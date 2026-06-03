Závodníci rally přiznali obří podvody. Pouhé podmínky jsou dávno dohodnuté odměny za křivé svědectví, tvrdí Buráň

Podle Seznam Zpráv tři bývalí závodníci rally uzavřeli u soudu dohody o vině a trestu a vypovídali, že Pavlu Buráňovi vraceli v hotovosti desítky milionů korun z peněz určených na veřejně prospěšné účely. Podnikatel Pavel Buráň však tato tvrzení důrazně odmítá a celý případ dává do souvislosti se svou dřívější kauzou únosu.
Stejně ostře mluví i o nynějších dohodách o vině a trestu. Ty podle něj nejsou výrazem spravedlnosti, ale „odměnou za svědecké výpovědi“, která byla navíc dohodnuta dávno před schválením soudu. „Státní zástupci a policisté mají vyšetřovat to, co se stalo. Nemají vytvářet důkazy a z nich příběhy, mají vyšetřovat padni komu padni, což se také neděje,“ uvedl Buráň.
Pane Buráni, tři bývalí závodníci rally podle Seznam Zpráv u soudu uzavřeli dohody o vině a trestu a tvrdí, že vám v hotovosti vraceli desítky milionů korun z peněz určených na veřejně prospěšné účely. Co si o tom myslíte?
Tak co na to říct… Blahopřeji olomoucké NCOZ k dobrému výkonu. Dalo jistě spoustu kvalitní policejní práce přesvědčit a naučit ty závodníky svědčit tak, jak je třeba. Stejně dobrý výkon podalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Napřed z mnoha jejich výpovědí vybrat ty správné, tyto označit jako ty pravdivé, potom ty pány vyjmout z kauzy, ve které se proti mé osobě hledá cokoliv, co jen jde, aby jim u soudu do toho nikdo nemohl mluvit a aby jim ty dohody o vině a trestu u soudu byly hladce schváleny. Garantuji vám, že kdyby se ty dohody schvalovaly a mohl u toho být můj advokát, nikdy by je žádný soud neschválil. Moc rád bych viděl to, co bylo soudu předloženo. Silně pochybuji, že to byly všechny výpovědi a důkazy těchto „svědků“. Pánové z olomoucké NCOZ a VSZ by se měli stydět. Pořád jedou v ohýbání spravedlnosti a vytvářejí příběh, který se nikdy nestal.
Dlouhodobě mluvíte o takzvaných univerzálních svědcích, kteří podle vás vypovídají pod tlakem nebo za výhody. Považujete za takové svědky i Romana a Pavla Odložilíkovy a Antonína Tlusťáka? A pokud ano, proč si to myslíte?
Ano. Tak podívejte, na jedné straně stojím já, Pavel Buráň, jako člověk, který neměl nikdy žádný problém se zákonem. Na druhé straně stojí lidé ve velkých problémech, buď ve vězení, případně v podmínce, nebo jim to vězení hrozí, protože jsou vyšetřováni pro různé jiné delikty. Tito lidé jsou snadno vydíratelní, třeba policisty, ale i státními zástupci, kteří si takhle usnadňují práci a vytvářejí kauzy. Vždy jde o stejný model. Všichni tito univerzální svědci v různých kauzách svědčí podle tohoto scénáře. Oni si chtějí pomoci a někteří policisté a státní zástupci, hlavně z VSZ a NCOZ, v tom jedou s nimi a hezky té situace zneužívají. Já bych řekl, že na tyto praktiky se dá napasovat i pár paragrafů. Problém je ovšem to, že pánové z justice by museli stíhat sami sebe, a to doslova, takže jim to prochází. Já, když jsem tuhle praxi pochopil, tak mi z toho bylo špatně.
Jak hodnotíte důvěryhodnost svědectví lidí, kteří sami přiznávají účast na trestné činnosti a zároveň za spolupráci s obžalobou získávají mírnější trest? Je podle vás dohoda o vině a trestu legitimní právní nástroj?
Ta odměna nebývá jen dohoda o vině a trestu. Těch forem je víc, od přímluv a lobbování za zkrácení trestu po zahlazování jiné trestné činnosti nadivoko. Prostě se přivře oko, nebo tak, že policista se svolením státního zástupce tu věc nevyšetří a odloží, nebo sofistikovaněji, soud neodsoudí pro „neúčelnost“, samozřejmě na návrh a se schválením státního zástupce, a takhle bych mohl chvíli pokračovat. Samozřejmě, že takové svědectví není důvěryhodné. Tito lidé získávají podmínky a peněžité tresty výměnou za ta svědectví. Jak se na tyhle praktiky dá dívat? Bohužel na základě takových svědectví sedí lidé ve vězení. Podívejte se na kauzu Slopné. Tam to pan státní zástupce udělal podobně. Neměl důkazy, tak se dohodlo „svědectví“ výměnou za to, že ten „svědek Rakaš“ byl později propuštěn z výkonu trestu ze zdravotních důvodů. Pan Rakaš se poté do vězení díky několika intervencím státního zástupce nikdy nevrátil, dokonce mu byl zbytek trestu odpuštěn? Nalézací odsuzující soud o tom samozřejmě neměl tušení, jsem přesvědčen o tom, že kdyby to soud věděl, tak by ty kluky neodsoudil. V této kauze tento státní zástupce dokonce zatajil veledůležitý důkaz. Později při návrhu na obnovu procesu v kauze Slopné toto své jednání státní zástupce nazval taktikou. Já bych to pojmenoval jako svévoli a zneužití pravomoci a pana státního zástupce stíhal. Je to systémový problém, těch kauz, hlavně tedy z pera olomouckého VSZ a NCOZ, je víc, než tušíte.
Vy sám tvrdíte, že jste žádný trestný čin nespáchal. Trváte i po těchto dohodách spoluobviněných bez výhrad na své nevině? A jak byste stručně odpověděl člověku, který si řekne: proč by se tři lidé u soudu přiznávali, kdyby se nic nestalo?
Já na své nevině trvám. Tito svědci se vždy přiznávají za nějakou výhodu, například za mírný trest, což je i tento případ. Nevím, co bylo soudu předloženo, ale pochybuji o tom, že soud měl všechny informace.
Seznam Zprávy píší, že bratři Odložilíkovi měli podle dohody přiznat vrácení více než 54 milionů korun a Antonín Tlusťák přes 38 milionů korun. Vy říkáte, že jde o lež. Existují podle vás nějaké důkazy, které jejich tvrzení vyvracejí?
Co měli přesně tvrdit, nevím. Státní zástupce totiž tento skutek vyčlenil do tzv. samostatného řízení, aby to potom hladce proběhlo u soudu. V podstatě jde o to, že to, co těmto univerzálním svědkům bylo výměnou za „svědectví“ slíbeno, potom u soudu hladce prošlo. A nikdo, hlavně tedy ten, proti komu svědčí, do toho nemluví. Tak jednoduše to funguje a já v tom opět vidím spíše úplatek protislužbou a zneužití pravomocí než spravedlnost.
Tvrdíte, že tito svědci říkají to, co chce slyšet policie a státní zastupitelství. Z čeho tak usuzujete? Máte konkrétní indicie, že výpovědi vznikaly účelově, měnily se v čase nebo byly motivovány hrozbou vyššího trestu?
Ano, mám takové indicie. Ale ty si nechám pro soud.
Jeden z bývalých jezdců dostal podle Seznam Zpráv souhrnný trest i za jiné daňové podvody související s motorsportem a další má být pro jiné daňové delikty vyšetřován. Co to podle vás vypovídá o jejich věrohodnosti? Může soud podle vás takové svědectví považovat za pevný základ obžaloby?
Ano, je to nějak tak, jak popisujete. Ti lidé mají problém se zákonem, proto jsou vydíratelní. Nevím, o co přesně jde, já se v těch jejich dalších kauzách neorientuji. Co může soud považovat za důkaz? Na to se mi také špatně odpovídá. Víte, já po svých zkušenostech obecně kritizuji justici a systém, který je špatně nastaven a je zneužitelný. Navíc mě do toho, jak to funguje a co je justiční mafie, zasvětil jeden soudce. Nechtěl jsem tomu, co mi vyprávěl, věřit. Náš justiční systém je zneužíván, ale jen jednotlivci, kteří jsou bohužel zasazeni do vyšších pater justice, a tito lidé mají sílu ohnout cokoliv, což moc dobře vím z vlastní zkušenosti. Navíc tito lidé jsou beztrestní, oni totiž vyšetřují sami sebe!
Když se vrátíme na úplný začátek: kde je podle vás prapůvod celého příběhu? Jde podle vás o daňovou či odvodovou kauzu, o obchodní spor, o snahu zakrýt jiné události, nebo o pokračování tlaku, o kterém mluvíte v souvislosti se svou dřívější kauzou únosu?
Jde o kauzu mého únosu, začátek to má již 7. října 2014. Jde o snahu olomouckého Vrchního státního zastupitelství a Vrchního soudu jakkoliv pomoci rodině Novotných. Nakonec součástí spisu o mém únosu jsou odposlechy, kde se Novotný a bývalý vlivný policista Jůzl baví o tom, co to bude stát, nebo že až se ta kauza dostane do Olomouce, tak to zastaví. Nebo že je právě potřeba vytvořit na Buráně kauzu se škodou vyšší než 150 milionů Kč, aby to mohla vyšetřovat ta správná složka PČR, tedy olomoucká NCOZ. A takhle bych mohl dlouho pokračovat. Kauza mého únosu je jasná i důkazně. Jen olomoucká vrchnost, jež vyšetřuje sama sebe, to nechce slyšet a vůbec jí není milé, že o tom pořád mluvím a snažím se tuto lumpárnu zvrátit.
Jak to tedy podle vás bylo s odvody tehdejší společnosti Auto Games na veřejně prospěšné účely? Komu peníze odcházely, na základě jakých smluv, kdo měl kontrolovat jejich využití a jakou odpovědnost podle vás nesli příjemci těchto prostředků?
Auto Games, jehož předsedou představenstva byl mimochodem právě pan Novotný, odváděla mimo jiné nějaké procento z tržeb na tzv. dobročinný účel. Loterijní společnosti ty prostředky mohly poslat komukoliv, kdo prokázal, že je užil na dobročinný účel. Sazka například za tyto prostředky postavila Sazka Arénu. Sazka tedy posílala ty prostředky sama sobě a použila je na stavbu Sazka Arény. Tohle bylo také možné. Nebyla to daň a loterijní společnosti mohly peníze poslat komukoliv podle svého uvážení. Kontrolu užití provádělo Ministerstvo financí.
Policie podle článku tvrdí, že Auto Games navenek zákonnou povinnost splnila, ale fakticky mělo jít jen o obcházení zákona, protože se část peněz vracela zpět v hotovosti. Jak na toto jádro obvinění odpovídáte? V čem je podle vás policejní konstrukce chybná?
Tak nevím, co tvrdí policie. Tato tvrzení jsou hlavně z hlav policistů Konvalinky a Krystýna z té správné složky policie, tedy olomoucké NCOZ, jak o ní mluvil pan Jůzl a Novotný. A kdybych měl věřit tomu, co píšou a tvrdí tito dva pánové, tak bych sám sobě nepodal ani ruku. Překrucují fakta, neznají zákony, dokonce lžou, jen aby to nějak šlo, a potom si to doplňují do nějaké linky, jen aby se z toho vytvořil příběh. Zajímám je jen já. K těm jménům nemám důvěru, nejsou nestranní. Postupuje se přesně podle zadání, jež bylo vysloveno v odposleších kauzy mého únosu. Co víc bych vám k tomu řekl? Já od těch pánů žádné peníze v hotovosti nedostal.
Ve svých předchozích vyjádřeních jste opakovaně upozorňoval na „korunní“ či „univerzální“ svědky s kriminální minulostí a na údajné výhody za výpovědi. V čem podle vás nynější dohody o vině a trestu zapadají do stejného obrazu české justice, který dlouhodobě kritizujete?
Obracejí se na mě různí lidé a ty kauzy jsou k neuvěření. Funguje tu systém, který je zneužitelný a špatný. Ty nynější dohody jsou odměny za svědecké výpovědi. A takhle přece spravedlnost nemůže fungovat. Státní zástupci a policisté mají vyšetřovat to, co se stalo. Nemají vytvářet důkazy a z nich příběhy, mají vyšetřovat padni komu padni, což se také neděje. V mé kauze odmítají třeba šetřit jasné trestné činy jen proto, že se jim to nehodí. Tohle není spravedlnost, tohle je zneužívání systému. Zajímala by mě jejich motivace. Se mnou se nikdo z nich nechce bavit nebo potkat kromě úkonů, které prostě potřebují, ale lidem s kriminální minulostí naslouchají, potkávají se s nimi, a to včetně Novotného.
Jak se budete bránit dál? Budete chtít zpochybnit dohody o vině a trestu, navrhovat nové důkazy, žádat konfrontaci se svědky, znalecké posudky k finančním tokům, nebo podniknete i kroky vůči policii a státnímu zastupitelství?
Tak samozřejmě se budu bránit, jak přesně, to ještě nevím. Vím, že zastání budu mít jen a jen u soudu. Moc rád bych podnikl nějaké kroky vůči těmto levárnám policistů a státních zástupců, ale nevím, kdo by to prošetřil. Přes GIBS to neprojde, ten ty lumpárny kryje. Ale třeba mi někdo poradí, kde jsou ty dveře, kde se dá podat trestní oznámení, na základě kterého by se dalo prošetřit to, co popisuji. A těch nezákonností je opravdu kopec.
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