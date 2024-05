„Nic jiného nebylo.“ Ukrajina oznámila úspěch na moři. Ale trochu menší

Pokud se dají úspěchy ukrajinských ozbrojených sil nějak zobecnit, dá se říci, že na moři mají větší úspěch než na zemi. Asi největší „úlovek“ byl křižník Moskva, další velká plavidla pak byla poškozena.

Dnes se ukrajinská rozvědka pochlubila dalším zásahem. Tentokrát se nicméně nejedná o velký úspěch. Jak sama ukrajinská rozvědka uvádí, zasažen byl vysokorychlostní člun. K útoku byl použit povrchový dron Magura V5. „Zatímco strach z ukrajinských útoků nutí okupanty ukrývat velké lodě Černomořské flotily pryč od poloostrova, pokračují bojové práce proti vysokorychlostním manévrovatelným válečným lodím Rusů, které jsou nelegálně v ukrajinských výsostných vodách Krymu,“ uvádí rozvědka a připomíná, že s pomocí útočných námořních dronů Magura V5 byly již zničeny ruské lodě Cesar Kunikov, Ivanovets, Sergej Kotov, Žralok a Serna a také Ivan Khurs byla poškozena.

Zprávu pak převzalo proukrajinské médium Ukraine Front Line s tím, že další ruská loď „šla na chuj“ na „dočasně okupovaném“ Krymu.

Another russian war ship gone to f**k itself last night in Sevastopol bay in temporary occupied Crimea.



