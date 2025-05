„Nebo se na to vys*reš...“ Jednání Rady ČT probíhá v dusné náladě

Pavel Matocha zveřejnil 30. dubna 2025 na facebooku ostré odmítnutí Součkových tvrzení: „Mimořádný příspěvek k destrukci důvěryhodnosti České televize přidává den za dnem její generální ředitel. Dnes mě lživě obvinil, že jsem ho vydíral. Nechme stranou, jak by jeden nebo dva radní ze 17 mohli vydírat GŘ (pro vytýkací dopis hlasovalo 14 radních, pro radikální osekání bonusu dokonce všichni), stejně jako úplně absurdní jednání, kdy generální ředitel ČT pobíhá po jiných médiích a pomlouvá členy kontrolního orgánu.“

Matocha dodal, že Souček jako důkaz o vydírání předložil SMS od svého vlastního poradce Ondřeje Stejskala, kterého označil za svého dlouholetého známého: „Jaký důkaz o údajném vydírání a nátlaku Souček předložil? Fotky několika SMS. A co jsem mu v nich psal? Nic... Jako důkaz o vydírání z mé strany Souček mává esemeskami od Ondřeje Stejskala, což je jeho poradce!“

Souček vystoupil na jednání Rady ČT 6. května 2025 s podrobným vyjádřením: „Detaily té komunikace s panem Stejskalem, ve které mi tlumočí – oni tě zničí, seber rozum do hrsti, dáš výtku Moravcovi, dostaneš nějaký bonus a po volbách se uvidí, nebo se na to vysereš a přijde tohle. 9. dubna bude projednán bonus, dostaneš nula. 16. dubna bude návrh na tvoje odvolání, najde se důvod. 30. dubna končíš. Ve chvíli, kdy jsem psal, že tomuto tlaku radního Matochy nemíním ustoupit, tak to pokračovalo. Myslím, že je zjevné, že pan Stejskal v tu dobu, v tu chvíli, má důvod tvrdit něco jiného, protože to, co mi napsal v těch zprávách je prostě nepřijatelné.“

Ředitel dříve uvedl, že tlak se týkal propuštění moderátora Václava Moravce a náhrady škody za nezákonné odvolání dozorčí komise v roce 2020. ČT musí bývalým členům komise vyplatit kolem tří milionů korun.

Matocha na sociálních sítích napsal, že Souček „selhal jako ředitel ČT, tuší, že v úterý bude odvolán, a tak lže a obviňuje všechny kolem“. Luboš Xaver Veselý Součkova slova rovněž označil za lži.

Rada ČT má v úterý 6. května rozhodnout o případném odvolání generálního ředitele. Souček, který do funkce nastoupil v říjnu 2023, čelí kritice části rady od března, kdy obdržel výtku. Rozhodnutí by mělo padnout ještě dnes.

