit jejich nezávislost, finanční stabilitu i schopnost plnit veřejnou službu.
Jednou z tváří protestu byl moderátor a zástupce iniciativy Veřejnoprávně v ČT Daniel Stach, který už dříve vystupoval jako jedna z hlavních tváří zaměstnaneckých výzev na obranu nezávislosti veřejnoprávních médií a současného systému jejich financování.
Ve videu zveřejněném iniciativou Veřejnoprávně vysvětlil, proč zaměstnanci obou médií přišli do práce v černém.
„Vysílat černou a ticho nechceme, proto jsme dnes do České televize a Českého rozhlasu vyrazili v černém. A symbolicky za pět minut dvanáct vzkazujeme: veřejnoprávní média jsme odhodláni bránit. Nechceme, aby veřejnoprávní televize a rozhlas, které patří vám, občanům, byly přímo závislé na politické vůli kterékoliv vlády,“ uvedl Stach.
Na jeho slova navázal Jan Herget z Českého rozhlasu a jeden z představitelů iniciativy Veřejnoprávně. Podle něj se celá debata netýká pouze způsobu financování.
„Vládní koalice tvrdí, že chce pouze změnit systém financování. Jde o mnohem víc. Zrušením poplatků bychom ztratili přímý vztah s vámi, diváky a posluchači. Není to jen otázka peněz, je to otázka hodnot, nezávislosti, stability a služby, kterou pro vás plníme a chceme plnit i dál,“ řekl.
„Černou barvou ukazujeme, jaká by média veřejné služby mohla být, pokud by o toto všechno přišla. Pokud by byla oslabena a vyhladověna, bylo by prázdné místo. Vysílání České televize a Českého rozhlasu přitom má být pestré a barevné. Má přinášet různé pohledy, kritické otázky i prostor pro svobodnou debatu a starat se i o divácké skupiny, kterým se jiná média nevěnují. Tuto roli považujeme za ohroženou,“ doplnil Stach.
Dalším krokem může být stávka
Zástupci iniciativy naznačili, že protest v černém nemusí být poslední akcí. Odbory i iniciativa Veřejnoprávně už dříve vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost a v případě pokračování sporných změn nevylučují další kroky.
„Chceme být nadále odpovědní veřejnosti, nikoliv politikům, ať už vládním nebo opozičním. Pokud by různé návrhy ohrožovaly budoucnost a nezávislost veřejnoprávních médií, dalším přirozeným krokem bude stávka,“ zaznělo ve videu.
Iniciativa zdůrazňuje, že jejím cílem není vést politický spor, ale zachovat principy, na nichž veřejnoprávní média fungují již desítky let.
Vládní koalice minulý týden oznámila, že místo původního návrhu zákona o veřejnoprávních médiích připraví novou právní úpravu, která má převést financování České televize a Českého rozhlasu ze systému koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Nový návrh by měla vláda projednat v polovině června.
Milion chvilek: Média se nesmějí stát loutkou politiků
Akci zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu komentoval také spolek Milion chvilek pro demokracii, který v poslední době opakovaně pořádá protesty na obranu veřejnoprávních médií.
Spolek připomněl také hlavní vzkaz protestujících. „Zaměstnankyně a zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu deklarovali, že jsou připraveni chránit média coby veřejnou službu. Vzdorovat snahám o politické ovládnutí obou institucí. A nadále pracovat ve prospěch všech občanek a občanů naší země. Svobodně. Nezávisle. Nestranně,“ uvedl Milion chvilek.
Podle spolku nesmí veřejnoprávní média ztratit svou nezávislost. „Média veřejné služby se nesmějí stát loutkou politiků. Naopak tu musejí zůstat pro nás všechny,“ dodal spolek.
Milion chvilek zároveň pozval veřejnost na další protestní akci, která se má uskutečnit 21. června od 16 hodin u stanice metra Pražského povstání a následně před budovou České televize.
Nestrannost v praxi? ČT podle RRTV porušila zákon
Zatímco iniciativa Veřejnoprávně i Milion chvilek pro demokracii v souvislosti s protesty zdůrazňují svobodné, nezávislé a nestranné fungování veřejnoprávních médií, zároveň se objevilo rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které se týká zpravodajství České televize.
Server Borovan.cz upozornil na případ reportáže „Uznávání stejnopohlavních svazků v EU“, kterou Česká televize odvysílala v pořadu Události 30. listopadu 2023. Stížnost podala Aliance pro rodinu, která podle serveru uspěla s námitkou, že v reportáži nedostali prostor zástupci veřejnosti a odborníci zastávající odlišné postoje.
Podle RRTV nebyl v reportáži poskytnut prostor těm, kteří v otázce zápisu manželství stejnopohlavních párů uzavřených v zahraničí do české matriky zastávají jiný postoj, než jaký byl prezentován v odvysílaném materiálu. Rada proto dospěla k závěru, že Česká televize porušila povinnost dbát zásad objektivity a vyváženosti vysílání.
Případ tak do debaty o veřejnoprávních médiích vnáší další rozměr. Nejde jen o to, jak mají být Česká televize a Český rozhlas financovány, ale také o to, jak přesvědčivě dokážou naplňovat principy, na které se samy odvolávají.
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