„Něco je ve velkém nepořádku.“ Voják typu Foltýna u Fialy? Schneider řekl, co ví

Měly by být předčasné volby, protože ta vláda škodí každým dnem, co je u moci. Opozice to má ale spočítáno tak, že ty body jim nikdo lépe nenažene, než když vládu nechají vládnout podle jejích představ, uvedl v Aby bylo jasno bezpečnostní analytik, publicista a signatář Charty 77 Jan Schneider. Považuje za hrozbu, že post koordinátora strategické komunikace vlády obsadil plukovník Foltýn. Obává se dalších atentátů na vrcholné politiky, a že na ráně jsou Orbán a Trump.

Schneider úvodem okomentoval zasedání ministrů zahraničí NATO, které proběhlo tento týden v Praze, a na kterém státy koordinovaly další postup na Ukrajině včetně možnosti pálit z Ukrajiny na vojenské cíle v Rusku třeba i českými zbraněmi. „Jsem velmi nešťastný, že by české zbraně byly použity k útoku na ruské území, protože tím se přibližuje paralela s druhou světovou válkou, kdy zbraně vyráběné českým zbrojním průmyslem byly wehrmachtem používány k útoku na ruské území.

Stydím se za to, že něco takového znovu nastalo. Jsou to otevřená dvířka k útočení. Útoky na ruskou infrastrukturu již byly v minulosti. Je to spíše propagandistický manévr, který toho reálně moc nemění,“ řekl v Aby bylo jasno bezpečnostní analytik.

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 1% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3031 lidí

„Ze strany vlády považuji rozhodnutí dát tam takového člověka za určitou hrozbu. Když tuto funkci obsadíte vojákem, znamená to, že za ním jdou ty vojenské voje? Co to má znamenat? Svědčí to o tom, že je tu něco ve velkém nepořádku,“ povzdechl si.

Opozice podle něj neprotestuje, protože jí před volbami nahrává nechávat dělat vládu takovéto kroky. „Měly by být předčasné volby, protože ta vláda škodí každým dnem, co je u moci. Opozice to má ale spočítáno tak, že ty body jim nikdo lépe nenažene, než když vládu nechají vládnout podle jejich představ.“

„Obávám se, že lidé, kteří jsou u moci, jsou neosobnosti a u nich hrozí velké nebezpečí, že si nejsou opravdu vědomí důsledků svých činů. Je možné se z tohoto hlediska obávat nejhorší,“ uvedl na dotaz, zda se situace ve světě blíží třetí světové válce.

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 26% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 70% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 17585 lidí

Vyjádřil zároveň obavy, že něco podobného, co se Ficovi stalo na Slovensku, hrozí i v jiných zemích. „Ve Spojených státech je mnoho lidí velmi odpovědných, kteří si myslí, že by něco podobného mělo potkat Donalda Trumpa. Ostatně zazněla určitá informace, že asi tři dny poté, co si dal ve své rezidenci namontovat neprůstřelná skla, našli na skle nějakou ďobku. Je možné, že tam k něčemu podobnému už došlo.

A pak pochopitelně je na ráně Viktor Orbán. Myslím, že ty věci jsou rozjeté už tak, že atentát na Roberta Fica odstartoval to, že se Evropa začne vzpamatovávat, odkud skutečné nebezpečí pro Evropu hrozí a kdo to rozněcuje. „Bohužel, je to to téměř kompletní naše vláda, válečné štvaní jde od premiéra Fialy,“ konstatoval Jan Schneider.

Pozazastavil se nad výroky lídryně kandidátky hnutí STAN Danuše Neurodové, že „mír na Ukrajině může nastat okamžitě, když se prostě Putin sbalí se svými vojáky a vypadne z Ukrajiny“. – „Svět paní Nerudové je zřejmě tak jednoduchý.“

