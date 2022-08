„Náklady na topení navíc 200 tisíc, elektřina 300 tisíc. Vláda vám dá 15 tisíc.“ Tarif zničen v TV

„Meziročně se lidem zvýší náklady na topení plynem o sto, ale spíše dvě stě tisíc. U elektřiny dvě stě až tři sta tisíc. Jestli někdo dostane pět, deset anebo patnáct tisíc…“ sfoukl slova vlády o významné pomoci prostřednictvím „úspornému tarifu“ energetický expert Vladimír Štěpán ve vysílání CNN Prima News. „Vezměte si, za jaký ceny se prodává dneska plyn ve světě: Alžír a Maroko 10 korun, Indie 10 korun, v Americe 4 koruny, Rusko pro průmysl 2 koruny… U nás 80 korun,“ jmenoval pak s tím, že je to jasná „chyba této vlády“. Ekonom Lukáš Kovanda míní, že by tu jednoduché řešení bylo. EU jej ale nebude chtít slyšet.

„Je to v té plošnosti kopírování opatření, které dělala Babišova vláda a tato nebyla po osmi měsících vlády schopna přijít se zacíleným adresným opatřením, které ještě na začátku letošního roku slibovala,“ kritizoval.



Štěpán poté poukázal na to, že tato podpora, která podle vládou schválené podoby takzvaného úsporného tarifu bude v průměrné výši zhruba 15 000 korun, z nichž letos domácnosti dostanou asi 4000 korun, příliš lidem s řešením extrémního růstu cen energií nepomůže.

„Meziročně se lidem zvýší náklady na topení plynem o sto, ale spíše dvě stě tisíc. U elektřiny dvě stě až tři sta tisíc. Jestli někdo dostane pět, deset anebo patnáct tisíc… to příliš nepomůže,“ upozornil.

Zdaleka podle něj nepůjde o problém jen pro nízkopříjmové a problém prý těžce dolehne i na středněpříjmové domácnosti. „Když k tomu připočteme extrémně vysokou inflaci – prakticky nejvyšší v Evropě – tak ten zásah do střední třídy bude tak dramatický, že i tento druh odběratelů bude mít skutečně problémy,“ míní.



A to je podle Kovandy letošek jen začátek. „Vzhledem k tomu, jak se vyvíjejí ceny na burzách, tak ta letošní topná sezóna bude určitým zahřívacím kolem,“ padlo s poukazem na slova belgického premiéra Alexandera de Crooa, jenž hovořil o tom, že bude pro Evropu těžkých příštích pět až deset zim.



Následně ekonom uvedl, že jestli bude pokračovat současný vývoj cen na energetických burzách, tak se máme připravit na to, že „pokud bude vláda chtít skutečně pomoci lidem“, tak další „úsporné tarify“ budou muset být „ve výši stovek miliard korun“.



Štěpán na to shrnul, že se nejedná zdaleka o problém domácností, ale také o hrozbu pro průmysl. „Vezměte si, za jaký ceny se prodává dneska plyn ve světě: Alžír a Maroko 10 korun, Indie 10 korun, v Americe 4 koruny, Rusko pro průmysl 2 koruny… U nás 80 korun,“ jmenoval.

„Důvod, proč v České republice jsou ty nejvyšší ceny plynu a elektřiny, mi není jasný. To je chyba této vlády. Nikoho jiného,“ pronesl pak jasně Štěpán.



Kovanda na to ukázal, že kupříkladu Maďarsko má levnější plyn kvůli dohodě s Gazpromem a náš plyn je navázán na burzovní ceny a je dopravován přes Německo, což v tom hraje roli. „Klíčové je to, že ruská strana s různými zdůvodněními neposílá dost plynu skrze plynovod Nord Stream a německá strana odmítá spustit Nord Stream 2. Z tohoto důvodu je panika na burze,“ vysvětloval.



Pokud by podle Kovandy došlo ke spuštění plynovodu Nord Stream 2, tak by došlo k citelnému poklesu burzovních cen plynu, ale „samozřejmě tady máme politickou otázku“, jelikož by prý spuštění Nord Stream 2 „bylo vyloženo“ jako určitá „prohra Evropské unie tváří v tvář Rusku“.

