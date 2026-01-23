„Národ není.“ Komentátor si hodně naběhl

Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů se chopila moci v polovině prosince 2025. K velké nevoli opozice, jejích voličů a fanoušků, kteří jsou nespokojeni s vůlí voličů. Již o měsíc později už se na sociálních sítích šíří názor, že jsme „národ kreténů“, který se bezhlavě žene do „ruské pr*ele“.
„Tak jsme byli 36 let svobodní. Vládli jsme si sami, měli jsme se dobře. A jen proto, že sociální sítě a současná vláda nás přesvědčily, jak se máme zle, ženeme se opět do ruské pr*ele. Tvl. Hlava mi to nebere. Jsme národ kreténů, kterým vládne lůza, kolaboranti, zloději a lháři!“ padlo na adresu koalice pánů Andreje Babiše, Tomia Okamury a Petra Macinky od jednoho člověka.
Komentátor serveru Novinky.cz Alexandr Mitrofanov odpověděl, že se nelze zaklínat národem, ale je třeba pochopit, že nejde o národ, ale o konkrétní lidi, kteří se rozhodli posloužit cizí moci.
„Žádný národ, žádné my neexistuje. Čím dříve lidé pochopí, že proti nim stojí jejich nepřátelé sloužící cizí moci, tím lépe,“ napsal na sociální síti X Mitrofanov. „Pak samozřejmě musí přijít přemýšlení, co s tím. Ale nejdříve pochopit, že podle národoveckého mýtu je dál žít nebezpečné,“ dodal obratem.
A přišla reakce odkazující k ukrajinskému národu, který se už čtyři roky brání ruské agresi. Bránící se Ukrajince zmínil bývalý ředitel Polského institutu v Česku Maciej Ruczaj.
„Jestli by to neměl autor myšlenky jet vysvětlit někomu v Kyjevě nebo ještě lépe v zákopech na Donbase...“.
Jestli by to neměl autor myšlenky jet vysvětlit někomu v Kyjevě nebo ještě lépe v zákopech na Donbase... https://t.co/RFD4AfBlJL— Maciej Ruczaj (@MaciejRuczaj) January 23, 2026
A tím to neskončilo. K této diskusi se přidal i další diskutér.
„Žádný národ, žádné my neexistuje... Tohle je opravdu perla. Ale chápu, že se takhle může cítit člověk, který vyrůstal v Rusku a přestěhoval se k nám. Nicméně by měl mít nějakou sebekontrolu a neměl nás přesvědčovat, že jako národ neexistujeme. Působí to jako ruská propaganda,“ konstatoval debatér se jménem Přemek.
Žádný národ, žádné my neexistuje...— Přemek (@premekmrzena) January 22, 2026
Tohle je opravdu perla. Ale chápu, že se takhle může cítit člověk, který vyrůstal v Rusku a přestěhoval se k nám. Nicméně by měl mít nějakou sebekontrolu a neměl nás přesvědčovat, že jako národ neexistujeme. Působí to jako ruská propaganda. https://t.co/4V75tnjcFu
Ve stejném duchu se vyjádřil i senátor Zdeněk Hraba.
„‚Národ neexistuje.‘ Zajímavé tvrzení od někoho, kdo se narodil v Rostově na Donu. A proč to vykládá pan Saša tady nám, když nejsme jeho národem?“ tázal se senátor.
„Národ neexistuje.“ Zajímavé tvrzení od někoho, kdo se narodil v Rostově na Donu.— Zdeněk Hraba (@hraba_z) January 23, 2026
A proč to vykládá pan Saša tady nám, když nejsme jeho národem? https://t.co/eaS11zSpTV
