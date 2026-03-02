Kvůli Íránu hrozí migrační vlna, jsme připraveni? Senátor má obavy

Pondělní mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu, které svolal premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě po americko-izraelských úderech na Írán, se zaměřilo na repatriaci českých občanů z regionu a na posouzení možných dopadů na bezpečnost České republiky.
Kabinet rozhodl o vyslání repatriačních letů. Jeden armádní airbus zamíří do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde vyzvedne české občany přesunuté z Izraele, druhý airbus do jordánského Ammánu. Do ománského Maskatu a Salály odletěla ráno letadla společnosti Smartwings. Pokud letadla nebudou plně obsazena, Česko nabídne volná místa občanům jiných zemí, například Slovákům. Premiér zdůraznil, že pro občany v Dubaji je bezpečnější zůstat na místě než riskovat přesun do Ománu.
Současně vláda avizovala zavedení mimořádných bezpečnostních opatření v Česku, především posílení policejních hlídek v ulicích a ochrany klíčových objektů, ačkoli podle Babiše neexistují žádné indicie o přímé hrozbě pro území republiky. Detaily opatření nebyly upřesněny, závisejí na doporučení Ministerstva vnitra, policie a tajných služeb. Rada rovněž projednala připravenost integrovaného záchranného systému, Armády ČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj situace.
Fischer volá po záložních plánech
V době, kdy Bezpečnostní rada státu řešila repatriaci českých občanů do vlasti, senátor Pavel Fischer publikoval na síti X rozsáhlý příspěvek, který pojmenoval Tři otázky na vládu Andreje Babiše. Adresoval ho premiérovi.
Ing. Andrej Babiš
„Premiér má prý naději, že se Írán změní k lepšímu. Dopustil se omylu, protože naděje není strategie. A prý nemáme problém, výdaje na obranu s tím nemají nic společného. Nesouhlasím. Zatímco pevně věřím, že naši spojenci USA a Izrael mají plán a že před útokem na íránský režim připravili plány i pro případ pádu celého režimu a chaosu v zemi, měli bychom se podívat na to, co naše vláda zatím nechtěla řešit,“ napsal Fischer.
March 2, 2026
Česká republika by měla podle něj okamžitě připravit záložní plány. „Zde jsou tři oblasti: Migrační vlna (v Íránu je 93 milionů obyvatel) se může přelít do Turecka a dalších sousedních zemí a úplně zpochybnit opatření na ochranu hranic EU. Jsme připraveni? Jak jsme připraveni na cenový šok rychle rostoucích cen za ropu a za plyn? Jaká je naplněnost zásobníků? A nakonec terorismus: Jsme připraveni čelit rostoucí bezpečnostní hrozbě spojené s přípravou teroristických útoků na území členských států NATO v Evropě?“ ptá se politik.
Připomněl, že dnešní zasedání Bezpečnostní rady státu řešilo repatriaci občanů, což je podle něj samozřejmě správně. „Nicméně o důležitých otázkách premiér mlčí, o ministru vnitra ani nemluvě, ministr obrany navíc dostal zákaz veřejně vystupovat k tomu, kdo a co je hrozbou pro naši zem, a dokonce v tom už omezuje i náčelníka generálního štábu. Jako by zatím ve vládě nepochopili, že nevedou mateřskou školu, ale převzali ústavní odpovědnost za celou republiku. Za obranyschopnost státu ručí vláda. A za bezpečnost občanů ručí každý její člen. Ještě je čas začít konat,“ vyzývá senátor Fischer.
