„Nejsem mladý kluk.“ Biden v rámci kampaně vypustil VIDEO

„Nejsem mladý kluk. To není žádné tajemství. Ale jde o to, že rozumím tomu, jak pro Američany něco udělat,“ zveřejnil prezident Joe Biden první video jarní mediální kampaně.

„Provedl jsem zemi skrze koronavirovou krizi. Dnes máme nejsilnější ekonomiku na světě,“ chlubí se ve videu současný prezident USA, který se hodlá ucházet též o druhé období ve funkci v listopadových prezidentských volbách.

Ve videu jako jeden ze svých úspěchů Biden zmínil, že snížil cenu léků na předpis – inzulín pro seniory jen za 35 dolarů měsíčně. Dále vyzdvihnul, že na rozdíl od bývalého prezidenta Donalda Trumpa, s nímž se v listopadu pravděpodobně o funkci utká, byl během jeho vlády zaveden zákon o investicích do infrastruktury a zaměstnanosti. „Neuspěl, já jsem to zvládl. Nyní přestavujeme Ameriku,“ pravil Biden.

„Přijal jsem největší zákon v dějinách boje proti změně klimatu, protože na tom závisí naše budoucnost,“ upozornil Biden pravděpodobně na Inflation Reduction Act ze srpna 2022, který představuje jednu z největších investic do americké ekonomiky, energetické bezpečnosti a klimatu, jakou Kongres v historii země učinil.

„Donald Trump vzal ženám svobodnou možnost volby,“ pokračoval Biden s odkazem na červen 2022, kdy Nejvyšší soud zrušil rozsudky Roe a Casey ve věci Dobbs v. Jackson Women's Health Organization s odůvodněním, že hmotné právo na potrat nebylo „hluboce zakořeněno v historii nebo tradici tohoto národa“, ani nebylo považováno za právo v době ratifikace doložky o spravedlivém procesu v roce 1868, a až do rozsudku Roe bylo v americkém právu neznámé. „Jsem odhodlaný učinit z rozsudku Roe v. Wade opět zákon země,“ prohlásil Biden.

Trump si podle Bidenových slov myslí, že prací prezidenta je starat se o Donalda Trumpa. „Já věřím, že náplní práce prezidenta je bojovat za vás, za Američany. A to dělám,“ řekl prezident Biden.

I'm not a young guy. That's no secret. But, here's the deal: I understand how to get things done for the American people.

