Vystrčil na Primě Okamurovi: Já že chtěl odvolávat Zemana? Odporné, nechutné lži

Terezie Tománková debatu otevřela návratem k debatě ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který se v Mnichově ostře pohádal s polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským a s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou. O demokratičnost EU a o mnoho dalších věcí.
„Já to vezmu z pohledu SPD. Je přece snad jasné, že EU má demokratický deficit,“ poznamenal Okamura, a připomněl, že Polsko se před lety ocitlo pod tlakem EU kvůli své soudní reformě. A dnes je prý pod tlakem i Česko. „To jsou ty zákony lex Ukrajina jedna až sedm. My chceme měnit zákony o poskytnutí dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků, ale my to nemůžeme udělat rychle. Kvůli tlaku EU. Přestože se v Česku změnila vláda,“ zlobil se Tomio Okamura na Brusel. Macinky se zastal. „Já myslím, že ta jeho forma byla poměrně kultivovaná,“ poznamenal Okamura.
Mgr. Petr Macinka
Vystrčil připomněl, že už jsme členy EU přes 20 let a jako člen EU můžeme Evropskou unii měnit. „Není to ideální stav, ale to, co bychom měli dělat, je snažit se ty věci měnit, a ne fňukat a kňučet,“ zlobil se Vystrčil.
Okamura zmínil, že Macinka žádal, aby česká zahraniční politika byla srozumitelná. Jinými slovy, aby prezident např. nesliboval Ukrajině česká letadla. „Při tom to může rozhodnout jen vláda. A tam žádné jednání nebude. Žádné letouny nepůjdou na Ukrajinu,“ zdůraznil Okamura.
„A já teď prozradím úplnou novinku. Obdržel jsem žádost od pana prezidenta o schůzku v Poslanecké sněmovně. Já se na to podívám, podívám se na ty termíny. Možná to bude příležitost k setkání Petra Macinky s prezidentem republiky,“ sdělil Okamura.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„My se s panem prezidentem vídáme docela často,“ ozval se Vystrčil. Prozradil, že Petr Pavel dorazí i do Senátu a tam prý budou rozebírat i bezpečnostní politiku České republiky.
Rozhodl se také uvést jednu věc na pravou míru.
Stejně špatně se podle Vystrčila chová i Petr Macinka, který poradci prezidenta Pavla Petru Kolářovi sdělil, že by mohl Tomia Okamuru přemluvit k zaslání českých letadel na Ukrajinu, pokud by byl Filip Turek jmenován členem vlády. – „K tomu, abych udělal něco proti našemu programu, mě nikdo nepřesvědčí,“ zdůraznil Okamura.
Ve vysílání se Okamura postavil proti poslání letounů L-159 na Ukrajinu, protože česká armáda tyto letouny potřebuje pro svou vlastní obranu. „A pokud jde o muniční iniciativu, tak my jsme prosadili, že tam nepůjdou žádné české peníze. Za Fialovy vlády tam šly dvě miliardy. A jestli vám dvě miliardy připadají málo, tak já bych je dal raději na důchody,“ nechal se slyšet Okamura.
„Já chápu snahu pana Macinky a považuji ji za správnou, aby se Filip Turek stal ministrem, protože s tím počítali, když byl volebním lídrem,“ podotkl Okamura.
Vystrčil uhodil na Okamuru kvůli Ukrajině.
Okamura okamžitě vyrazil do útoku a prohlásil, že Miloši Vystrčilovi „už nikdo nevěří“. Zvlášť ne, když ministr obrany Jaromír Zůna říká, že dvě procenta HDP na posílení obrany České republiky stačí. Okamura se rozzlobil i kvůli stíhačkám F-35. „Ta zakázka je finančně neúnosná a neadekvátní. A takových je tam více. … A to, že česká armáda má problémy způsobené Fialovou vládou, protože za vaší vlády tam (v armádě) ty zakázky přidělovali předraženě a netransparentně,“ zlobil se Okamura s tím, že tyto zakázky často přesahují období čtyř let, období této vlády Andreje Babiše. „Proto my teď nemůžeme dělat investice tam, kam bychom chtěli, např. do protivzdušné obrany,“ pravil Okamura.
A zdůraznil, že vláda ANO, SPD a Motoristů chce české občany a Českou republiku stavět na první místo.
„Vyprošuji si, aby tady pan předseda Okamura říkal, že lžu. To si nechte na jednání Poslanecké sněmovny. Jestli jsem tady řekl nějakou lež, tak mi řekněte, jakou,“ rozohnil se Vystrčil. Připomněl, že ministr Jaromír Zůna chce zvládnout posilování obrany tak, jak to bylo dohodnuto v loňském roce na jednání členských států NATO. V tomto smyslu není podle Vystrčila důležité, zda na toto téma byla podepsána nějaká smlouva. Za důležité považuje, že si na to zástupci členských států EU podali ruku. „Bylo vysloveno, že do roku 2035 půjdeme na 5 procent HDP výdajů na obranu. A pokud toto někdo odmítá a odmítá brát naši obranu vážně, tak je to problém.“
„Tady jste viděli typickou manipulaci, já tomu nebudu říkat lež, i když je to z mého pohledu lež,“ ozval se znovu Okamura. A znovu zdůraznil, že za současné vlády nebude Česko dávat peníze ani na muniční iniciativu, ani nebude vydávat peníze na posílání dalších zbraní na Ukrajinu.
Tomio Okamura
A toto že říká Američanům jasně. „A oni se na mě nezlobí, oni to chápou. Já nemám ohebnou páteř. … My prostě budeme dávat peníze českým občanům,“ odmítal Okamura uhnout ze svého postoje.
„Mně bylo sděleno, že je to skutečně veliký problém, že to sleduje více členů NATO, včetně Američanů, a že takto velice oslabujeme naši kredibilitu v rámci NATO. A jestliže Saša Vondra říkal, že tím zatloukáme hřebíček do rakve NATO, tak je to skutečně problém, i když já to takhle zle nevidím,“ pravil Miloš Vystrčil.
Okamura reagoval: „Ale vy jste doteď neřekl, kde na to Česká republika vezme, když vy jste navýšili zadlužení České republiky o třetinu. Na úkor našich občanů. Na posílání peněz zahraničním zbrojařům prostě nebudou peníze.“
„Prosím vás, pokud nebudeme členy NATO, tak nám na naši obranu nebude stačit ani 10 procent HDP. Proto musíme být spolehlivým členem NATO, jinak nám nemusí přijít na pomoc, až to budeme potřebovat. NATO nás chrání před Ruskem a před dalšími hrozbami,“ prohlásil Vystrčil.
Miloš Vystrčil
„A kde byste na to vzal? Komu byste ubral?“ ptal se Okamura.
„Jo, tak to není vaše starost, komu byste ubral. Řekněte, komu byste ubral? Komu byste ubral? Kde byste ty peníze ubral?“ ptal se Okamura.
Bývalé vládě vyčetl, že nedala dost peněz ani na zdravotnictví, ani na dopravní stavby, ani na důchody. „Aby měli lidi, třeba zdravotně postižení lidi, peníze. A třeba i levnější energie,“ rozčiloval se Okamura.
Vystrčil poznamenal, že Andrej Babiš už před volbami tvrdil, že má připravený vlastní návrh státního rozpočtu, ale po volbách se ukázalo, že žádný rozpočet nemá. „On řekl čtyři lži v deseti větách,“ zlobil se Vystrčil s tím, že nejenže neměl připravený vlastní rozpočet, dokonce do detailů podle kapitol, ale tvrdil také, že neporuší zákon o rozpočtové odpovědnosti. A i tady lhal, protože ten zákon o rozpočtové odpovědnosti porušil,“ řekl Vystrčil.
„Premiér této země tady 27. října řekl, že má připravený rozpočet. Já vám říkám, že premiér této země říkal, že má do detailů rozepsaný rozpočet, že ho předloží tak, aby dodržel rozpočtové saldo, aby nenastalo rozpočtové provizorium a aby neporušil zákon o rozpočtové odpovědnosti. Nic z toho se nestalo,“ rozjel se Vystrčil.
Okamura poté zopakoval, že Fialova vláda státní rozpočet zdevastovala. „My jsme u vlády měsíc a něco, my se to snažíme napravit, a vy se nám smějete, když jste to ničili čtyři roky,“ soptil Okamura. „Kdyby tady nevládla bývalá Fialova vláda, tak by ten rozpočet byl lepší. Mně je líto i za ty občany, že je ta Fialova vláda okradla, i co se týče podpory rodin, my jim to teďka vrátíme,“ pokračoval ve slovní palbě Tomio Okamura.
Vystrčil poslouchal a když znovu dostal slovo, podotkl, že nebude bránit ani hanět „rozpočty Zbyňka Stanjury“. „Řeknu jinou věc. Ta vláda, co dnes vládne, věděla, jaké budou příjmy a jaké budou výdaje. A premiér této země říkal, že má rozpočet vypracovaný do detailu a že nepotřebuje rozpočet Zbyňka Stanjury. A teď se ukazuje, že nic připraveného neměl,“ rozčiloval se Vystrčil.
Moderátorka Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Téma situace ve Sněmovně a situace v Senátu. Ve Sněmovně už podruhé nebyl zvolen místopředsedou Sněmovny Vít Rakušan.
Teď je na STAN, koho si tam navrhne. A u Víta Rakušana se ukázalo, že poté, co si vládní poslanci vyhodnotili výroky exministra Rakušana, tak se ukázalo, že vládní poslanci ho nejsou schopni volit. „Tak je asi potřeba vybrat jiného kandidáta,“ zdůraznil Okamura.
„Je to tajná volba, paní redaktorko. My nejsme v Severní Koreji,“ smál se Okamura. Zdůraznil, že stávající koalice to nebude dělat tak jako bývalá Fialova vláda a nebude tajnost volby rušit tehdy, když se jí to nebude hodit. Jako tomu bylo např. při obsazování orgánů dohlížejících na Českou televizi. „My to tak opravdu dělat nebudeme,“ zdůrazňoval Okamura.
„Jediná možnost, která je, je, že se k sobě budeme chovat slušně a budeme to dělat jinak. Já jsem terčem výhrůžek smrtí velmi pravidelně. Už i z minulého období. Policie to mnohokrát potvrdila. Já se snažím jako předseda Poslanecké sněmovny spojovat ty lidi i ve Sněmovně,“ pravil Okamura.
„Tak pan Okamura tady o mně šíří lži, že jsem chtěl odvolávat prezidenta Zemana. To vůbec není pravda. Jsou to odporné a nechutné manipulativní lži, co tady říká Tomio Okamura. Měl by se omluvit Markétě Pekarové Adamové, jak na ni útočil kvůli dětem. Když se podívám na výroky tohohle člověka, tak je to na deset stránek. Takže se zkuste polepšit, zkuste se omluvit. Začněme se chovat slušně a začněme u sebe,“ vyzval Vystrčil Okamuru.
Okamura odvětil: „Tak, vy jste mi poslal dopis, že se mnou chcete diskutovat v Senátu, ale tady po mně plivete, tak se na to vykašlete. Já jsem s vámi chtěl mluvit slušně. Vy kdybyste si tady zlomil nohu na ulici, tak já vám jako první na ulici pomůžu a zavolám vám záchranku, ale vy jste asi plný nenávisti,“ poznamenal Okamura na adresu Vystrčila.
Ten zopakoval, že by bylo dobré začít se k sobě chovat lépe i ve svých politických pozicích a jednat spolu. S diváky se poté rozloučil trochu netradičně. „Hezký hokej! Ať vyhrajeme!“ zvolal. Měl na mysli olympijské hokejové utkání Česko vs. Švýcarsko, kde čtyři minuty před koncem první třetiny čeští hokejisté vedli 1:0.
