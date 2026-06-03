Psali o Macinkovi. Ten je hned ztrapnil v plném znění

Nepravomocný rozsudek, podle kterého SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit třímilionovou pokutu, vyvolal řadu reakcí.
Kauza se týká předvolebních plakátů SPD z roku 2024, mimo jiné vizuálu s mužem tmavé pleti se zakrváceným nožem a nápisem: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“
Hnutí SPD vinu odmítá a hájí se tím, že šlo o politickou kampaň k migračnímu paktu EU a ke zneužívání sociálních dávek. Jak bylo zmíněno, podle soudu však šlo o podněcování k nenávisti, verdikt zatím není pravomocný.
Server Deník N, který o rozsudku soudu informoval, se obrátil na předsedu Motoristů Petra Macinku s dotazem ohledně vládní spolupráce s SPD, aby následně zveřejnil článek s titulkem: „SPD podněcuje k nenávisti, rozhodl soud. ‚Hm. A co?‘ reaguje Macinka.“
Samotný Macinka však následně na sociální síti Facebook zveřejnil kompletní komunikaci s redaktorem Lukášem Prchalem a naznačil, že jeho odpovědi vyzněly v širším kontextu poněkud jinak.
Mgr. Petr Macinka
Redaktor Deníku N se šéfa české diplomacie Petra Macinky dotazoval, jak se dívá na skutečnost, že je ve vládní koalici s hnutím SPD, které soud označil za podněcovatele k nenávisti.
Na tuto otázku Macinka odpověděl: „Ve vládě ani na koaličních radách jsem od zástupců SPD nikdy žádnou nenávist, natož její podněcování, necítil. Naopak je to s nimi vždy jen sama pravda a láska.“
Prchal následně pokračoval doplňující otázkou, zda tedy rozsudek nebude představovat problém pro fungování koalice. Macinka reagoval stručně: „Jaký problém?“
Mgr. Petr Prchal
Novinář upřesnil, že má na mysli skutečnost, že soud tvrdí, že SPD podněcuje k nenávisti. Na to předseda Motoristů odpověděl: „Hmm. A co?“ Právě tuto závěrečnou odpověď Deník N použil v titulku svého článku.
Předseda Motoristů k celé komunikaci s redaktorem připojil vlastní komentář: „Dopisoval jsem si dnes krátce se svým oblíbeným alternativním médiem. Když je ale teď vlastně ta doba, kdy jsou SMS ministra veřejným netajemstvím, tak proč se nepodělit i zde, že?“
Snažil se tak ukázat, že jeho odpověď „Hmm. A co?“ nebyla samostatným komentářem k rozsudku, ale reakcí na otázku, zda verdikt soudu představuje problém pro fungování koalice. Bez zajímavosti není ani to, jak má Deník N uložen v telefonu..
Vztah mezi Deníkem N a Motoristy je dlouhodobě napjatý. Právě Deník N loni zveřejnil rozsáhlý text o údajných starších smazaných facebookových příspěvcích Filipa Turka, které popisoval jako rasistické, sexistické či homofobní.
Turek autorství problematických výroků odmítal a označil článek za snahu ho zdiskreditovat. Motoristé následně podali na redakci Deníku N a autory textu trestní oznámení. Právě sporné výroky a mediální pozornost věnovaná Turkovi se později staly součástí diskuse o jeho případném jmenování ministrem. Prezident Petr Pavel nakonec Turka do vlády nejmenoval.
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