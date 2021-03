„Nasliní prst, zvedne ho a zkoumá, kudy vítr fouká.“ Feri nakládal Babišovi ve Sněmovně

Dominik Feri zkritizoval zasahování premiéra Andreje Babiše do podoby maturit. „To je pro něj naprosto symptomatické, že si vždycky vyzobne nějaké téma, do toho se vloží. Ale taky je pro něj bohužel typické to, že z toho tématu udělá naprostou bramboračku. Zažili jsme to u mnoha dalších věcí. Třeba například i u očkování,“ pověděl poslanec. Premiér umí vytvořit údajně pouze chaos.

Ministr školství Robert Plaga si pak podle Feriho zaslouží pochvalu, že během pár dnů připravil nějaké řešení. Poté se však do toho měl vnořit premiér. „Před týdnem otevřel téma úředních maturit. To je pro něj naprosto symptomatické, že si vždycky vyzobne nějaké téma, do toho se vloží. Ale taky je pro něj bohužel typické to, že z toho tématu udělá naprostou bramboračku. Zažili jsme to u mnoha dalších věcí. Třeba například i u očkování.“

„Najednou po týdnu pan premiér z úřední maturity couvá. Nevysvětlil proč, jestli to je tedy ten silný odpor ředitelů škol, nebo jestli je to odpor rodičů. Protože pan premiér se bohužel řídí tak, že nasliní prst, zdvihne ho a zkoumá, kudy fouká vítr. A teď zjistil, že to bohužel není směrem pro úřední maturity. No tak tedy představil verze tři. Představil je večer. Představil je na Twitteru. A řekl, budou tři maturity. Skvělé. Ráno v osm hodin vystoupil v televizi a řekl, ten nápad vlastně byl jenom teoretický a byl špatný. Co to je? Co to je?“ tázal se.

Následně se Dominik Feri zajímal o další perspektivu, jelikož se na živý přenos ze Sněmovny dívají studenti a maturanti. „Víte, co jim řekl pan premiér přes média? Že se o tom, o těch úředních maturitách, ještě pobavíme ve Sněmovně. To znamená, že část veřejnosti si myslí, že tady dneska budeme odhlasovávat úřední maturity. To je bomba. Pan premiér tady ještě k tomu ani není. Takže nevím, co tím myslel, že se o tom pobavíme ve Sněmovně,“ pověděl Feri.

To, co představil Robert Plaga, se však prý zdá být jako dobrý kompromis, na který se dá připravit. „Učitelé, si myslím, že s tím také souhlasí. Ředitelé s tím také souhlasí. Dá se s tím žít. Dá se s tím fungovat. Ale pan premiér už by se k tomu vůbec neměl vyjadřovat, protože jediné, co udělal, je chaos. Udělal to u maturit. Udělal to u mnoha jiných témat. A obávám se, že než koronavirus porazíme, tak to udělá ještě mnohokrát,“ zakončil Feri.

