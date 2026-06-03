Varování: Cizina naším obilím krmí prasata, jejichž maso pak kupujeme

Vážení čtenáři a čtenářky, dnes bych vás rád ve svém okénku „Pohled selským rozumem“ seznámil s důležitými informacemi ze zemědělství, i v návaznosti na práci nové vlády a nového ministra zemědělství a potom se ještě vrátím k sudetoněmeckým dnům v Brně, které rozbouřily nejen naši politickou hladinu.
Babiš a zběsilé útoky většiny médií…..
Tak tedy zemědělství….. Chci zde především ocenit, že na postu ministra zemědělství máme kvalitního člověka, odborně i charakterově, pana Martina Šebestyána, s širokým mezinárodním odborným dosahem. Má certifikát mezinárodního auditora v Českém institutu interních auditorů. Nechci se vracet, ale neumím si představit, kdyby nedošlo po loňských parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny ke změně vlády a Fialu nevystřídala vláda Andreje Babiše. Nic na tom nemění každodenní zběsilé útoky většiny médií na premiéra, které jsou živeny pravděpodobně pátými kolonami jednotlivých ministerstev. Jak znám premiéra, tak až přijde čas a situace nazraje, tak to bude řešit a jsem si jist, že to bude brzy. Pojďme ale k avizovanému zemědělství.
Připomíná mi to hospodaření rozvojové země…..
Jako největší průšvih vidím nabourání agrární soustavy, které spočívá v razantním snížení výroby domácích potravin ve prospěch jejich dovozu ze zahraničí na straně jedné a vývozu surovin, z nichž je náš potravinářský průmysl vyráběl, na straně druhé. Uvedu konkrétní příklad. Do Španělska a Portugalska vyvážíme vlaky obilí, tam ho použijí na výrobu krmných směsí pro výkrm prasat a drůbeže a hotové vepřové a drůbeží maso dovážíme zpět k nám. Sami doma spotřebujeme jenom 40 procent obilí, zbytek vyvážíme. Je mi žinantní to srovnávat, ale toto mi připomíná hospodaření rozvojové země a je třeba neprodleně pracovat na jeho změně, respektive návratu soběstačnosti základních potravin. To jsou prasata a vepřové maso, které bychom rozhodně neměli dovážet. Když si vezmu základní komoditu našeho zemědělství – mléko a mléčné krávy, tak tam se situace nevyvíjí dobře a pana ministra Šebestyána čeká velká práce. Za poslední uzavřený měsíc duben pro mléčné farmy byla cena 10,20 korun za litr, což znamenalo strmý propad o 3,50 korun od počátku roku! Přitom cena bude klesat dál, měsíc až dva a bude už pro mnohé chovatele likvidační. Jenomže takový vývoj má a bude mít nepříznivé dopady na naše pole v podobě snižování výměry jetelů, vojtěšek a na jejich místo se bude sít hlavně další a další obilí, které nepotřebujeme. Znovu opakuji – agrární soustava naší země je nabouraná a ministra zemědělství Martina Šebestyána čeká neskutečná práce. Za Klub 2019 mu přejeme, aby se mu podařila a aby byl úspěšný.
Sudetoněmecké dny v Brně? Sondáž, co česká společnost snese….
Závěrem mého dnešního „Pohledu“ bych se rád vrátil ke květnovým sudetoněmeckým dnům u nás v Brně. Osobně je beru jako určitou provokaci a následnou sondáž, kam až mohou zajít, co česká společnost snese. Oni totiž sudetští Němci, kteří byli vystěhováni z poválečného Československa, už nežijí, protože se tak stalo před 80 roky a před nimi k 1. 7. 1939 uprchlo z pohraničních oblastí 171 037 lidí české národnosti. Uprchli před Hitlerem. Po válce bylo z tehdejšího Československa vystěhováno 2,2 milionu Němců, většinou do západní zóny – 1,5 milionu. Stalo se tak na základě rozhodnutí spojenců vítězných mocností - tehdejšího Sovětského svazu, Francie, Velké Británie a Spojených států s tím, že se jednání účastnil prezident Edvard Beneš, který celou velkou akci odsunu musel garantovat a dozorovat, což je naprosto logické. Odsun byl ukončen v říjnu 1945, tedy za 6 měsíců a prezident Beneš mohl ve svém projevu na Vánoce 1946 konstatovat, že tyto Vánoce jsou radostné, protože je slavíme bez sudetských Němců ve svobodné republice.
Jan Veleba
Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019
Ing. Martin Šebestyán, MBA
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