„Nezbytné a přiměřené obranné akce“. Francie, Británie a Německo varují Írán

Paříž, Berlín a Londýn signalizují připravenost ke konfrontaci s Íránem. Ve společném prohlášení tyto tři země, známé jako E3, odsoudily íránské útoky na spojence v regionu, k nimž došlo po americko-izraelských úderech, a vyjádřily ochotu podílet se na „nezbytných obranných akcích“. Jejich cílem má být zničit schopnost Teheránu odpalovat rakety a drony.
„Vedoucí představitelé E3 jsou zděšeni nepřiměřenými raketovými útoky, které Írán podnikl proti zemím v regionu včetně těch, které se nepodílely na počátečních vojenských operacích USA a Izraele. Bezohledné útoky byly namířeny proti našim blízkým spojencům a ohrožují naše vojáky a civilisty v celém regionu. Vyzýváme Írán, aby tyto útoky okamžitě zastavil. Podnikneme kroky k obraně našich zájmů a zájmů našich spojenců v regionu tím, že umožníme nezbytné a přiměřené obranné akce ke zničení íránské schopnosti odpalovat rakety a drony přímo ke zdroji. Dohodli jsme se, že budeme v této záležitosti spolupracovat s USA a spojenci v regionu,“ uvádí se ve společném prohlášení.
Němci jsou zatím nejopatrnější
Britský premiér Starmer oznámil, že Velká Británie povolí Spojeným státům používat britské vojenské základny, jako je RAF Fairford v Gloucestershire nebo Diego Garcia v Indickém oceánu, pro útoky na íránské raketové sklady a odpalovací zařízení. Tento krok označil za obranný, zaměřený na prevenci íránských raketových útoků na britské spojence v regionu. Zdůraznil, že Británie se zatím nepřipojí k ofenzivním akcím.
Starmer také zmínil, že v ohrožených zemích Blízkého východu se nachází asi 200 000 britských občanů.
„Jediný způsob, jak zastavit hrozbu, je zničit rakety u zdroje, v jejich skladech nebo odpalovací zařízení,“ řekl britský premiér.
My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy— Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026
Francie se vyjádřila ještě jednoznačněji. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot prohlásil, že země je připravena zapojit se do obrany zemí Perského zálivu a Jordánska, pokud to bude nutné. Prezident Macron navíc oznámil posílení francouzské vojenské přítomnosti v okolí Íránu včetně námořní základny ve Spojených arabských emirátech (SAE), která byla nedávno cílem íránského útoku.
Macron zdůraznil, že Francie nebyla informována o americko-izraelských záměrech zaútočit na Írán, ale nyní se zaměřuje na obranu svých zájmů.
Německo je opatrnější. Ministr zahraničí Johann Wadephul prohlásil, že Berlín se přímo nezúčastní vojenských útoků, přestože podporuje cíle USA a Izraele zastavit íránský jaderný program. Wadephul vysvětlil, že Německo nemá odpovídající vojenské zdroje pro takovou operaci a že společné prohlášení E3 se týká především obrany německých vojáků v případě napadení, nikoli aktivních útoků.
Uvedl, že Berlín úzce koordinuje svůj postoj s evropskými partnery, Spojeným královstvím a Francií, ale každá země se samostatně rozhodne, která vojenská obranná opatření přijme. Přesto probíhá plánování pomoci USA, od letecké podpory po logistiku.
Tato iniciativa E3 přichází po íránských útocích na země jako Kypr, SAE nebo Jordánsko, které nejsou přímo zapojeny do konfliktu. Evropští lídři vyzývají Írán k okamžitému zastavení agrese a návratu k jednáním o jaderném programu a regionální stabilitě.
