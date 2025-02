„Neodvolám! Podívejte na Trumpa.“ Vydaný Okamura se brání

Anketa Máte rádi Ondřeje Vetchého? Ano, jako herce i veřejnou osobnost 2% Herec dobrý, jeho názory mi vadí 17% Ne, nemám 79% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9545 lidí

Sám Okamura své vydání označoval za nespravedlivé a dovolával se mimo jiné staronového prezidenta USA Donalda Trumpa a nutnosti vyřešit problémy s imigranty.

„A je to americký prezident Donald Trump, který mluví o nutnosti návratu spravedlnosti, nutnosti obnovení svobody slova a potlačení cenzury zejména na sociálních sítích. O nelegálních migrantech Donald Trump ve svém inauguračním projevu před pár týdny řekl, že to jsou zločinci a kriminálníci, a vyjádřil tak názor na nelegální migraci. Takže v České republice za Fialovy vlády a za současného stylu práce státního zastupitelství a policejního vyšetřovatele Komárka, který vyšetřuje náš plakát, by měl americký prezident na stole policejní stíhání a také by mu hrozily tři roky vězení jako mně,“ podotkl Okamura ve své promluvě ke kolegům poslancům.

Po pár hodinách došlo k hlasování a Okamura byl vydán k trestnímu stíhání. Byl vydán poslanci vládní koalice a Pirátů. Pro hlasovalo 81 vládních poslanců a Piráti. Proti hlasovali všichni politici SPD a většina poslanců ANO.

Okamura po hlasování předstoupil před novináře a ukázal tabulku s nápisem „Neodvolám“. Zdůrazňoval, že bojuje nejen za sebe, ale obecně za svobodu slova.

„Poslanci vládní koalice včetně Pirátů mě hlasováním právě vydali k trestnímu stíhání, kde mi hrozí 3 roky vězení za protiimigrační plakát. NEODVOLÁM! Budu dál bojovat za bezpečnou Českou republiku a za svobodu slova,“ zdůrazňoval Okamura.

