„Nejsem hajzl, abych to hodil na zaměstnance.“ S tímto vláda nepočítala. Ředitel velké firmy k povinnému testování

Firmy doplácí tisíce, 60 korun od státu je málo

„Máme více než padesát zaměstnanců, testujeme tedy čtyřikrát do měsíce. Začali jsme minulý týden, kdy jsme otestovali 75 lidí, tedy všechny, kteří v té době nemarodili, nebo nejsou na home office. Všichni testovaní byli negativní. Zrovna dnes (ve čtvrtek) testujeme znovu. Jedná se o samotestování antigenními testy. Máme dvě vyškolené pracovnice, které dohlížejí na to, že to zaměstnanci dělají správně,“ popisuje ředitel a spolumajitel likérky, která mimo jiné vyrábí jindřichohradecký tuzemák.

Vysvětluje, že pokud by některému ze zaměstnanců vyšel pozitivní test, musí hned odejít domů a přes obvodního lékaře se přihlásit na PCR testy.

„Každého zaměstnance musíme vykázat pod číslem, a to kvůli GDPR. Nesmí tak figurovat žádná jména. Stát pak na každého z nich doplácí 60 korun. Zbytek musí doplatit firma,“ popisuje s tím, že se mu sice podařilo sehnat testy pod devadesát korun, což je velmi slušná cena, ale i tak nerozumí tomu, proč by se na tom měly firmy finančně podílet.

„Jestliže to nařídí stát, má to zaplatit celé,“ vysvětluje s tím, že vypočítal, na kolik státem nařízené testování firmu vyjde.

„Měsíčně to bude kolem 25 tisíc korun,“ prozradil.

Na testování se v těchto dnech chystá například i jedna z českobudějovických tiskáren, které se týká nové vládní nařízení a sice, že testovat budou muset i firmy nad deset zaměstnanců.

„Zatím testování připravujeme, protože to musíme mít do 26. března. Počítáme s tím. Stát nám sice na každý test doplatí 60 korun, ale je jasné, že to nebude stačit,“ říká za rodinný podnik Ivan Nadberežný. Popisuje také, v čem jim pandemie dělá velký problém. „Máme dost zaměstnankyň na OČR, takže musíme brát brigádníky. Na druhou stranu prý ale už několik měsíců nemají nikoho, kdo by měl covid. „Jsme menší uzavřený kolektiv,“ vysvětluje.

S tím, že by se třeba lidé nechtěli nechat testovat, podle něj problém nebude.

Peníze nestojí jen testy… A plné objednací termíny

„60 korun nepokrývá náklady na jedno testování,“ potvrzuje to, že doplácet musí samotné firmy, i ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist a vysvětluje. „Peníze nestojí jen testy. U větších podniků mají kvůli testování najaté externí firmy, některé firmy platí vlastní zaměstnance. Někdo musí vést evidenci, někdo to bude vykazovat směrem ke zdravotním pojišťovnám, někdo musí řešit spory s odmítači testování,“ popisuje a dodává.

„Na druhé straně mohou firmy zamezit rozšiřování covidu mezi svými zaměstnanci tím, že naleznou bezpříznakové šiřitele.“

Podle zástupců Jihočeské hospodářské komory nyní už není problém sehnat odpovídající testy. Tento „zádrhel“ museli podnikatelé řešit na začátku měsíce, kdy vláda testování nařídila, testů byl ale v tu chvíli nedostatek. V ten okamžik se také doslova zahltila místa, kde si lidé mohou nechat antigenní test zdarma jednou za pět dní udělat.

Mnohá místa například na jihu Čech jsou obsazená dodnes. Například v českobudějovické nemocnici jsou termíny vypsané vždy jen na šest dní dopředu. V současné době portál hlásí, že jsou všechny termíny plné.

Problém i pro spolupracovníky na živnostenský list

Testování se dotýká i lidí, kteří s firmami spolupracují na živnostenský list. Jak toto funguje, nám popsal spolupracovník jedné z největších pojišťoven v České republice, který si ale nepřál být jmenován.

„Kmenový zaměstnanec dostane přidělené samotesty, které nakoupí zaměstnavatel a každých sedm dní se otestuje. Obchodní zástupci, kteří pracují na IČO, si musí, pokud chtějí vstoupit do budovy firmy, zajistit testy sami, na vlastní náklady,“ popisuje a potvrzuje problém objednat se na antigenní testy na místech, která jsou ve městech k tomu určená. Když chce vstoupit do budovy pojišťovny, musí mít k testu ještě čestné prohlášení, že se jedná skutečně o jeho test. Toto se týká vstupu do budovy třeba jen na pár minut

„Na testovacích místech není vůbec šance. Objednal bych se třeba i na termín za měsíc, abych ho potom měl, tyto termíny ale zase nejsou ještě vypsané,“ vysvětluje.

I on popisuje, že na začátku tohoto nařízení byl velký problém sehnat samotesty i v lékárnách. To už dnes na většině míst problém není. Testy se navíc dají objednat i přes internet.

Dnes už se dají sehnat i za docela slušné peníze, na začátku vládního nařízení byl ale i toto problém.

„Sehnal jsem testy přes internet jeden za 170 korun. To mě samozřejmě nezabije. Jsou ale lidé, kteří si vydělají třeba jen do deseti tisíc korun. A pokud by každý týden zaplatili za testy tolik, už by to pro ně bylo citelné. A pokud by nařídili, že by se muselo testovat i dvakrát týdně, jak se o tom hovoří, ta částka už by byla znát,“ vysvětluje.

„Je samozřejmě dobře, že Ministerstvo financí prominulo DPH na respirátory, ale možná by se mělo něco podobného udělat i v souvislosti s testy,“ podotýká.



