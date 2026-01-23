„Národ není.“ Komentátor si hodně naběhl

23.01.2026 14:12 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Národ neexistuje? Zkuste to říct Ukrajincům. Ve veřejném prostoru se rozjela živá diskuse kvůli komentátorovi Novinky.cz. Na téma Ruské federace, Česka a Ukrajiny.

„Národ není.“ Komentátor si hodně naběhl
Foto: Daniela Černá
Popisek: Vlajky na venkově

Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů se chopila moci v polovině prosince 2025. K velké nevoli opozice, jejích voličů a fanoušků, kteří jsou nespokojeni s vůlí voličů. Již o měsíc později už se na sociálních sítích šíří názor, že jsme „národ kreténů“, který se bezhlavě žene do „ruské pr*ele“.

„Tak jsme byli 36 let svobodní. Vládli jsme si sami, měli jsme se dobře. A jen proto, že sociální sítě a současná vláda nás přesvědčily, jak se máme zle, ženeme se opět do ruské pr*ele. Tvl. Hlava mi to nebere. Jsme národ kreténů, kterým vládne lůza, kolaboranti, zloději a lháři!“ padlo na adresu koalice pánů Andreje Babiše, Tomia Okamury a Petra Macinky od jednoho člověka.

vláda ANO, SPD a Motoristů

Komentátor serveru Novinky.cz Alexandr Mitrofanov odpověděl, že se nelze zaklínat národem, ale je třeba pochopit, že nejde o národ, ale o konkrétní lidi, kteří se rozhodli posloužit cizí moci.

„Žádný národ, žádné my neexistuje. Čím dříve lidé pochopí, že proti nim stojí jejich nepřátelé sloužící cizí moci, tím lépe,“ napsal na sociální síti X Mitrofanov. „Pak samozřejmě musí přijít přemýšlení, co s tím. Ale nejdříve pochopit, že podle národoveckého mýtu je dál žít nebezpečné,“ dodal obratem.

A přišla reakce odkazující k ukrajinskému národu, který se už čtyři roky brání ruské agresi. Bránící se Ukrajince zmínil bývalý ředitel Polského institutu v Česku Maciej Ruczaj.

„Jestli by to neměl autor myšlenky jet vysvětlit někomu v Kyjevě nebo ještě lépe v zákopech na Donbase...“.

A tím to neskončilo. K této diskusi se přidal i další diskutér.

„Žádný národ, žádné my neexistuje... Tohle je opravdu perla. Ale chápu, že se takhle může cítit člověk, který vyrůstal v Rusku a přestěhoval se k nám. Nicméně by měl mít nějakou sebekontrolu a neměl nás přesvědčovat, že jako národ neexistujeme. Působí to jako ruská propaganda,“ konstatoval debatér se jménem Přemek.

Ve stejném duchu se vyjádřil i senátor Zdeněk Hraba.

„‚Národ neexistuje.‘ Zajímavé tvrzení od někoho, kdo se narodil v Rostově na Donu. A proč to vykládá pan Saša tady nám, když nejsme jeho národem?“ tázal se senátor.

 

Psali jsme:

„Desetitisíce mrtvých Rusů.“ Ukrajinské blouznění odsouzeno
Už to přeháníte, tvrdě udeřilo Maďarsko na Ukrajinu
„Pokud to neudělají, jsou hloupí.“ Trump posouvá Ukrajinu
Ministr Havlíček: Je velmi pravděpodobné, že půjčku Ukrajina nezaplatí

 

Zdroje:

https://t.co/4V75tnjcFu

https://t.co/eaS11zSpTV

https://t.co/RFD4AfBlJL

https://twitter.com/hraba_z/status/2014594789954539651?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MaciejRuczaj/status/2014601482427940918?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/premekmrzena/status/2014271383333745101?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česko , Mitrofanov , Rusko , Ukrajina , vlastenectví , nacionalismus , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovalo 7 čtenářů)

Díváte se na nacionalismus podobně jako Alexandr Mitrofanov?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Návrh

Dobrý den pane Gregore. Podle vás je prezident povinen jmenovat ministra, kterého mu navrhne premiér. Ale kdyby tomu tak bylo, proč se tomu pak říká návrh? A uvažujete, že když nepodáte kompetenční žalobu, že třeba upravíte zákon, který by jasně říkal, jak má prezident postupovat? Teď si to každý vy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 45 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nikdy jsem nežil v představě, že národ reprezentuje románová fiktivní, či skutečná postava, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemravní bahno , 23.01.2026 15:35:50
nato je národ příliš bohat a do široka rozprostřen svými občany, literaturou, písněmi, vzpomínkami i společnými dějinami. Proto si nemyslím, že jsme "národ Švejků", pomníky na padlé z Velké války v každé vsi ukazují, že Češi a Moravané se bili za Rakousko - Uhersko statečně, rakouský podmaršálek, Jihočech Podhajský, držel italskou frontu do posledních dnů. Proto jsem taky dalek vidět KAŽDÉHO!!! Rusa jako přiblblého opilce, hovořícího z cesty, neumějícího argumentovat a jen rvavě držkovat, mlet páté přes deváté a chovat se jak švihnutý. Tuto zásadu mi vždy na krátký čas vyvrátí Mitrofanov, kdykoli něco napíše, případně něco ( nedejbože) "veřejnoprávně" sdělí. Sám ze sebe vytvořil etalon "Rusa", kterého je nutno se bát jako natvrdlého pomatence a který vnese v budoucnu hrůzu do našich domovů. Kvůli němu se dívá Fischer každý večer pod postel, Koudelka bdí a Němcová se může užrat strachy a vzteky. Prapodivný člověk - typický reprezentant toho, co na svých soukmenovcích nenávidí.

|  13 |  0

Další články z rubriky

Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

11:19 Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

Premiér Andrej Babiš se na volebním sněmu hnutí ANO omluvil za chybná rozhodnutí, která učinil v obd…