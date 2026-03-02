Kvůli Íránu hrozí migrační vlna, jsme připraveni? Senátor má obavy

02.03.2026 16:12 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„O důležitých otázkách premiér mlčí,“ varuje senátor Pavel Fischer. Je podle něj správné, že Bezpečnostní rada státu řeší repatriaci Čechů, kteří uvízli na Blízkém východě. Je však třeba dívat se i dál. Ptá se, jak jsme připraveni na šok rychle rostoucích cen za ropu a za plyn, jaká je naplněnost zásobníků a zda dokážeme čelit rostoucí bezpečnostní hrozbě spojené s přípravou teroristických útoků na území členských států NATO v Evropě. Upozornil také na možnost nové migrační vlny.

Kvůli Íránu hrozí migrační vlna, jsme připraveni? Senátor má obavy
Foto: Hana Brožková
Popisek: Pavel Fischer

Pondělní mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu, které svolal premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě po americko-izraelských úderech na Írán, se zaměřilo na repatriaci českých občanů z regionu a na posouzení možných dopadů na bezpečnost České republiky. 

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

11%
89%
hlasovalo: 5162 lidí

Kabinet rozhodl o vyslání repatriačních letů. Jeden armádní airbus zamíří do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde vyzvedne české občany přesunuté z Izraele, druhý airbus do jordánského Ammánu. Do ománského Maskatu a Salály odletěla ráno letadla společnosti Smartwings. Pokud letadla nebudou plně obsazena, Česko nabídne volná místa občanům jiných zemí, například Slovákům. Premiér zdůraznil, že pro občany v Dubaji je bezpečnější zůstat na místě než riskovat přesun do Ománu.

Současně vláda avizovala zavedení mimořádných bezpečnostních opatření v Česku, především posílení policejních hlídek v ulicích a ochrany klíčových objektů, ačkoli podle Babiše neexistují žádné indicie o přímé hrozbě pro území republiky. Detaily opatření nebyly upřesněny, závisejí na doporučení Ministerstva vnitra, policie a tajných služeb. Rada rovněž projednala připravenost integrovaného záchranného systému, Armády ČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj situace.

Fischer volá po záložních plánech

V době, kdy Bezpečnostní rada státu řešila repatriaci českých občanů do vlasti, senátor Pavel Fischer publikoval na síti X rozsáhlý příspěvek, který pojmenoval Tři otázky na vládu Andreje Babiše. Adresoval ho premiérovi.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Premiér má prý naději, že se Írán změní k lepšímu. Dopustil se omylu, protože naděje není strategie. A prý nemáme problém, výdaje na obranu s tím nemají nic společného. Nesouhlasím. Zatímco pevně věřím, že naši spojenci USA a Izrael mají plán a že před útokem na íránský režim připravili plány i pro případ pádu celého režimu a chaosu v zemi, měli bychom se podívat na to, co naše vláda zatím nechtěla řešit,“ napsal Fischer.

 

Česká republika by měla podle něj okamžitě připravit záložní plány. „Zde jsou tři oblasti: Migrační vlna (v Íránu je 93 milionů obyvatel) se může přelít do Turecka a dalších sousedních zemí a úplně zpochybnit opatření na ochranu hranic EU. Jsme připraveni? Jak jsme připraveni na cenový šok rychle rostoucích cen za ropu a za plyn? Jaká je naplněnost zásobníků? A nakonec terorismus: Jsme připraveni čelit rostoucí bezpečnostní hrozbě spojené s přípravou teroristických útoků na území členských států NATO v Evropě?“ ptá se politik.

Mgr. Pavel Fischer

  • BPP
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomněl, že dnešní zasedání Bezpečnostní rady státu řešilo repatriaci občanů, což je podle něj samozřejmě správně. „Nicméně o důležitých otázkách premiér mlčí, o ministru vnitra ani nemluvě, ministr obrany navíc dostal zákaz veřejně vystupovat k tomu, kdo a co je hrozbou pro naši zem, a dokonce v tom už omezuje i náčelníka generálního štábu. Jako by zatím ve vládě nepochopili, že nevedou mateřskou školu, ale převzali ústavní odpovědnost za celou republiku. Za obranyschopnost státu ručí vláda. A za bezpečnost občanů ručí každý její člen. Ještě je čas začít konat,“ vyzývá senátor Fischer.

Psali jsme:

Úplně jinak než Babiš. Fico tvrdě k USA a Íránu
Teror v islamizované Evropě. Obavy Zdeňka Zbořila po útoku na Írán
„Rusko vede válku i s námi,“ řekl v Senátu Pavel. Lidé ve varu
Senátor Fischer: Dostatek prostředků na obranu je výrazem naší suverenity

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/kvuli-situaci-na-blizkem-vychode-se-sejde-bezpecnostni-rada-projedna-repatriace-370844

https://t.co/9FqjlRllAE

https://twitter.com/PavelFischer/status/2028385050241142946?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/babis-ocekava-mimoradna-opatreni-v-cr-bezpecnostni-rada-resila-i-repatriace-/2793003

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Evropa , Fischer , NATO , růst cen , repatriace , Migrační vlna , zásobníky plynu , cenový šok

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že mezinárodní situace je tak vážná, jak naznačuje senátor Pavel Fischer?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Promluvíte si s Šichtařovou?

Co říkáte na to, že místo aby pracovala pro občany si ve sněmovně natáčí vlastní reklamu? Nemyslíte, že to je hodně přes čáru? Podle mě tím jednoznačně zneužívá svou funkci a říkám si, k čemu nám takový politici jsou? Máte přeci pracovat pro nás ne pro svůj prospěch. Řeknete jí, aby s tím ihned skon...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Návyky poškozující slinivku břišníNávyky poškozující slinivku břišní Plešatí muži mohou být ve vztahu výhrouPlešatí muži mohou být ve vztahu výhrou

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rakety z Běloruska? Macinka čelil dotazu, který opravdu nečekal

15:17 Rakety z Běloruska? Macinka čelil dotazu, který opravdu nečekal

Pokud má redakce Novinek informaci, že nám hrozí útok od Běloruska, tak si dělám poznámku, já tuto i…